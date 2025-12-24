Más de 2 mil mujeres asesinadas en México entre enero y octubre de 2025: piden reactivar trabajos por Alerta de Violencia de Género

Madres de víctimas de feminicidio llegan a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. X: IMER_Noticias

En México, el asesinato violento de una mujer, niña o adolescente sigue siendo una de las problemáticas en materia de seguridad que persisten en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que de enero a octubre de 2025 en las 32 entidades hubo presencia de este crimen, pese a las políticas públicas que se han implementado desde el gobierno federal.

El problema se agrava debido a que 22 estados registraron casos con al menos un feminicidio de niñas o adolescentes entre los 0 y 17 años de edad, además, al igual que en gobiernos anteriores, la queja persiste: autoridades se niegan a investigar los casos como feminicidios, la impunidad lleva a que las familias enfrente un contexto de múltiples vulnerabilidades y la justicia es un tema de largo plazo para las autoridades.

En diez meses 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas en México

Aunque Delfina Gómez, la primera mujer gobernadora del Estado de México, llegó en 2023 con la promesa de atender la problemática de violencia contra las mujeres en la entidad, la realidad es que las acciones de la administración se quedan cortas cuando aún encabeza la lista de las entidades con más casos de feminicidios.

De enero a octubre de este año, solo en los registros oficiales, la entidad mexiquense presentó 48 feminicidios, de los cuales poco más del 20% la víctima fue una niña o adolescente; además, 152 asesinatos de mujeres fueron clasificados como homicidio doloso.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la mandataria del Estado de México destacó la reducción de un 20% en materia de feminicidios, mientras que los casos de violencia familiar descendieron 8%, por su parte, las denuncias por violación bajaron 10%, los asesinatos dolosos de mujeres disminuyeron 14% y tanto el hostigamiento como el acoso sexual presentaron un retroceso de 18%.

Los escritos plasmados en el Jardín de Memoria incluyen textos de mujeres activistas, sobrevivientes y defensoras de Derechos Humanos. Crédito: Infobae México - Jaqueline Viedma

En el caso de feminicidios, otras entidades que encabezan un mayor número de casos, son:

Sinaloa con 48 feminicidios

Ciudad de México con 42 feminicidios

Chihuahua con 41 casos de feminicidio

Veracruz con 33 casos de feminicidio

Tan solo en 10 meses, las autoridades mexicanas reportaron 597 feminicidios, Colima y Aguascalientes registraron 3 casos en cada entidad, sin embargo, en el primero, una menor de edad fue asesinada en este 2025.

Por otro lado, mil 781 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, sumando a otros estados donde la violencia contra las mujeres persiste:

Guanajuato , 290 víctimas de homicidio doloso (10 niñas o adolescentes fueron asesinadas)

Baja California , 165 víctimas de homicidio doloso (7 niñas o adolescentes fueron asesinadas)

Estado de México , 152 víctimas de homicidio doloso (3 niñas o adolescentes fueron asesinadas)

Michoacán , 118 víctimas de homicidio doloso (6 niñas o adolescentes fueron asesinadas)

Jalisco, 110 víctimas de homicidio doloso (9 niñas o adolescentes fueron asesinadas)

Las colectivas feministas, organizaciones sociales y activistas han insistido en la urgencia de emprender acciones no superficiales sobre la violencia contra niñas y mujeres, así como la implementación de acciones que lleven a una mayor consciencia por parte de autoridades e instituciones que trabajan directamente con víctimas.

Colectivas mantienen la exigencia de acciones ante la violencia feminicida en el gobierno de Claudia Sheinbaum. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

OCNF pide a Sheinbaum y Citlalli Hernández a retomar trabajos en materia de AVGM

En los primeros seis meses de 2025, solo se realizaron diez reuniones de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) encargados de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), cuando un año antes hubo 112, en días recientes, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advirtió que este retroceso impide avanzar en la protección de mujeres y deja de lado el esfuerzo de organizaciones civiles.

El OCNF resaltó que la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlalli Hernández Mora, asumió la coordinación de la AVGM hace casi un año, pero desde entonces el mecanismo está “gravemente debilitado”.

La organización señaló que desde julio de 2025, en una carta enviada a la secretaría, expresó su preocupación por la falta de acciones y seguimiento. Además, falta publicar el reglamento actualizado de la ley para proteger a las mujeres, mejorar el funcionamiento del sistema y aumentar el personal técnico necesario.

OCNF insta a Sheinbaum y Citlalli Hernández a reactivar trabajos de la AVGM. (Foto: X/@OCNF)

El OCNF solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Hernández Mora que reactiven de inmediato las actividades de los 26 GIM con reuniones claras y constantes. También pidió instalar una mesa técnica permanente con la sociedad civil, reanudar el trabajo de los grupos y publicar rápidamente el reglamento. El OCNF recordó que, aunque se acordó fortalecer el mecanismo en una reunión en agosto, los compromisos no se han cumplido.

Feminicidio de Andrea Maylin evidencia omisión de autoridades de Morelos

Andrea Maylin de 22 años, madre, hija y mujer feminista quien habría sobrevivido a un intento de feminicidio cuando tenía 17 años, desapareció el 20 de junio de 2025, tras más de dos meses de búsqueda y movilizaciones por parte de familiares, personas solidarias y la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, la víctima fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.

Tras diversas omisiones por parte de autoridades morelenses, familiares y colectivas feministas organizaron una marcha en noviembre de este año, señalando que pese a la emisión de una ficha de búsqueda del presunto feminicida, Ricardo “N”, el caso no ha presentado avances, pues a más de cinco meses no hay personas detenidas por el crimen.

Ricardo “N” es buscado por su presunta responsabilidad por el feminicidio de Andrea Maylin.

Andrea Maylin forma parte de los 32 registros de feminicidio que se presentaron en Morelos de enero a octubre de este año, su caso sigue un patrón presentado no solo en la entidad sino en varios estados del país, debido a que su familia tuvo que presionar a través de protestas para que las autoridades se movilizaran y dieran con su paradero, además, también exigieron que el caso fuese clasificado como “feminicidio”, y ahora, pese a un breve encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, siguen esperando que el responsable sea aprehendido y enfrente la justicia mexicana.