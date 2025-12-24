México

En enero de 2026 iniciará la rehabilitación integral del Periférico Norte: Delfina Gómez

La rehabilitación integral abarcará 108 kilómetros desde el municipio de Naucalpan hasta Tepotzotlán

Guardar
Repavimentación periférico norte, en Naucalpan
Repavimentación periférico norte, en Naucalpan (Gob. Edomex)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció que en enero de 2026 comenzará la rehabilitación de fondo del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes y transitadas de la zona metropolitana, la cual no había recibido una intervención integral durante más de 12 años.

El anuncio fue realizado durante la entrega de la rehabilitación del carril lateral del Periférico Norte en el municipio de Naucalpan, donde la mandataria mexiquense destacó que esta obra representa el inicio de una nueva etapa en materia de movilidad y modernización de la infraestructura vial en la entidad.

“Arrancaríamos con una obra emblemática que por décadas había sido olvidada. Y esa obra con la que vamos a empezar nosotros el próximo año va a ser, precisamente, la reconstrucción de lo que es el Periférico Norte”, expresó la gobernadora.

Más de 100 kilómetros por repavimentar

Repavimentación de periférico norte, desde
Repavimentación de periférico norte, desde Río San Joaquín a Avenida Primero de Mayo (Gob. Naucalpan)

La obra proyectada contempla una intervención profunda y duradera en ambos sentidos de la vialidad, con una cobertura total de 108 kilómetros de superficie, lo que permitirá mejorar de manera sustancial las condiciones de tránsito para miles de automovilistas que diariamente utilizan esta vía.

Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan:

  • Rehabilitación integral de la carpeta asfáltica en ambos sentidos
  • Modernización y reposición de luminarias
  • Mejoramiento de la señalización horizontal y vertical
  • Fortalecimiento de la seguridad vial
  • Optimización de la movilidad metropolitana

La Gobernadora Delfina Gómez subrayó que mejorar la movilidad es una prioridad para su administración, al considerar que carreteras y avenidas en buen estado impactan directamente en la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.

“Nuestro propósito de este año como Gobierno Estatal es mejorar carreteras, avenidas, calles, lo que podamos mejorar de movilidad”, puntualizó.

Obra que beneficiará a 4 municipios de manera directa

Se espera que los trabajos
Se espera que los trabajos de rehabilitación de Periférico Norte inicien en enero del 2026, aunque falta la fecha por definir (Gob. Edomex /JCEM)

En su momento, la Junta de Caminos, señaló que la rehabilitación abarcará las laterales que cruzan los municipios de Naucalpan,Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, lo cual sumaría 55 kilómetros de obra, además los carriles centrales de periférico norte.

Este mantenimiento es resultado de las negociaciones con la Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, encargada de dar mantenimiento a más de 50 avenidas y carreteras, entre ellas el Periférico Norte.

Como parte de este acuerdo, el gobierno del Estado de México recuperó la jurisdicción sobre esta vialidad y obtuvo recursos por 400 millones de pesos, lo que permitió presentar el plan de repavimentación integral de los más de 22 kilómetros que conforman esta importante vía, donde diario circulan más 50 mil automóviles.

Reconoce rehabilitación de lateral de periférico norte

Durante el evento, la mandataria estatal reconoció los trabajos de rehabilitación de mil 560 metros del carril lateral del Periférico Norte, en el tramo que va de Río San Joaquín a Avenida Primero de Mayo.

Esta obra tuvo una inversión de 57 millones de pesos y forma parte de los esfuerzos coordinados entre el Gobierno del Estado de México y los municipios para atender esta vialidad estratégica que registra una alta carga vehicular.

Las autoridades coincidieron en que estas acciones contribuyen a una movilidad más eficiente y segura, además de reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por esta importante arteria metropolitana.

Resumen en 5 puntos

  • En enero de 2026 iniciará la reconstrucción integral del Periférico Norte.
  • La obra abarcará 108 kilómetros en ambos sentidos de la vialidad.
  • Incluirá rehabilitación de luminarias y señalización para mayor seguridad vial.
  • Se reconoció a Naucalpan por la rehabilitación de mil 560 metros del carril lateral.
  • La inversión municipal fue de 57 millones de pesos y beneficiará a más de 50 mil automovilistas.

Temas Relacionados

Periférico NorteRehabilitaciónDelfina GómezNaucalpanTlalnepantla de BazCuautitlán IzcalliTepotzotlánEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Lupita Jones vuelve a atacar a Fátima Bosch por no ser el estereotipo de Miss Universo: “Me juzgan de clasista”

El debate público sobre la imagen y el comportamiento que se espera de las representantes cobró fuerza tras la llegada de la tabasqueña

Lupita Jones vuelve a atacar

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 24 de diciembre en vivo: en enero del 2026 iniciará repavimentación de periférico norte

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

México tendría el menor crecimiento de exportaciones en América Latina en 2026: S&P

Un análisis de S&P Global Market Intelligence anticipa que México crecerá menos en exportaciones que otras grandes economías de la región el próximo año

México tendría el menor crecimiento

Ocho reglas de oro que debes saber para prevenir las piedras en los riñones y enfermedades renales

Estos hábitos saludables puede marcar la diferencia en el bienestar de los órganos vitales

Ocho reglas de oro que

Remedio de la abuela: el batido casero que ayuda a limpiar la sangre

Su combinación de ingredientes aporta antioxidantes, favorece la circulación y contribuye al bienestar general

Remedio de la abuela: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 11 armas y más

Aseguran 11 armas y más de 1500 cartuchos tras recorridos de vigilancia en Navolato, Sinaloa

Penal de Aguaruto en Culiacán: la prisión más intervenida de México en 2025

Cae “El Diez” de La Unión Tepito: era presunto narcomenudista y extorsionador en Edomex

Entre asesinatos y detenciones, Los Chapitos pierden a cinco operadores clave en 72 horas

Quiénes son los Lindoro, la familia de la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, y su papel en Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame se lanza contra

Alfredo Adame se lanza contra Pati Chapoy tras veto en Ventaneando pese a ganar La Granja VIP: “Le sé cosas”

5 ideas de Juegos Navideños fáciles y baratos para reuniones familiares

Cartelera de teatro: obras para disfrutar durante las fiestas navideñas en México

¿Qué pasó con Burrita Burrona? Esto es lo que se sabe tras su retiro

Caso Paulette: Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen

DEPORTES

‘Hormiga’ González es nombrado como

‘Hormiga’ González es nombrado como el mejor futbolista de la Liga MX en el torneo Apertura 2025

Pollo Briseño y Dieter Villalpando reavivan vieja pelea de Chivas en redes sociales

Así fue la propuesta romántica que le hicieron a la jugadora de Tigres, Tatiana Flores: “Llévala a la luna por mi”

Siboldi rompe el silencio y revive la polémica de supuesto romance con la jugadora, Tatiana Flores

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?