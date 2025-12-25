En esta fecha culmina el descuento del 50% para estudiantes en boletos de autobús

Durante los periodos vacacionales de verano e invierno, maestros y estudiantes en México pueden acceder a descuentos del 25% y 50% respectivamente en el autotransporte federal de pasajeros y en el servicio ferroviario, siempre que presenten una credencial escolar vigente o una constancia de estudios con sello y fotografía.

Estos beneficios están regulados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SICT).

El calendario oficial de la SEP indica que las vacaciones de invierno 2025-2026 van del 22 de diciembre al 11 de enero, por lo que millones de alumnos podrán acceder al descuento del 50% hasta esa última fecha.

Las rebajas en el costo del pasaje se aplican únicamente en las rutas regulares de autobuses de primera clase y económicos, así como en el servicio ferroviario interurbano regular.

¿El descuento a maestros y estudiantes tiene un límite?

El acceso a estos descuentos está limitado a 8 estudiantes y 2 maestros por vehículo en cada corrida regular.

Para los adultos mayores afiliados al Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM), existe una tarifa especial autorizada desde el 7 de enero de 1982, que permite hasta 2 lugares por vehículo en las mismas condiciones de servicio.

Las líneas de autobuses como ADO y ETN participan en este esquema, siempre que los usuarios presenten la documentación requerida, ya sea en formato físico o digital, con nombre, fotografía, sello institucional y matrícula. Los descuentos no aplican en servicios de lujo.

Cómo presentar una queja si la empresa no respeta los descuentos a estudiantes y maestros

En caso de que se presenten irregularidades o se niegue el descuento, las quejas deben dirigirse a la Dirección General de Autotransporte Federal o a los Departamentos de Autotransporte Federal del Centro SCT correspondiente al domicilio del usuario.

Cuántos días de vacaciones da la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que los estudiantes de educación básica tendrán más días de vacaciones durante el periodo invernal correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, en comparación con el receso de 2024-2025.

El calendario oficial establece que el descanso comenzará el lunes 22 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 12 de enero de 2026, lo que representa más de tres semanas sin clases. Esta medida permitirá a los alumnos disfrutar de las festividades de Navidad, Año Nuevo y el Día de los Reyes.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Todas las escuelas de educación básica del país aplicarán este calendario, según confirmó la SEP.

Beneficios para los estudiantes durante las vacaciones decembrinas

Mayor tiempo libre para el descanso físico y mental

Oportunidad de fortalecer vínculos familiares y sociales

Posibilidad de explorar intereses personales y hobbies

Participación en talleres, cursos extracurriculares o actividades recreativas

Mejora de la salud al reducir el estrés académico

Espacio para realizar prácticas deportivas o actividades al aire libre

Tiempo disponible para la lectura o el aprendizaje autodidacta

Facilidad para realizar viajes o conocer nuevos lugares

Oportunidad de involucrarse en voluntariado o proyectos comunitarios

Desarrollo de habilidades no académicas, como la autonomía y la organización del tiempo