México

Fiscalía de Morelos emite ficha de búsqueda de presunto feminicida vinculado a caso Andrea Maylin

Familiares de la víctima tuvieron un acercamiento con Claudia Sheinbaum, a quien le pidieron apoyo para dar con el paradero Ricardo “N” y detenerlo

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Familiares exigen justicia por el
Familiares exigen justicia por el feminicidio de Andrea Maylin. (Foto: Colectiva Resistencia Feminista Yautepec)

Esta semana la Fiscalía General de Estado de Morelos emitió la ficha de búsqueda de Ricardo “N”, quien es señalado como el presunto responsable del feminicidio de Andrea Maylin, joven morelense de 22 años que desapareció el pasado 20 de junio de 2025 y tras dos meses de búsqueda fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.

La emisión de la ficha para localizar a Ricardo “N” se da tras la exigencia del padre de Andrea Maylin, Juan Carlos Chino, quien no ha parado de buscar las vías para que el caso de su hija no quede impune, su consigna permanece firme pidiendo a las autoridades dar con el responsable y los posibles cómplices de este crimen.

La exigencia del padre de la víctima ha llegado a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el día 30 de septiembre de 2025, durante el evento del informe de la mandataria en Morelos, gritos de “¡Justicia!” estuvieron presentes, la petición fue solo una “detener al señalado”, la presidenta se acercó a ellos para escucharlos y ahora también esperan acciones desde el gobierno federal para que la impunidad deje de permear el caso.

Aunque hace un mes se reunieron con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, el fiscal general Edgar Antonio Maldonado Ceballos y la secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, los esfuerzos no han llevado a la detención de Ricardo “N”, a quien los papás señalaron como presunto responsable desde el primer momento en que se supo de la desaparición de la víctima.

Ricardo "N" es buscado por
Ricardo "N" es buscado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en contra de Andrea Maylin. (Imagen: Fiscalía de Morelos)

La familia de Andrea Maylin espera la pronta detención del presunto feminicida

Andrea Maylin tenía 22 años, madre de una niña de 8 meses, hija y mujer feminista quien habría sobrevivido a un intento de feminicidio cuando tenía 17 años, el 20 de junio fue reportada su desaparición y dos meses más tarde su cuerpo sin vida fue localizado tras un segundo cateo en un predio de Tlayacapan.

A su búsqueda y posterior exigencia de justicia se han unido familiares, personas solidarias y la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, quienes se han manifestado en más de una ocasión en el estado de Morelos, debido a la impunidad y omisión que permea en el caso.

La desaparición de Andrea Maylin fue informada a la familia por parte de su pareja sentimental, Ricardo “N”, hasta el 23 de junio, “supuestamente se había salido de su domicilio sin pertenencias, ni celular, dejando a su hija de año y medio, y que desde ese momento no sabe nada de ella”, conforme a información compartida en redes de la Colectiva.

También indicaron que el sujeto habría priorizado enterrar a un caballo que se le murió antes que informar la desaparición de la madre de su hija, lo cuál levantó sospechas desde el inicio, sin embargo, las omisiones por parte de las autoridades han sido múltiples, llegando al punto de que bajo exigencia de los familiares se investigara como feminicidio; cabe destacar que los padres de la víctima pidieron a la fiscalía llamar a declarar a los papás del señalado como presunto responsable, sin embargo, nunca fueron citados.

Otro punto a resaltar es el cateo tardío que realizaron las autoridades, ya que se dio mes y medio después en el sitio donde la víctima fue encontrada sin vida, enterrada cerca de dónde estaba el caballo de su pareja sentimental, destacando que este lugar había sido marcado por la Comisión de Búsqueda “como positivo desde la primera semana”.

Temas Relacionados

Andrea MaylinMorelosYautepecTlayacapanColectiva Resistencia Feminista YautepecFiscalía de MorelosfeminicidioClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la noche de hoy 3 de octubre

Sigue el minuto a minuto del programa 24/7: Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco son los cinco habitantes que compiten por el primer lugar

La Casa de los Famosos

Critican a Ninel Conde por compartir el video del supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris: “Sigue ardida”

La última celebración del reality show se volvió tendencia gracias a un gesto entre los finalistas que desató todo tipo de comentarios

Critican a Ninel Conde por

Resultados Sorteo Superior 2859 de la Lotería Nacional 3 de octubre 2025

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Resultados Sorteo Superior 2859 de

Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

El conjunto que dirige Eduardo Arce buscará este sábado su clasificación a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025 que se celebra en Chile

Entrenador de México Sub 20

Así se preparan las papas de jícama caseras que son ideales para personas con colesterol alto

Crujientes, ligeras y fáciles de hacer, estas chips ayudan a mejorar la digestión y reducir grasas saturadas

Así se preparan las papas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en carretera de Chiapas

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la noche de hoy 3 de octubre

Critican a Ninel Conde por compartir el video del supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris: “Sigue ardida”

Florinda Meza lamenta no estar en el primer lugar de las más odiadas de México

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Entrenador de México Sub 20

Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”

Muere a los 58 años de edad Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025