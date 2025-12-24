Este es el verdadero origen del meme “jajaja vete alv” que domina las redes sociales

(Especial)

Si navegas con frecuencia en redes sociales, es casi imposible no haberte topado con el meme de “jajaja vete alv”, una de las expresiones más utilizadas en comentarios, stickers y conversaciones de WhatsApp durante las últimas semanas. Su popularidad creció de manera explosiva y se convirtió en un recurso recurrente para reaccionar ante situaciones graciosas o inesperadas. Sin embargo, pocos conocen el verdadero origen de esta imagen viral.

La protagonista del meme es Lupita TikTok, creadora de contenido originaria de Monterrey, quien aparece en la imagen con una expresión divertida y el brazo levantado, gesto que muchos asociaron automáticamente con la frase que acompaña al meme. No obstante, contrario a lo que se cree, la influencer nunca pronunció esas palabras en el video original.

La frase “jajaja vete alv” no salió de su boca, sino de la creatividad colectiva de los usuarios en redes sociales. Todo comenzó cuando alguien tomó una captura de pantalla del rostro de Lupita TikTok durante un video y decidió agregarle la leyenda, acompañada de un “jajajaja”. La combinación fue suficiente para detonar una ola de ediciones que rápidamente se propagaron por distintas plataformas.

(Especial)

Con el paso de los días, el meme evolucionó hasta formar su propio “multiverso”. La imagen original fue modificada en múltiples versiones: desde ediciones donde la influencer aparece calva, hasta animaciones, montajes con trajes elegantes y copas de vino, referencias a diversos personajes así como versiones protagonizadas por Santa Claus, mascotas o personas recreando la pose original.

La captura que dio origen al meme proviene de un video publicado por Sonrris Medellín, pareja de Lupita TikTok. En el clip, la creadora de contenido le pregunta si ya se va a trabajar, y es en ese intercambio donde se produce el gesto que después sería inmortalizado en internet. La frase que realmente se escucha en el video es: “Se te borró la sonrisa”, justo en el instante en que Lupita hace la expresión que más tarde se volvería viral.

(Especial)

De esta manera, queda confirmado que la influencer jamás dijo el insulto con el que fue asociada en redes. Incluso, tiempo después comenzó a circular una supuesta reacción de Lupita TikTok en la que intentaba aclarar la situación, aunque dicha publicación ya no se encuentra disponible en su perfil.

“Oiga mi frase ya porfa, okey porque como es mi video mi vida para la gente de todo el mundo aviso parejo porque siempre me sale en mi perfil para que sepan nomas”, se lee en el mensaje que habría enviado la creadora de contenido.

A pesar de la aclaración, el meme continúa vigente y demuestra una vez más cómo el ingenio digital puede transformar un gesto cotidiano en uno de los fenómenos virales más grandes del momento.