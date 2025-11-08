Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Grecia Quiroz asumió la alcaldía de Uruapan el 5 de noviembre. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, habría recibido amenazas de grupos del crimen organizado un día antes de tomar protesta como alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan, Michoacán.

Dicho mensaje fue revelado por el periodista Nacho Lozano para Imagen Noticias, en el que dos cárteles se habrían atribuido la amenaza enviada a Quiroz a través de Whatsapp el pasado 4 de noviembre, un día antes de que asumiera la alcaldía municipal.

Además, el texto también fue enviado a otros funcionarios y legisladores locales a través de redes sociales y de manera simultánea, entre los que se encuentra el diputado Carlos Bautista Tafolla, quien es parte del Movimiento del Sombrero que encabezaba Carlos Manzo.

Carlos Manzo fue atacado a tiros durante un evento público. Recibió siete impactos de bala y uno le causó la muerte, detalló la Fiscalía del Estado. Foto: Facebook / Carlos Manzo

De acuerdo con el medio, el mensaje estaba firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), y por cuatro alias; “R1″, “R2″, “R5″ y “La Gorda”.

“Había un acuerdo con el gobierno federal y no lo están respetando. Nosotros fuimos los que organizamos lo de Carlos Manzo pero el gobierno ya tiro la bandera y ahora nos culpa solo a nosotros, y para demostrarlo vamos a terminar el trabajo. Este mensaje va dirigido a todos los que se sienten muy verg*s”, dice el texto.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Al menos 40 funcionarios municipales habrían recibido amenazas, como lo fueron Víctor de la Cruz, regidor de Uruapan; Esteban Constantino, Secretario de Obras Públicas; la diputada Guadalupe Arias; el diputado Carlos Bautista, entre otros.

De manera previa, Bautista Tafolla informó que había comenzado la difusión de listas y textos con amenazas, de las cuales una encabezaba.

En ese momento, el diputado aseguró que ha recibido apoyo de varios senadores y del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; sin embargo, mencionó que no todos los funcionarios amenazados se encontrarían en la misma situación.

Cabe mencionar que el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el asesino de Carlos Manzo fue identificado como un joven de 17 años de edad originario del municipio de Paracho y se le vinculó con una célula del CJNG.

Quiroz asume alcaldía tras asesinato de Carlos Manzo

REUTERS/Ivan Arias

Durante su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz aseguró que continuará con el legado y lucha de Manzo, así como del Movimiento del Sombrero.

"El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz (…) Esto seguirá, esto continuará, y el Movimiento del Sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes van a ser testigos de ello. Carlos Manzo no quedará en el olvido, se llevaron a un héroe, se llevaron a un gran líder, un líder que jamás quedará en el olvido“, dijo en el Congreso de Michoacán.

A tres días de asumir la alcaldía, a Grecia Quiroz se le ha visto acompañada de una fuerte escolta integrada por elementos del Ejército Mexicano, lo que ha provocado que cientos de habitantes critiquen a las autoridades por no haberle otorgado la misma protección a Carlos Manzo pese a sus solicitudes.