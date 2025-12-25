“Nos descontaron más de 4 mil pesos”: custodios en Tijuana exigen aguinaldo completo

Custodios penitenciarios protestaron frente al penal de La Mesa para exigir el pago completo de su aguinaldo. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La mañana del 24 de diciembre, decenas de custodios penitenciarios se manifestaron de forma pacífica a las afueras del penal de La Mesa, en la ciudad de Tijuana, para exigir el pago completo de su aguinaldo, luego de que se les aplicaran descuentos que califican como injustificados.

Los trabajadores se concentraron en la puerta de acceso al público y demandaron dialogar con autoridades del Sistema Penal Penitenciario y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, a fin de que se respeten sus derechos laborales.

Aunque participaron custodios de los tres turnos, quienes tuvieron mayor presencia fueron los trabajadores que debían ingresar a laborar la tarde de Noche Buena. Con el respaldo de sus compañeros que permanecen al interior del penal, decidieron no relevarlos hasta obtener una respuesta oficial.

Descuentos millonarios y promesas incumplidas

Uno de los puntos que detonó la protesta fue el descuento de más de 4 mil 600 pesos aplicado al aguinaldo de los custodios. De acuerdo con uno de los manifestantes, en años anteriores las autoridades habían regresado al menos una parte del monto descontado, situación que esta vez no ocurrió.

“Nos dijeron que nos iban a regresar mil 800 pesos y solo regresaron 600”, explicó uno de los custodios en entrevista, al tiempo que denunció la falta de claridad en los conceptos de descuento reflejados en los recibos de nómina.

Los trabajadores denunciaron descuentos injustificados y temor a represalias por manifestarse. Foto: (iStock)

Los trabajadores también señalaron que existen códigos de descuento que no aparecen detallados, así como aportaciones presuntamente destinadas al Issstecali y a pensiones, que no se reflejan en dichas instituciones. “Ibas al Issstecali y nunca sabían de ese dinero”, afirmó otro custodio con más de una década de servicio.

Salarios bajos y temor a represalias

Además del aguinaldo, los custodios denunciaron sueldos inferiores a lo prometido. Aunque su salario estaría registrado en alrededor de 21 mil pesos mensuales, aseguran que en realidad perciben cerca de 17 mil pesos, debido a descuentos diarios y conceptos que consideran disfrazados.

Los manifestantes solicitaron el anonimato, pues aseguran que existen represalias directas contra quienes protestan durante el actual gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda. Entre los castigos más comunes mencionaron la reubicación forzada al Centro Penitenciario de El Hongo, en Tecate, lo que afecta su calidad de vida y la de sus familias por los largos traslados.

“Aquí no hay líder, todos somos uno”, señaló uno de los custodios, quien explicó que decidieron manifestarse de manera colectiva para evitar sanciones individuales.

Trabajo continuo y expectativa de acuerdos

Los custodios quedaron en espera de que sus compañeros logren acuerdos con las autoridades. Entre sus demandas también se incluyen mejoras en alimentación, homologación salarial y entrega de equipo adecuado.