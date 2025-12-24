En enero de 2026 iniciará la rehabilitación integral del Periférico Norte: Delfina Gómez

Repavimentación periférico norte, en Naucalpan (Gob. Edomex)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció que en enero de 2026 comenzará la rehabilitación de fondo del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes y transitadas de la zona metropolitana, la cual no había recibido una intervención integral durante más de 12 años.

El anuncio fue realizado durante la entrega de la rehabilitación del carril lateral del Periférico Norte en el municipio de Naucalpan, donde la mandataria mexiquense destacó que esta obra representa el inicio de una nueva etapa en materia de movilidad y modernización de la infraestructura vial en la entidad.

“Arrancaríamos con una obra emblemática que por décadas había sido olvidada. Y esa obra con la que vamos a empezar nosotros el próximo año va a ser, precisamente, la reconstrucción de lo que es el Periférico Norte”, expresó la gobernadora.

Más de 100 kilómetros por repavimentar

Repavimentación de periférico norte, desde Río San Joaquín a Avenida Primero de Mayo (Gob. Naucalpan)

La obra proyectada contempla una intervención profunda y duradera en ambos sentidos de la vialidad, con una cobertura total de 108 kilómetros de superficie, lo que permitirá mejorar de manera sustancial las condiciones de tránsito para miles de automovilistas que diariamente utilizan esta vía.

Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan:

Rehabilitación integral de la carpeta asfáltica en ambos sentidos

Modernización y reposición de luminarias

Mejoramiento de la señalización horizontal y vertical

Fortalecimiento de la seguridad vial

Optimización de la movilidad metropolitana

La Gobernadora Delfina Gómez subrayó que mejorar la movilidad es una prioridad para su administración, al considerar que carreteras y avenidas en buen estado impactan directamente en la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.

“Nuestro propósito de este año como Gobierno Estatal es mejorar carreteras, avenidas, calles, lo que podamos mejorar de movilidad”, puntualizó.

Obra que beneficiará a 4 municipios de manera directa

Se espera que los trabajos de rehabilitación de Periférico Norte inicien en enero del 2026, aunque falta la fecha por definir (Gob. Edomex /JCEM)

En su momento, la Junta de Caminos, señaló que la rehabilitación abarcará las laterales que cruzan los municipios de Naucalpan,Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, lo cual sumaría 55 kilómetros de obra, además los carriles centrales de periférico norte.

Este mantenimiento es resultado de las negociaciones con la Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, encargada de dar mantenimiento a más de 50 avenidas y carreteras, entre ellas el Periférico Norte.

Como parte de este acuerdo, el gobierno del Estado de México recuperó la jurisdicción sobre esta vialidad y obtuvo recursos por 400 millones de pesos, lo que permitió presentar el plan de repavimentación integral de los más de 22 kilómetros que conforman esta importante vía, donde diario circulan más 50 mil automóviles.

Reconoce rehabilitación de lateral de periférico norte

Durante el evento, la mandataria estatal reconoció los trabajos de rehabilitación de mil 560 metros del carril lateral del Periférico Norte, en el tramo que va de Río San Joaquín a Avenida Primero de Mayo.

Esta obra tuvo una inversión de 57 millones de pesos y forma parte de los esfuerzos coordinados entre el Gobierno del Estado de México y los municipios para atender esta vialidad estratégica que registra una alta carga vehicular.

Las autoridades coincidieron en que estas acciones contribuyen a una movilidad más eficiente y segura, además de reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por esta importante arteria metropolitana.

Resumen en 5 puntos

En enero de 2026 iniciará la reconstrucción integral del Periférico Norte.

La obra abarcará 108 kilómetros en ambos sentidos de la vialidad.

Incluirá rehabilitación de luminarias y señalización para mayor seguridad vial.

Se reconoció a Naucalpan por la rehabilitación de mil 560 metros del carril lateral.

La inversión municipal fue de 57 millones de pesos y beneficiará a más de 50 mil automovilistas.