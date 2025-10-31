México

Claudia Sheinbaum informó sobre la entrega de apoyos a familias damnificadas por fuertes lluvias en 5 estados

El micrositio habilitado por el gobierno federal registra un aumento de víctimas mortales

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Hidalgo y Veracruz continúan con localidades incomunicadas por fuertes lluvias a inicios de octubre. Crédito: @Claudiashein

A más de 20 días de que fuertes lluvias azotaran Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los avances en la emergencia generada, compartió que aún continúan las labores para comunicar algunas “pequeñas” localidades.

A través de un video en sus redes sociales, la mandataria dio a conocer este 30 de octubre de 2025, que ya hay acceso caminando en algunas localidades reportadas como “sin comunicación”, siendo Hidalgo (50) y Veracruz (9) las entidades en donde aun se mantienen los trabajos para liberar totalmente los caminos y habilitar el acceso por vehículo.

Mencionó que en los trabajos de liberación de caminos siguen trabajando dependencias como la Marina, Defensa Nacional, la secretaría de Comunicaciones y Transportes, y personal de los gobiernos estatales.

En tanto, los trabajos en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, han concluido al menos en este rubro, por lo que en total de las cinco entidades se ha avanzado en 229 localidades de 288 iniciales.

En cuanto a las escuelas atendidas en los estado de la Huasteca que resultaron con daños severos, ninguna de las cinco entidades ha quedado con avances completos, siendo Veracruz la de mayor retraso con solo una atención completa en 406 planteles de 524, cifra que representa el 77.5%.

Debido a la afectación de los estudiantes en cuanto a clases, la presidenta comentó: “las niñas y niños que no están en estas escuelas, se les está orientando para que puedan llegar a otra escuela que les abra sus puertas o se están buscando inmuebles para que no pierdan clases”.

Tras afectaciones severas por lluvias,
Tras afectaciones severas por lluvias, Hidalgo y Veracruz continúan con localidades incomunicadas. (Crédito: Victoria Razo / Cuartoscuro)

En cuanto al censo que lleva a cabo la Secretaría del Bienestar en los cinco estados, se aseguró que se ha llegado a 103,245 viviendas, lo que se traduce en 90,681 apoyos entregados, las cuales recibieron un primer pago de 20 mil pesos.

“Recuerden que son dos apoyos, además de dos despensas completas, el segundo apoyo varía desde 20 mil hasta 70 mil pesos”, precisó Sheinbaum, quien agregó que esto depende del daño que tuvieron las viviendas.

En los casos donde la vivienda resultaron afectadas por completo, “es decir, se tiene que reconstruir, entrará la Comisión Nacional de Vivienda”.

En materia de Salud, la mandataria mexicana compartió que al momento 621 mil 766 vacunas han sido aplicadas a la población afectada.

Para poder terminar con la emergencia, prevalece el apoyo de 53,084 personas, quienes siguen haciendo labores de limpieza, de tal forma que más adelante se pueda avanzar con la reconstrucción de comercios, hospitales y viviendas.

Es importante destacar, que tras el fenómeno registrado el 9 y 10 de octubre, las víctimas mortales han subido a 82 personas, mientras que las no localizadas se mantienen en 17.

Temas Relacionados

HidalgoVeracruzPueblaSan Luis PotosíQuerétaroLluviasClaudia SheinbaumOctubremexico-noticias

Más Noticias

Médicos del IMSS lograron corregir la espina bífida en un feto de 26 semanas: así fue la complicada operación

El procedimiento se llevo a cabo en el Centro Médico Nacional “La Raza”

Médicos del IMSS lograron corregir

Pastel de manzana con canela en sartén, bajo en calorías e ideal para bajar de peso

Esta receta puede contribuir a una dieta restrictiva como un antojo ocasional

Pastel de manzana con canela

Pronósticos: todos los números ganadores del Tris de hoy 30 de octubre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los números ganadores

Procesan a “El Flaco”, presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco

Fue detenido en el municipio de Nacajuca

Procesan a “El Flaco”, presunto

Julión Álvarez responde a las críticas por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco

La inesperada reunión de los íconos del regional mexicano desató todo tipo de reacciones en redes sociales, entre ovaciones y rumores de colaboración

Julión Álvarez responde a las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Flaco”, presunto

Procesan a “El Flaco”, presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco

Vinculan a proceso a Víctor “N”, presunto integrante de La Barredora

Cuatro detenidos y más de 100 dosis de droga aseguradas durante cateo en la alcaldía Tlalpan, CDMX

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Julión Álvarez responde a las

Julión Álvarez responde a las críticas por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco

Así fue el sorpresivo encuentro de Belinda y Cher en Hollywood

Desde el Bogueto a Víctor Mendivil; conoce las canciones más exitosas en Spotify México de la semana

Arranca venta de boletos para reestreno en cines de toda la saga de Crepúsculo en México

Pati Chapoy responde a Gloria Trevi tras advertencias de la cantante de verse en la corte: “Fastidió su vida”

DEPORTES

Diego González, cerca de quedarse

Diego González, cerca de quedarse en Atlas: el club pagaría un millón de euros por su fichaje

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN