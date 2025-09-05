Embajador de EEUU se reúne con Alfonso Durazo en Sonora: seguridad y desarrollo en la frontera, entre los temas abordados

Alfonso Durazo destacó la reunión con el embajador Ronald Johnson en Sonora. (Foto: @AlfonsoDurazo)

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó la reunión que tuvo el día de hoy, 4 de septiembre de 2025, con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, el diálogo que mantuvieron se desarrollo durante la Mesa Estatal de Seguridad. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el gobernador compartió:

“Con mucho gusto recibimos al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien dialogamos sobre cooperación en seguridad y desarrollo en nuestra frontera”.

Conforme a lo informado por el gobernador de Sonora, durante la Mesa se presentaron “los resultados de la estrategia conjunta, que ha permitido reducir en Sonora un 16% los delitos de alto impacto”.

Entre las acciones más destacadas, Alfonso Durazo resaltó: “En este espacio destacamos la creación de la primera División de Operaciones Fronterizas en México, con presencia en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, como un esfuerzo sin precedentes para proteger la frontera y seguir transformando Sonora con entornos seguros para nuestras familias”.

Alfonso Durazo destacó esfuerzos en estrategia de seguridad encabezada por Claudia Sheinbaum

Con la finalidad de fortalecer la unidad y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, ratificó su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad en beneficio de las y los habitantes del estado, durante la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidida por Claudia Sheinbaum Pardo.

Durazo Montaño subrayó que la colaboración intergubernamental resulta esencial para fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia en las entidades federativas, así como para diseñar políticas públicas y programas orientados a atender las causas de la violencia.

En presencia de Ronald Johnson, el gobernador de Sonora destacó los avances en materia de seguridad en la entidad. (Foto: @AlfonsoDurazo)

“Yo creo que la estrategia de seguridad está funcionando realmente bien, los resultados que aquí hemos conocido son alentadores, no significa que podamos bajar la guardia. Simple y sencillamente significa que la estrategia está dando resultados, afortunadamente en Sonora tenemos números a la baja, en los más diversos delitos”, destacó el morenista.

El gobernador resaltó que estas acciones buscan posicionar a Sonora como un referente nacional en la puesta en marcha de la Estrategia de Construcción de Paz, iniciativa impulsada por Sheinbaum Pardo.

Durante el acto realizado en Palacio Nacional el pasado martes 2 de septiembre, Claudia Sheinbaum mencionó la relevancia de implementar la estrategia integral de seguridad en las 32 entidades federativas.

La presidenta señaló que la estrategia ya representa avances a nivel nacional, reflejados en la reducción del 25 por ciento en homicidios dolosos y del 20 por ciento en delitos de alto impacto.