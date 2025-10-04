Fiscalía de Morelos emite ficha de búsqueda de presunto feminicida vinculado a caso Andrea Maylin

Familiares exigen justicia por el feminicidio de Andrea Maylin. (Foto: Colectiva Resistencia Feminista Yautepec)

Esta semana la Fiscalía General de Estado de Morelos emitió la ficha de búsqueda de Ricardo “N”, quien es señalado como el presunto responsable del feminicidio de Andrea Maylin, joven morelense de 22 años que desapareció el pasado 20 de junio de 2025 y tras dos meses de búsqueda fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.

La emisión de la ficha para localizar a Ricardo “N” se da tras la exigencia del padre de Andrea Maylin, Juan Carlos Chino, quien no ha parado de buscar las vías para que el caso de su hija no quede impune, su consigna permanece firme pidiendo a las autoridades dar con el responsable y los posibles cómplices de este crimen.

La exigencia del padre de la víctima ha llegado a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el día 30 de septiembre de 2025, durante el evento del informe de la mandataria en Morelos, gritos de “¡Justicia!” estuvieron presentes, la petición fue solo una “detener al señalado”, la presidenta se acercó a ellos para escucharlos y ahora también esperan acciones desde el gobierno federal para que la impunidad deje de permear el caso.

Aunque hace un mes se reunieron con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, el fiscal general Edgar Antonio Maldonado Ceballos y la secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, los esfuerzos no han llevado a la detención de Ricardo “N”, a quien los papás señalaron como presunto responsable desde el primer momento en que se supo de la desaparición de la víctima.

Ricardo "N" es buscado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en contra de Andrea Maylin. (Imagen: Fiscalía de Morelos)

La familia de Andrea Maylin espera la pronta detención del presunto feminicida

Andrea Maylin tenía 22 años, madre de una niña de 8 meses, hija y mujer feminista quien habría sobrevivido a un intento de feminicidio cuando tenía 17 años, el 20 de junio fue reportada su desaparición y dos meses más tarde su cuerpo sin vida fue localizado tras un segundo cateo en un predio de Tlayacapan.

A su búsqueda y posterior exigencia de justicia se han unido familiares, personas solidarias y la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, quienes se han manifestado en más de una ocasión en el estado de Morelos, debido a la impunidad y omisión que permea en el caso.

La desaparición de Andrea Maylin fue informada a la familia por parte de su pareja sentimental, Ricardo “N”, hasta el 23 de junio, “supuestamente se había salido de su domicilio sin pertenencias, ni celular, dejando a su hija de año y medio, y que desde ese momento no sabe nada de ella”, conforme a información compartida en redes de la Colectiva.

También indicaron que el sujeto habría priorizado enterrar a un caballo que se le murió antes que informar la desaparición de la madre de su hija, lo cuál levantó sospechas desde el inicio, sin embargo, las omisiones por parte de las autoridades han sido múltiples, llegando al punto de que bajo exigencia de los familiares se investigara como feminicidio; cabe destacar que los padres de la víctima pidieron a la fiscalía llamar a declarar a los papás del señalado como presunto responsable, sin embargo, nunca fueron citados.

Otro punto a resaltar es el cateo tardío que realizaron las autoridades, ya que se dio mes y medio después en el sitio donde la víctima fue encontrada sin vida, enterrada cerca de dónde estaba el caballo de su pareja sentimental, destacando que este lugar había sido marcado por la Comisión de Búsqueda “como positivo desde la primera semana”.