México

Mujer es bautizada como ‘Lady Pavo’ tras armar pelea por saltarse la fila en centro comercial de CDMX

El conflicto ocurrió mientras decenas de personas esperaban comida para la cena navideña

La desesperación por comida desató un violento altercado.

La desesperación por conseguir comida para la cena navideña terminó por desatar un episodio de violencia dentro de un centro comercial de la Ciudad de México, donde una mujer fue apodada en redes sociales como lady pavo luego de protagonizar una pelea al intentar saltarse la fila de compradores.

Los hechos ocurrieron en la sucursal Walmart Tepeyac, uno de los puntos con mayor afluencia durante las celebraciones decembrinas. Decenas de personas aguardaban turno para adquirir productos como pierna y lomo, cuya preparación suele demorar varios minutos debido a la alta demanda. La larga espera y el limitado personal comenzaron a generar tensión entre los clientes.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, una mujer rubia que vestía chamarra morada junto con otra de tacones (Lady Paco) intentaron avanzar en la fila ofreciendo dinero a quienes se encontraban formados desde hace varios minutos. Al recibir repetidas negativas, su actitud cambió y comenzó a mostrarse molesta, mientras sus acompañantes también discutía con otros compradores.

La situación escaló cuando otra mujer, vestida con chamarra negra, decidió grabar el intento de colarse para evidenciar lo ocurrido. Fue en ese momento cuando la discusión verbal se convirtió en un enfrentamiento físico, generando gritos, empujones y golpes frente a decenas de testigos, incluidos menores de edad.

La afectada que estaba grabando a lady Pavo (mujer de tacones) terminó con la nariz ensangrentada.
“Estábamos formados para que nos prepararon la pierna, lomo etc... y los hombres güeros y la de morado, nos querían brincar y dar su carne a los chicos que estaban preparando y darles dinero Pero no lo permitieron, después a una chica de la fila le ofrecieron dinero que que los dejara pasar y tampoco quiso, se empezaron a poner agresivos y la chica de la chamarra negra los empezó a grabar y como ya están alterados le quitaron el celular y le empezaron a pegar a la chava”, explicó la usuaria que compartió las grabaciones.

Las imágenes muestran cómo varios clientes intentan separar a las mujeres mientras una de ellas termina con la nariz ensangrentada. Debido a que el conflicto se originó en la disputa por carne destinada a la cena de Navidad, usuarios de redes sociales comenzaron a llamar lady pavo a la mujer de tacones señalada como la principal agresora.

El conflicto ocurrió mientras decenas de personas esperaban comida para la cena navideña. Crédito: Redes sociales

Sin embargo, otra versión difundida por internautas matizó lo ocurrido. “Esa güera defendió a su vato. La de la nariz sangrada sacó su celular y empezó a grabar al muchacho solo porque se acercó a ver los pavos como los preparaban y por qué tardaban tanto, era una fila como de 80 personas y solo 3 atendiendo entonces la que empezó a grabar se le puso muy salsa al muchacho que porque “era mujer” y salió su novia y le puso en su mauser”, relató otra usuaria.

El altercado obligó a la intervención de seguridad privada del centro comercial para evitar que la pelea continuara. Mientras tanto, el apodo lady pavo se volvió tendencia, reflejando el estrés, la saturación y los conflictos que se viven durante las compras de última hora en la CDMX.

