Claudia Sheinbaum informó sobre la entrega de apoyos a familias damnificadas por fuertes lluvias en 5 estados

Hidalgo y Veracruz continúan con localidades incomunicadas por fuertes lluvias a inicios de octubre. Crédito: @Claudiashein

A más de 20 días de que fuertes lluvias azotaran Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los avances en la emergencia generada, compartió que aún continúan las labores para comunicar algunas “pequeñas” localidades.

A través de un video en sus redes sociales, la mandataria dio a conocer este 30 de octubre de 2025, que ya hay acceso caminando en algunas localidades reportadas como “sin comunicación”, siendo Hidalgo (50) y Veracruz (9) las entidades en donde aun se mantienen los trabajos para liberar totalmente los caminos y habilitar el acceso por vehículo.

Mencionó que en los trabajos de liberación de caminos siguen trabajando dependencias como la Marina, Defensa Nacional, la secretaría de Comunicaciones y Transportes, y personal de los gobiernos estatales.

En tanto, los trabajos en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, han concluido al menos en este rubro, por lo que en total de las cinco entidades se ha avanzado en 229 localidades de 288 iniciales.

En cuanto a las escuelas atendidas en los estado de la Huasteca que resultaron con daños severos, ninguna de las cinco entidades ha quedado con avances completos, siendo Veracruz la de mayor retraso con solo una atención completa en 406 planteles de 524, cifra que representa el 77.5%.

Debido a la afectación de los estudiantes en cuanto a clases, la presidenta comentó: “las niñas y niños que no están en estas escuelas, se les está orientando para que puedan llegar a otra escuela que les abra sus puertas o se están buscando inmuebles para que no pierdan clases”.

Tras afectaciones severas por lluvias, Hidalgo y Veracruz continúan con localidades incomunicadas. (Crédito: Victoria Razo / Cuartoscuro)

En cuanto al censo que lleva a cabo la Secretaría del Bienestar en los cinco estados, se aseguró que se ha llegado a 103,245 viviendas, lo que se traduce en 90,681 apoyos entregados, las cuales recibieron un primer pago de 20 mil pesos.

“Recuerden que son dos apoyos, además de dos despensas completas, el segundo apoyo varía desde 20 mil hasta 70 mil pesos”, precisó Sheinbaum, quien agregó que esto depende del daño que tuvieron las viviendas.

En los casos donde la vivienda resultaron afectadas por completo, “es decir, se tiene que reconstruir, entrará la Comisión Nacional de Vivienda”.

En materia de Salud, la mandataria mexicana compartió que al momento 621 mil 766 vacunas han sido aplicadas a la población afectada.

Para poder terminar con la emergencia, prevalece el apoyo de 53,084 personas, quienes siguen haciendo labores de limpieza, de tal forma que más adelante se pueda avanzar con la reconstrucción de comercios, hospitales y viviendas.

Es importante destacar, que tras el fenómeno registrado el 9 y 10 de octubre, las víctimas mortales han subido a 82 personas, mientras que las no localizadas se mantienen en 17.