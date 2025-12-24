Santa Claus también es mexicano: así lo interpretaron en el cine nacional e internacional

Conoce el recorrido por las interpretaciones más recordadas del personaje navideño en México. (Ilustración: Jovani Pérez)

La imagen de Santa Claus suele asociarse al cine estadounidense, pero en México este personaje también ha sido interpretado por actores nacionales que lo adaptaron a distintos contextos, épocas y estilos narrativos. Desde producciones clásicas del cine de oro hasta comedias contemporáneas y espectáculos internacionales, Papá Noel ha tenido rostro mexicano en más de una ocasión.

A lo largo de los años, estas interpretaciones no solo han entretenido al público, sino que también han reflejado preocupaciones sociales, cambios culturales y nuevas formas de entender la Navidad.

<i>Santa Claus (1959) – José Elías Moreno</i>

El primer gran antecedente mexicano llegó en 1959 con José Elías Moreno, quien protagonizó la película Santa Claus, dirigida por René Cardona. Filmada en los Estudios Churubusco, esta producción presentó una historia inusual para su tiempo: mientras Santa se prepara para repartir regalos, Lucifer conspira desde el infierno para sabotear la fe de los niños.

La cinta combinó fantasía, simbolismo religioso y ciencia ficción, convirtiéndose en una obra de culto que marcó a generaciones y posicionó a Moreno como el primer Santa Claus del cine mexicano.

<i>Navidad S.A. (2008) – Pedro Armendáriz Jr.</i>

Casi cinco décadas después, Pedro Armendáriz Jr. retomó el personaje en Navidad S.A., una película que modernizó el mito navideño. En esta versión, Santa enfrenta una crisis provocada por la pérdida de la fe infantil, lo que amenaza la existencia misma del Polo Norte.

La historia introduce temas como el consumismo, la explotación de recursos y el impacto del capitalismo en las tradiciones. La actuación de Armendáriz destacó por mostrar a un Santa reflexivo, vulnerable y consciente de los cambios del mundo moderno.

<i>Reyes contra Santa (2020) – Andrés Almeida</i>

En 2020, Andrés Almeida interpretó a Santa Claus en la producción española Reyes contra Santa. La comedia plantea un conflicto entre Papá Noel y los Reyes Magos, quienes se sienten desplazados durante las celebraciones decembrinas.

El enfrentamiento desata consecuencias inesperadas al despertar al Krampus, una figura oscura del folclor europeo. Almeida aportó un tono cómico e irreverente, ofreciendo una versión distinta del personaje, alejada del enfoque tradicional.

<i>The Radio City Christmas Spectacular – Rubén Cerda</i>

Aunque no se trata de una película, Rubén Cerda merece una mención especial. El actor mexicano ha interpretado a Santa Claus en el reconocido espectáculo The Radio City Christmas Spectacular, presentado en el Auditorio Nacional junto a las Rockettes.

Su actuación ha sido ampliamente elogiada por transmitir calidez, cercanía y el auténtico espíritu navideño, consolidándolo como uno de los Santa Claus más reconocidos en el ámbito escénico internacional.

Con estas interpretaciones, Santa Claus se ha integrado a la cultura mexicana desde distintas plataformas, confirmando que la magia de la Navidad también se construye desde el talento nacional.