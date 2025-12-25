Lluvias de octubre, el fenómeno que marcó la atención de una emergencia en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum

Habitantes de Poza Rica no habrían sido alertados con tiempo sobre el desbordamiento del río Cazones en Veracruz. (Crédito: TikTok/ Yayi0go)

Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum en México, las intensas lluvias de octubre se convirtieron en un fenómeno climático que puso a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias. Las precipitaciones intensas provocaron desbordamientos de ríos, afectaciones en infraestructura, la muerte de casi un centenar de personas y un amplio debate sobre las medidas preventivas adoptadas, generando reclamos y peticiones de apoyo por parte de la población damnificada en diversos estados, principalmente Veracruz.

Cinco estados presentaron graves afectaciones por las fuertes lluvias de octubre 2025

Las lluvias torrenciales registradas entre el 9 y 10 octubre de 2025 afectaron de forma significativa a cinco estados del país. Claudia Sheinbaum informó que, a consecuencia de estos eventos, se presentaron daños en 982 kilómetros de carreteras federales, lo que complicó el traslado y las labores de auxilio.

Los estados más afectados fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde los habitantes enfrentaron inundaciones, pérdidas materiales y daños en viviendas, forzando a miles de familias a solicitar apoyo de las autoridades federales y estatales.

Las acciones de ayuda no llegaron de inmediato a todos las 288 localidades que presentaron daños, lo que generó señalamientos hacia la administración del Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y municipales, además de la ineficiencia operativa en medidas de prevención en algunas zonas.

Servidores de la nación llegan para comenzar censo en Chapulhuacán, Hidalgo. (X/Claudia Sheinbaum)

Claudia Sheinbaum visitó Poza Rica en medio de reclamos

El 12 de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum visitó Poza Rica, Veracruz, donde enfrentó directamente los reclamos de los damnificados, quienes exigieron una respuesta más efectiva y apoyos inmediatos.

Si bien la mandataria reiteró su compromiso con la entrega de recursos y la ayuda a las familias afectadas, la gestión de la emergencia suscitó críticas tras difundirse imágenes del desbordamiento del río Cazones y la evidencia de falta de medidas preventivas a pesar de la alerta activa por parte de Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pese a los señalamientos, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, aseguró que las alertas climáticas funcionaron adecuadamente, aunque testimonios y videos evidenciaron discrepancias en la aplicación de protocolos preventivos, además, la mandataria estatal fue exhibida en redes sociales por la falta de diálogo con la población y escenas de regaños públicos a funcionarios de su administración.

Coordinación, apoyos y acciones posteriores

Frente al pronóstico de intensificación en las lluvias, Protección Civil instaló puestos de mando en los cinco estados por instrucción de Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Así lucía Poza Rica por el desbordamiento del río Cazones (Especial)

Además, se realizaron reuniones virtuales entre Sheinbaum, Nahle y los gobernadores de las entidades afectadas para monitorear el avance de la atención a los damnificados.

Las visitas de la presidenta en las regiones afectadas fueron sumamente difundidas, bajo un mensaje de apoyo constante hasta que cada familia recibiera la ayuda necesaria, la estrategia se dio bajo cuatro ejes:

Atención a la emergencia inmediata Apoyo a familias damnificadas Reconstrucción de infraestructura y viviendas Fortalecimiento del sistema nacional de alerta y gestión de riesgos

Entre lo contemplado por la Secretaría del Bienestar el apoyo fue otorgado dependiendo el grado de afectación:

25 mil pesos por daño medio

40 mil pesos por daño mayor

70 mil pesos por perdida completa de vivienda

Entre 50 y 100 mil pesos para comerciantes o ganaderos

La emergencia destapó el disgusto generalizado hacia la administración de gobiernos estatales como el de Veracruz, donde hasta la fecha la población sigue viviendo los estragos de la emergencia por lluvias en octubre y la mala gestión de gobiernos municipales.

Fuertes lluvias inundaron colonias de Poza Rica, con afectaciones a vialidades Crédito: RRSS

Estos son los puntos relevantes sobre la atención de Claudia Sheinbaum por la emergencia de lluvias en octubre de 2025

