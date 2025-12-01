México

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Dicho sujeto es identificado como objetivo prioritario ligado a un grupo generador de violencia

Uno de los sujetos capturados
Uno de los sujetos capturados (FGE Aguascalientes)

Un hombre identificado como Christian “N” y apodado El 30 y/o Canelo fue detenido en Aguascalientes. Los reportes indican que el hombre referido sería un jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la entidad.

Reportes de medios locales del 29 de noviembre indican que la detención de El 30 fue realizada en el municipio de Jesús María. Como resultado fueron asegurados cargadores, armas y chalecos balísticos, así como aproximadamente 25 kilogramos y medio de una sustancia granulada, presunta metanfetamina.

Durante la tarde del domingo 30 de noviembre la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el arresto de un hombre identificado como objetivo prioritario y a cuatro personas más que serían integrantes de un grupo generador de violencia ligado con actividades de alto impacto.

Además, los detenciones fueron calificadas por la Fiscalía de Aguascalientes como “un golpe contundente a la delincuencia organizada y a la impunidad”.

Otros cuatro sujetos también fueron detenidos. Crédito: FGE Aguascalientes

Los sujetos arrestados son: Christian “N”, alias El 30, Gasper y/o Canelo, quien sería líder de la célula criminal; Ángel “N”, alias Tachis; Luis “N”, alias Rocoso; José “N”, alias Huevo y Apolinar “N”, este último apodado Polo.

"Esta captura fue resultado de meses de trabajos de investigación de campo y de gabinete, así como de inteligencia que permitió identificarlos, determinar los delitos en los que se encontraban relacionados y llevar a cabo su aprehensión“, se puede leer en el informe oficial.

A los detenidos se les relaciona con actividades de delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, vínculos con desapariciones y por lo menos dos homicidios. Fue a través de a recolección de testimonios que los agentes de seguridad ubicaron diversos predios donde al parecer eran realizadas acciones ilícitas.

Lo anterior derivó en cateos simultáneos en el fraccionamiento La Cartuja, sitio en al que llegaron elementos de la Fiscalía de Aguascalientes, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En total fueron asegurados cinco
En total fueron asegurados cinco sujetos (FGE Aguascalientes)

De igual manera, las autoridades compartieron un video que muestra a los sujetos ahora detenidos. Información compartida por La Jornada detalla que los cateos fueron efectuados el viernes 28 de noviembre en un operativo que duró alrededor de cuatro horas.

Detenido líder del CJNG en Aguascalientes

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre fue informado el arresto de Carlos “N”, alias Apá y/o Viejito y/o 10. Dicho hombre es acusado de ser un operador para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como objetivo prioritario para las autoridades. Posterior a su arresto fue llevado al fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social del Estado de Guanajuato.

