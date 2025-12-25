México

Ciclovía en Tlalpan CDMX: cómo va la obra y cuándo terminarán la ruta “La Gran Tenochtitlan”

La Secretaría de Obras continúa con los trabajos para la construcción del corredor que conectará el Zócalo con el sur en bicicleta

La ciclovía Tlalpan estará lista
La ciclovía Tlalpan estará lista en 2026 (X/ @SOBSECDMX)

La obra de la Ciclovía en Tlalpan, nombrada como “La Gran Tenochtitlán”, en Calzada de Tlalpan enfrenta distintos retos a pocos días de que concluya el 2025, pues las autoridades pretenden entregarla antes de la Copa Mundial 2026. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) estimó que para el mes de noviembre se pudiera concluir la obra.

Sin embargo, manifestaciones de trabajadoras sexuales y la inconformidad de algunos vecinos retrasó los avances del proyecto. En algunos puntos entre la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y Renato Leduc muestran avances que superan el 80%, según explicó Raúl Basulto Luviano.

Según con la Sobse, el proyecto contempla una longitud total de 34 kilómetros y la ruta atravesará las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán. En la Gaceta Oficial de la CDMX se informó que la construcción inició el 25 de julio y se estimó concluir de forma oficial el 21 de noviembre.

¿Cómo va la Ciclovía en Tlalpan?

(X @SOBSECDMX)
(X @SOBSECDMX)

Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, reportó que hasta el mes de noviembre, la ciclovía en Tlalpan presenta un avance del 60% en la totalidad de su construcción. Para evitar afectaciones a los usuarios, se ha trabajo por la noche prioritariamente.

“Vamos muy bien, estimamos que esa obra tiene un avance en promedio del 60 por ciento de los trabajos que corresponden. Así que vamos avanzando, queremos decir que es una obra que se está realizando en el carril de baja de la calzada de Tlalpan”, informó durante la conferencia de prensa “México rumbo al Mundial”.

El presupuesto total asignado equivale a MXN 77.6 millones, con MXN 9.7 millones destinados a cada segmento, cifras aprobadas por la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

El propio Basulto Luviano, en conferencia de prensa durante el evento “México rumbo al Mundial”, subrayó que la intervención sobre los carriles laterales de la avenida Tlalpan abarca un trayecto total de 34 kilómetros, cubriendo la distancia desde Tlaxcoaque hasta Periférico y retornando, lo que consolidará el vínculo ciclista entre el corazón de la capital y su extremo sur. La autoridad destacó:

“Decir que la ciclovía de calzada de Tlalpan va avanzando de manera importante. Como saben, son 34 kilómetros que van desde la zona de Tlaxcoaque hasta Periférico y de regreso”, revelando la magnitud del proyecto.

El Gobierno de la CDMX reveló detalles de los avances de la ciclovía de Tlalpan que forma parte de los proyectos de movilidad para el Mundial 2026 Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

¿Cuándo abre la ciclovía de Tlalpan?

Luego de que las autoridades no cumplieron el plazo de entregarla en noviembre de 2025, la meta próxima es durante los primeros meses de 2026

La obra, impulsada por la jefa de gobierno Clara Brugada e integrada al plan de movilidad rumbo al mundial, forma parte de las acciones estratégicas establecidas por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi). Según detalló José Abraham Benito, director de Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos y Factibilidades de Obras de Infraestructura Vial, las primeras pruebas piloto se iniciaron a finales de julio, inauguraron un segmento de 1.5 kilómetros que parte de la calle Lucas Alamán y llega hasta las inmediaciones de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro.

El siguiente tramo previsto prolongará la ciclovía hasta el Estadio Azteca, consolidando así una infraestructura clave para la movilidad sostenible de la metrópoli y la asistencia a eventos de talla internacional. Las autoridades han difundido imágenes donde queda evidenciado el avance, mostrando la adecuación del carril lateral de avenida Tlalpan como vía exclusiva para bicicletas e integrando este nuevo flujo al entramado vial existente.

