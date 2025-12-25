Detienen a probable responsable de robo de más de 60 mil pesos de una tienda departamental en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre tras intento de robo de más de 60 mil pesos en tienda departamental de Villacoapa, Ciudad de México. (ssc)

Tras reportes del C2 Sur, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un hombre que intentó robar más de 60 mil pesos de una tienda departamental en la colonia Villacoapa, Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte de los monitoristas, la emergencia ocurrió en la avenida Canal de Miramontes, por lo que los uniformados se dirigieron al lugar, donde se entrevistaron con un hombre de 37 años de edad.

Según el comunicado oficial, el uniformado refirió ser personal de seguridad privada, quien mencionó que, momentos antes, su compañera de 27 años de edad realizó el corte y recolección del dinero de las cajas registradoras.

El robo ocurrió en la avenida Canal de Miramontes cuando una empleada fue sorprendida y despojada de 63 mil 650 pesos en efectivo. (SSC)

Cómo ocurrió el robo en la CDMX

Inmediatamente después de ello, se dirigió a resguardar el total en la caja general, pero un hombre se le acercó por la espalda, la empujó contra la pared, le arrebató el sobre con el dinero en efectivo y se dio a la fuga.

Frente a esta situación, el personal de seguridad del establecimiento inició la persecución del joven y en conjunto con los oficiales que llegaron al sitio, lo alcanzaron metros adelante, donde varias personas lo retuvieron y comenzaron a agredirlo tanto física como verbalmente.

Al momento de que las autoridades arribaron al sitio, se encargaron de resguardar su integridad física, por lo que le realizaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, según el comunicado de la SSC.

Tras estas acciones recuperaron 63 mil 650 pesos en efectivo en total; a su vez y debido a que presentaba contusiones en la cabeza, fue solicitado el apoyo médico.

Luego de una revisión, los paramédicos lo diagnosticaron con lesiones por policontundido sin que ameritara traslado hospitalario.

“Por todo lo anterior y a petición de los denunciantes, el hombre de 20 años fue detenido, le leyeron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”, señala el comunicado.

El personal de seguridad y agentes policiales lograron detener al presunto asaltante metros adelante tras una persecución en la colonia Villacoapa. (FGJCDMX)

Robo en el CETRAM de Indios Verdes

En otras acciones, ocurridas en la alcaldía Gustavo A.Madero, las autoridades detuvieron a un hombre que presuntamente despojó de sus pertenenciasa una mujer.

De acuerdo con la información difundida por la SSC, el robo ocurrió en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, donde oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron al supuesto asaltante.

“Los efectivos de la PBI realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia en el paradero localizado en la calzada Ticomán y la avenida Insurgentes Norte, de la colonia Residencial Zacatenco, cuando fueron requeridos por una usuaria de 40 años de edad quien dijo que, momentos antes, un sujeto se le aproximó y tras agredirla verbalmente, la desapoderó de sus pertenencias, para luego darse a la fuga", señala el comunicado.

Con la información proporcionada, los uniformados se dieron a la tarea de su localización y fue en uno de los andenes del paradero donde fue ubicado y se le realizó una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una bolsa color negro, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Por ello, el hombre de 50 años de edad, quien fue reconocido plenamente por la afectada, “fue detenido, le comunicaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente”.