México

“Nos descontaron más de 4 mil pesos”: custodios en Tijuana exigen aguinaldo completo

Decenas de custodios del penal de La Mesa, en Tijuana, se manifestaron para exigir el pago íntegro de su aguinaldo

Guardar
Custodios penitenciarios protestaron frente al
Custodios penitenciarios protestaron frente al penal de La Mesa para exigir el pago completo de su aguinaldo. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La mañana del 24 de diciembre, decenas de custodios penitenciarios se manifestaron de forma pacífica a las afueras del penal de La Mesa, en la ciudad de Tijuana, para exigir el pago completo de su aguinaldo, luego de que se les aplicaran descuentos que califican como injustificados.

Los trabajadores se concentraron en la puerta de acceso al público y demandaron dialogar con autoridades del Sistema Penal Penitenciario y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, a fin de que se respeten sus derechos laborales.

Aunque participaron custodios de los tres turnos, quienes tuvieron mayor presencia fueron los trabajadores que debían ingresar a laborar la tarde de Noche Buena. Con el respaldo de sus compañeros que permanecen al interior del penal, decidieron no relevarlos hasta obtener una respuesta oficial.

Descuentos millonarios y promesas incumplidas

Uno de los puntos que detonó la protesta fue el descuento de más de 4 mil 600 pesos aplicado al aguinaldo de los custodios. De acuerdo con uno de los manifestantes, en años anteriores las autoridades habían regresado al menos una parte del monto descontado, situación que esta vez no ocurrió.

Nos dijeron que nos iban a regresar mil 800 pesos y solo regresaron 600”, explicó uno de los custodios en entrevista, al tiempo que denunció la falta de claridad en los conceptos de descuento reflejados en los recibos de nómina.

Los trabajadores denunciaron descuentos injustificados
Los trabajadores denunciaron descuentos injustificados y temor a represalias por manifestarse. Foto: (iStock)

Los trabajadores también señalaron que existen códigos de descuento que no aparecen detallados, así como aportaciones presuntamente destinadas al Issstecali y a pensiones, que no se reflejan en dichas instituciones. “Ibas al Issstecali y nunca sabían de ese dinero”, afirmó otro custodio con más de una década de servicio.

Salarios bajos y temor a represalias

Además del aguinaldo, los custodios denunciaron sueldos inferiores a lo prometido. Aunque su salario estaría registrado en alrededor de 21 mil pesos mensuales, aseguran que en realidad perciben cerca de 17 mil pesos, debido a descuentos diarios y conceptos que consideran disfrazados.

Los manifestantes solicitaron el anonimato, pues aseguran que existen represalias directas contra quienes protestan durante el actual gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda. Entre los castigos más comunes mencionaron la reubicación forzada al Centro Penitenciario de El Hongo, en Tecate, lo que afecta su calidad de vida y la de sus familias por los largos traslados.

Aquí no hay líder, todos somos uno”, señaló uno de los custodios, quien explicó que decidieron manifestarse de manera colectiva para evitar sanciones individuales.

Trabajo continuo y expectativa de acuerdos

Los custodios quedaron en espera de que sus compañeros logren acuerdos con las autoridades. Entre sus demandas también se incluyen mejoras en alimentación, homologación salarial y entrega de equipo adecuado.

Temas Relacionados

custodiosprotestaTijuanadescuentosaguinaldomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en Petatlán

El sismo ocurrió a las 12:58 horas, a una distancia de 29 km de Petatlán y tuvo una profundidad de 11.7 km

Temblor en Guerrero: se registra

Policía de Yucatán devuelve 110 mil pesos a hombre de la tercera edad durante la Noche Buena

El gesto generó el reconocimiento de usuarios en redes sociales quienes destacaron la integridad del elemento y el compromiso que tiene con la ciudadanía

Policía de Yucatán devuelve 110

Cómo eliminar cálculos renales sin dolor y de forma natural con esta hierba medicinal

Conocidos también como piedras en los riñones, son una afección que afecta a millones de personas en el mundo

Cómo eliminar cálculos renales sin

Trabajadoras sexuales celebran su posada navideña al rompen piñata en plena calle de Tlalpan en CDMX: “México mágico superando a la IA”

Un festejo improvisado provocó divertidos comentarios virales en las redes sociales

Trabajadoras sexuales celebran su posada

Por qué el yoghurt es aliado clave para la salud intestinal tras las comilonas navideñas

Se posiciona como un alimento funcional que puede ayudar a restablecer el equilibrio digestivo después de las celebraciones navideñas

Por qué el yoghurt es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan centro de monitoreo del

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

ENTRETENIMIENTO

“Mi muñeca se agusanó”: las

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México en

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se impone a Angola en la Copa Africana de Naciones

Entre auroras, posadas y playa: así celebraron la Navidad 2025 las figuras del deporte mexicano

Tribunal absuelve a Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, en caso de abuso sexual

Este fue el ‘troleo’ que le hizo Andrés Guardado a Guillermo Ochoa en plena Navidad

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América