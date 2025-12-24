Remedio de la abuela: el batido casero que ayuda a limpiar la sangre

Su combinación de ingredientes aporta antioxidantes, favorece la circulación y contribuye al bienestar general

Los llamados remedios de la abuela forman parte del conocimiento popular que ha acompañado a las familias durante décadas. Antes de la proliferación de suplementos industriales, muchas personas recurrían a bebidas naturales preparadas en casa para apoyar funciones básicas del organismo, como la digestión, la circulación o la depuración.

Uno de estos preparados es el batido casero para “limpiar la sangre”, una expresión común en la medicina tradicional que hace referencia a favorecer la eliminación de toxinas, mejorar la oxigenación y apoyar el correcto funcionamiento del sistema circulatorio. Aunque no sustituye tratamientos médicos, este tipo de bebidas naturales suele incorporarse como apoyo dentro de hábitos saludables.

¿Por qué se le atribuyen beneficios para la sangre?

La eficacia atribuida a este batido radica en la combinación de ingredientes sencillos, accesibles y con propiedades nutricionales ampliamente conocidas.

La remolacha o betabel es uno de los vegetales más utilizados en remedios tradicionales. Su color intenso se asocia a su contenido de compuestos naturales que participan en la oxigenación de la sangre y en la mejora del flujo sanguíneo. Además, aporta vitaminas y minerales esenciales que apoyan la producción de glóbulos rojos.

Las frutas rojas, como las fresas y las frambuesas, son reconocidas por su alto contenido de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y diversas afecciones crónicas. En la tradición popular, se les considera aliadas para “fortalecer la sangre”.

El perejil, por su parte, es una hierba ampliamente utilizada en la cocina y en la herbolaria casera. Se le atribuyen efectos depurativos y diuréticos, lo que favorece la eliminación de líquidos y desechos a través de los riñones, apoyando así los procesos naturales de limpieza del organismo.

Cómo preparar el batido de la abuela paso a paso

La receta de este remedio casero se ha mantenido prácticamente intacta con el paso del tiempo, destacando por su sencillez y rapidez de preparación.

Ingredientes:

1 taza de remolacha (betabel)

½ taza de frutillas (fresas)

½ taza de frambuesas

Unas hojas de perejil fresco

1 taza de agua

Preparación:

Lava y desinfecta correctamente todos los ingredientes. Colócalos en la licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve y consume de inmediato.

Forma de consumo y recomendaciones

De acuerdo con la tradición, se recomienda tomar un vaso al día, preferentemente por la mañana y en ayunas, para favorecer su absorción. Al tratarse de un batido fresco, lo ideal es consumirlo recién preparado para aprovechar mejor sus nutrientes.

Especialistas en nutrición coinciden en que este tipo de bebidas deben verse como un complemento y no como una solución milagrosa. Su efectividad depende de acompañarse de una alimentación balanceada, una adecuada hidratación y hábitos saludables como la actividad física regular.

En resumen:

El batido para “limpiar la sangre” es un remedio de la abuela transmitido de generación en generación como apoyo natural al bienestar.

Se elabora con remolacha, frutas rojas y perejil , ingredientes accesibles y tradicionales en la cocina casera.

La remolacha se asocia con una mejor oxigenación y circulación sanguínea.

Las fresas y frambuesas aportan antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

El perejil es valorado por sus propiedades depurativas y diuréticas.

En la tradición popular, este batido se utiliza para favorecer la eliminación de toxinas y apoyar la salud del sistema circulatorio.

Su preparación es sencilla: licuar todos los ingredientes y consumir fresco .

Se recomienda tomar un vaso al día , preferentemente por la mañana.

Especialistas coinciden en que debe verse como un complemento , no como un sustituto de tratamientos médicos.

El resurgimiento de estos remedios refleja una tendencia hacia opciones naturales y caseras para el cuidado de la salud.