México

Remedio de la abuela: el batido casero que ayuda a limpiar la sangre

Su combinación de ingredientes aporta antioxidantes, favorece la circulación y contribuye al bienestar general

Guardar
Su combinación de ingredientes aporta
Su combinación de ingredientes aporta antioxidantes, favorece la circulación y contribuye al bienestar general

Los llamados remedios de la abuela forman parte del conocimiento popular que ha acompañado a las familias durante décadas. Antes de la proliferación de suplementos industriales, muchas personas recurrían a bebidas naturales preparadas en casa para apoyar funciones básicas del organismo, como la digestión, la circulación o la depuración.

Uno de estos preparados es el batido casero para “limpiar la sangre”, una expresión común en la medicina tradicional que hace referencia a favorecer la eliminación de toxinas, mejorar la oxigenación y apoyar el correcto funcionamiento del sistema circulatorio. Aunque no sustituye tratamientos médicos, este tipo de bebidas naturales suele incorporarse como apoyo dentro de hábitos saludables.

¿Por qué se le atribuyen beneficios para la sangre?

La eficacia atribuida a este batido radica en la combinación de ingredientes sencillos, accesibles y con propiedades nutricionales ampliamente conocidas.

La remolacha o betabel es uno de los vegetales más utilizados en remedios tradicionales. Su color intenso se asocia a su contenido de compuestos naturales que participan en la oxigenación de la sangre y en la mejora del flujo sanguíneo. Además, aporta vitaminas y minerales esenciales que apoyan la producción de glóbulos rojos.

Las frutas rojas, como las fresas y las frambuesas, son reconocidas por su alto contenido de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y diversas afecciones crónicas. En la tradición popular, se les considera aliadas para “fortalecer la sangre”.

Antes de la popularización de
Antes de la popularización de los suplementos industriales, las familias recurrían a bebidas naturales preparadas en casa como apoyo para la digestión, la circulación y los procesos de depuración del organismo

El perejil, por su parte, es una hierba ampliamente utilizada en la cocina y en la herbolaria casera. Se le atribuyen efectos depurativos y diuréticos, lo que favorece la eliminación de líquidos y desechos a través de los riñones, apoyando así los procesos naturales de limpieza del organismo.

Cómo preparar el batido de la abuela paso a paso

La receta de este remedio casero se ha mantenido prácticamente intacta con el paso del tiempo, destacando por su sencillez y rapidez de preparación.

Ingredientes:

  • 1 taza de remolacha (betabel)
  • ½ taza de frutillas (fresas)
  • ½ taza de frambuesas
  • Unas hojas de perejil fresco
  • 1 taza de agua

Preparación:

  1. Lava y desinfecta correctamente todos los ingredientes.
  2. Colócalos en la licuadora.
  3. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Sirve y consume de inmediato.
Antes de la popularización de
Antes de la popularización de los suplementos industriales, las familias recurrían a bebidas naturales preparadas en casa como apoyo para la digestión, la circulación y los procesos de depuración del organismo

Forma de consumo y recomendaciones

De acuerdo con la tradición, se recomienda tomar un vaso al día, preferentemente por la mañana y en ayunas, para favorecer su absorción. Al tratarse de un batido fresco, lo ideal es consumirlo recién preparado para aprovechar mejor sus nutrientes.

Especialistas en nutrición coinciden en que este tipo de bebidas deben verse como un complemento y no como una solución milagrosa. Su efectividad depende de acompañarse de una alimentación balanceada, una adecuada hidratación y hábitos saludables como la actividad física regular.

En resumen:

  • El batido para “limpiar la sangre” es un remedio de la abuela transmitido de generación en generación como apoyo natural al bienestar.
  • Se elabora con remolacha, frutas rojas y perejil, ingredientes accesibles y tradicionales en la cocina casera.
  • La remolacha se asocia con una mejor oxigenación y circulación sanguínea.
  • Las fresas y frambuesas aportan antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo.
  • El perejil es valorado por sus propiedades depurativas y diuréticas.
  • En la tradición popular, este batido se utiliza para favorecer la eliminación de toxinas y apoyar la salud del sistema circulatorio.
  • Su preparación es sencilla: licuar todos los ingredientes y consumir fresco.
  • Se recomienda tomar un vaso al día, preferentemente por la mañana.
  • Especialistas coinciden en que debe verse como un complemento, no como un sustituto de tratamientos médicos.
  • El resurgimiento de estos remedios refleja una tendencia hacia opciones naturales y caseras para el cuidado de la salud.

Temas Relacionados

batido para limpiar la sangreremedio de la abuelaremedios caserossaludmexico-noticia

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 24 de diciembre en vivo: cerrada la circulación en Av. Hidalgo en ambos sentidos por romería

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Ocho reglas de oro que debes saber para prevenir las piedras en los riñones y enfermedades renales

Estos hábitos saludables puede marcar la diferencia en el bienestar de los órganos vitales

Infobae

Aseguran 11 armas y más de 1500 cartuchos tras recorridos de vigilancia en Navolato, Sinaloa

Las acciones permitieron detener a cinco civiles, además del decomiso de automóviles con reporte de robo

Aseguran 11 armas y más

Penal de Aguaruto en Culiacán: la prisión más intervenida de México en 2025

Armas de alto poder, droga, tecnología satelital Starlink, dinero en efectivo y decenas de cateos marcaron un año sin precedentes en el centro penitenciario de Sinaloa

Penal de Aguaruto en Culiacán:

“Súper peso” golpea al dólar hoy 24 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

“Súper peso” golpea al dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 11 armas y más

Aseguran 11 armas y más de 1500 cartuchos tras recorridos de vigilancia en Navolato, Sinaloa

Penal de Aguaruto en Culiacán: la prisión más intervenida de México en 2025

Cae “El Diez” de La Unión Tepito: era presunto narcomenudista y extorsionador en Edomex

Entre asesinatos y detenciones, Los Chapitos pierden a cinco operadores clave en 72 horas

Quiénes son los Lindoro, la familia de la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, y su papel en Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame se lanza contra

Alfredo Adame se lanza contra Pati Chapoy tras veto en Ventaneando pese a ganar La Granja VIP: “Le sé cosas”

5 ideas de Juegos Navideños fáciles y baratos para reuniones familiares

Cartelera de teatro: obras para disfrutar durante las fiestas navideñas en México

¿Qué pasó con Burrita Burrona? Esto es lo que se sabe tras su retiro

Caso Paulette: Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen

DEPORTES

‘Hormiga’ González es nombrado como

‘Hormiga’ González es nombrado como el mejor futbolista de la Liga MX en el torneo Apertura 2025

Pollo Briseño y Dieter Villalpando reavivan vieja pelea de Chivas en redes sociales

Así fue la propuesta romántica que le hicieron a la jugadora de Tigres, Tatiana Flores: “Llévala a la luna por mi”

Siboldi rompe el silencio y revive la polémica de supuesto romance con la jugadora, Tatiana Flores

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?