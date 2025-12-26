México

“Artesanos en el Corazón”: fechas y horarios para la feria artesanal en el Zócalo de la CDMX

Más de 250 artesanas y artesanos de 18 entidades del país, presentan piezas únicas

Más de 250 artesanas y artesanos de 18 entidades del país, presentan piezas únicas.(CUARTOSCURO)

La explanada del Zócalo de la Ciudad de México se transformó con la apertura de “Artesanos en el Corazón”, una feria de arte popular que reúne expresiones originales y productos de manos mexicanas. El evento, que forma parte del Festival Luces de Invierno 2025, recibe a más de 250 artesanas y artesanos de 18 entidades del país, quienes presentan piezas únicas en 120 stands instalados frente a Palacio Nacional. La feria estará abierta al público hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

De acuerdo a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, el objetivo es resaltar la importancia del trabajo artesanal, indicando que “este espacio reúne piezas originales que tienen alma y corazón, una transmisión cultural de generación en generación, y nos recuerda siempre decir no al regateo y sí al respeto por quienes crean con sus manos”.

Los únicos días que permanecerá cerrado será el 31 de diciembre y el 1 de enero. (Secretaría de Cultura)

En este encuentro, los visitantes pueden conocer y adquirir productos elaborados con 23 técnicas tradicionales, entre las que se incluyen alfarería, textil, papel picado, madera, metalistería, cerámica, fibras naturales, joyería, cartonería y arte wixárika. La oferta promueve el comercio justo y la compra directa, favoreciendo la economía de las comunidades artesanas y fortaleciendo los lazos culturales a través del consumo responsable. La feria permite además que el público conozca el proceso de creación detrás de cada pieza y dialogue con quienes las elaboran.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que el Zócalo de la Ciudad de México es un punto de encuentro para la cultura y las tradiciones, y que con Luces de Invierno “la ciudad cierra el año con una gran fiesta que abraza a la población y reconoce nuestras raíces, nuestra diversidad y el trabajo de las comunidades artesanas”. La presencia de representantes de 18 estados refuerza la diversidad regional y la riqueza del arte popular mexicano, que se muestra en cada uno de los stands.

Los visitantes pueden conocer y adquirir productos elaborados con 23 técnicas tradicionales desde joyería, cartonería y hasta arte wixárika. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Fecha y horarios

“Artesanos en el Corazón” ofrece a residentes y turistas la oportunidad de adquirir regalos con historia, identidad y valor cultural, en un entorno que celebra la creatividad y el trabajo digno. El evento apunta a convertir la compra de artesanía en una experiencia consciente, donde cada objeto narra la historia de su origen y de la comunidad que lo produce.

La feria de artesanos estará abierta al público hasta el 4 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 19:00 horas. En la Plaza de la Constitución (Zócalo CDMX) y la entrada es totalmente libre.

