Cuánto subirán las multas de tránsito en CDMX para 2026 y a partir de qué mes

La UMA actualmente tiene un valor diario a 113.14 pesos, impactando el cálculo de multas de tránsito y pagos oficiales. Crédito: Cuartoscuro

Con el fin de año y el inicio de la temporada decembrina, muchos habitantes de la Ciudad de México revisan sus finanzas, obligaciones fiscales y piensan en los cambios que acompañarán al siguiente año. Entre estos ajustes destaca la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), clave para el cálculo de multas de tránsito y otros pagos oficiales.

UMA: la referencia económica que impacta en la vida diaria

La UMA es un indicador creado para servir como base en la determinación de pagos legales y administrativos en México, desde sanciones hasta impuestos. Su función principal es evitar que los aumentos del salario mínimo repercutan directamente en el monto de obligaciones económicas, protegiendo así los ingresos de los trabajadores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el responsable de calcular y publicar el valor de la UMA. Cada año, este organismo revisa el comportamiento de la inflación y realiza el ajuste necesario, que tiene efectos en todo el país.

¿Cómo se calcula la UMA y cuándo entra en vigor?

El INEGI publica cada enero el nuevo valor de la UMA, el cual entra en vigor a partir del 1 de febrero en todo el país. (Inegi)

El valor de la UMA se determina multiplicando el valor del año anterior por el porcentaje de crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado en diciembre. El resultado refleja la variación de la inflación y permite mantener actualizadas las obligaciones legales.

De acuerdo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cada enero, durante los primeros diez días, el INEGI publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo valor diario, mensual y anual de la UMA. Sin embargo, este ajuste no entra en vigor de inmediato: será hasta el 1 de febrero cuando los nuevos montos sean oficiales y aplicables.

Para 2025, la UMA quedó en 113.14 pesos diarios, 3 mil 439.46 pesos mensuales y 41 mil 273.52 pesos anuales, tras una variación de 4.21 % respecto al año previo. Antes de ese ajuste, en 2024, los valores eran de 108.57 pesos diarios, 3 mil 300.53 pesos mensuales y 39 mil 606.36 pesos anuales.

Evolución de la UMA en los últimos años

El valor de la UMA ha mostrado incrementos constantes, alineados con la inflación nacional. Los datos del INEGI muestran la siguiente evolución reciente:

2023: 103.74 pesos diarios, 3 mil 153.70 pesos mensuales, 37 mil 844.40 pesos anuales

2022: 96.22 pesos diarios, 2 mil 925.09 pesos mensuales, 35 mil 101.08 pesos anuales

2021: 89.62 pesos diarios, 2 mil 724.45 pesos mensuales, 32 mil 693.40 pesos anuales

Relación directa con las multas de tránsito en CDMX

Para 2026, el nuevo valor de la UMA dependerá de la inflación de diciembre de 2025 y se aplicará en las multas y pagos a partir de febrero. Crédito: X @SSC_CDMX

Uno de los ámbitos donde más se percibe el impacto de la UMA es en las multas de tránsito de la Ciudad de México. El Reglamento de Tránsito capitalino establece las sanciones en múltiplos de UMA, por lo que cada actualización cambia automáticamente el monto a pagar por los conductores infractores.

Por ejemplo, la multa más elevada en la CDMX corresponde a invadir carriles exclusivos del transporte público y puede ir de 40 a 60 UMAs. Con el valor de 2025, el rango oscila entre 4 mil 525.60 y 6 mil 788.40 pesos. Otras sanciones también se actualizan, como:

Circular sin seguro de responsabilidad civil vigente: 20 a 40 UMAs , es decir, entre 2 mil 262.80 y 4 mil 525.60 pesos .

Insultar o agredir a personal de tránsito: 20 a 30 UMAs, de 2 mil 262.80 a 3 mil 394.20 pesos.

¿Qué esperar para 2026?

El valor de la UMA se calcula en función de la inflación anual registrada en diciembre mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Credito: cuartoscuro

El proceso de actualización de la UMA será igual para 2026: el INEGI publicará el nuevo valor durante los primeros días de enero y este entrará en vigor el 1 de febrero. El monto exacto dependerá de la inflación registrada en diciembre de 2025. Por esta razón, hasta la redacción de esta nota, el valor de la UMA para 2026 no ha sido anunciado.

Mientras tanto, los habitantes de la CDMX deben considerar que, a partir del 1 de febrero de 2026, cualquier multa de tránsito se calculará con el valor actualizado, lo que puede significar un aumento respecto al año anterior.