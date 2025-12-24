Sheinbaum y Segob alcanzan acuerdo para resolver conflicto laboral en Cananea y reparar daños en el Río Sonora

El Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora contempla una inversión conjunta de 2,200 millones de pesos.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), y el Gobierno de Sonora anunciaron un acuerdo para resolver el conflicto laboral en la mina de Cananea y avanzar en la reparación de los daños ambientales y sociales provocados por el derrame de tóxicos en el Río Sonora.

El entendimiento forma parte del Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, que contempla una inversión conjunta de 2 mil 200 millones de pesos con participación de Grupo México y recursos públicos.

El anuncio se realizó en Hermosillo, con la presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de Segob participó activamente en la negociación que puso fin al conflicto laboral y avanzó en la reparación ambiental.

Las autoridades señalaron que el acuerdo busca atender problemáticas que se arrastraban desde hace más de una década y que no habían sido resueltas por administraciones anteriores.

Acuerdo entre Sheinbaum, Segob y Sonora

Durante el evento, se informó que el acuerdo fue posible tras un proceso de negociación entre autoridades federales, estatales, representantes sindicales y la empresa minera.

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo principal es dar una solución integral tanto al conflicto laboral de Cananea como a los impactos derivados del derrame ocurrido en el Río Sonora en 2014.

El gobernador Durazo afirmó que el entendimiento responde a una deuda histórica con las comunidades afectadas y destacó la intervención del gobierno federal para destrabar un conflicto que permaneció activo durante casi dos décadas.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó las acciones del Gobierno de Sonora para cerrar el conflicto laboral en Cananea y atender los daños del Río Sonora.

Funcionarios federales señalaron que el proceso se condujo bajo criterios de diálogo y conciliación.

El papel del gobernador Alfonso Durazo

Durazo Montaño explicó que el plan contempla acciones en materia laboral, de salud, acceso al agua potable y remediación ambiental.

Precisó que Grupo México aportará mil 500 millones de pesos al gobierno federal, recursos que serán administrados por la Federación, mientras que el gobierno federal y el Gobierno de Sonora contribuirán de manera complementaria con alrededor de 700 millones de pesos.

Alfonso Durazo lideró la representación del Gobierno de Sonora en las negociaciones para cerrar el conflicto laboral en Cananea. ( FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El mandatario estatal indicó que la estrategia busca atender demandas históricas de Cananea y de los municipios impactados por el derrame, y subrayó que el acuerdo se alcanzó tras más de un año de negociaciones con las distintas partes involucradas.

Cananea: cierre del conflicto laboral

Uno de los ejes del acuerdo es la conclusión del conflicto de la Sección 65 del Sindicato Minero, iniciado en 2007.

Según lo informado, el convenio permitirá la liquidación de más de 650 trabajadores que permanecieron en huelga durante 18 años.

Más de 650 trabajadores recibirán su liquidación y acceso al Seguro Social, concluyendo décadas de huelga. (Foto: especial)

Representantes sindicales detallaron que el acuerdo beneficia a 657 mineros, quienes recibirán una liquidación total y serán incorporados al régimen del Seguro Social, lo que garantizará el acceso a servicios médicos.

Las autoridades señalaron que con este paso se da por concluido un conflicto laboral de larga duración en la región.

Daños al Río Sonora y acciones previstas

En relación con el derrame de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, el Plan de Justicia contempla acciones específicas para atender los impactos ambientales y en la salud de la población.

De acuerdo con Segob, se priorizarán obras de infraestructura y mecanismos de seguimiento sanitario en los municipios afectados.

El Plan de Justicia contempla acciones específicas para atender los impactos del derrame de 2014 en el Río Sonora. FOTO: JESUS BALLESTERO/ EXPRESO/CUARTOSCURO.COM

Entre las acciones anunciadas se encuentran:

Construcción de un hospital regional en Ures, con 60 camas y consultorios de especialidad.

Creación de un centro especializado en toxicología y atención por metales pesados.

Instalación de 16 plantas potabilizadoras y rehabilitación de las ya existentes.

Estaciones de monitoreo del agua y un laboratorio regional de calidad del agua.

Una unidad de vigilancia epidemiológica para el seguimiento médico de la población.

Las autoridades señalaron que el acuerdo con Grupo México permitirá avanzar en la reparación de los daños ambientales y sociales, así como establecer una nueva etapa de coordinación entre la empresa y los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades pendientes en Cananea y en la cuenca del Río Sonora.