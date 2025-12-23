Los servicios y el campo animan la actividad económica en México, reporta el Inegi

La producción agrícola le da un impulso a la economía nacional. (Foto AP/Félix Márquez)

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México registró en octubre de 2025 un incremento interanual del 1,6% impulsado, en gran parte, por el dinamismo del sector primario.

La expansión de las actividades primarias fue, según cifras desglosadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 11,8% frente a octubre de 2024, mientras que el sector terciario creció 2,5% y las actividades secundarias retrocedieron 0,7%.

Respecto a la variación mensual, en octubre la economía mexicana avanzó 1% en comparación al mismo periodo del año anterior.

La manufactura ha registrado menor dinamismo. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por componentes, las actividades primarias subieron 1,4%, el sector servicios aumentó 1,2% y el secundario presentó un alza del 0,7%.

En el desglose del sector secundario, sobresalió el crecimiento en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, con 1,7%, y la construcción, que subió 1,5%, mientras las industrias manufactureras cayeron 1,4% en la tasa anual.

En las actividades terciarias, los servicios profesionales, científicos y técnicos se expandieron 7,5%, los culturales y deportivos crecieron 5,7% y los servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos subieron 9,3%.

Por el contrario, los servicios de alojamiento temporal tuvieron una baja de 2,5% y los de preparación de alimentos y bebidas retrocedieron 1,9%.

Analistas privados recortan expectativa de crecimiento económico

Analistas privados recortaron su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2025 a 0,4 %, según la última Encuesta de Expectativas de Citi México.

Dentro del mismo reporte, el mayor cálculo para el PIB mexicano al cierre de 2025 fue de 0,6 %, cifra aportada por Bank of America.

En el extremo opuesto, Scotiabank y Valmex previeron un repunte de apenas 0,1 %, alejándose del rango estimado por el Gobierno de México, que oscila entre 1,5 % y 2,3 %. Asimismo, para 2026 la estimación consensuada disminuyó de 1,4 % a 1,3 %.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se alcanzaron acuerdos con organizaciones de transportistas y productores agrícolas, evitando así los bloqueos programados en diversas carreteras del país. La titular de la dependencia enfatizó que el diálogo es la principal herramienta para resolver conflictos y que el gobierno siempre atenderá las demandas ciudadanas.

El informe precisó que sigue vigente la expectativa de un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) durante la reunión de diciembre, mientras que las previsiones sitúan la tasa de interés al cierre de 2025 en 7 %.

Respecto a la inflación, la encuesta de Citi México elevó el pronóstico para la general en 2025 a 3,79 %, y mantuvo la estimación de la inflación subyacente en 4,23 %, todavía por encima del objetivo de Banxico de 3 %.

El documento añadió que la mediana para la tasa de inflación anual promedio entre 2027 y 2031 continuó en 3,7 %.

En cuanto al tipo de cambio, el consenso proyectó una paridad peso-dólar de 18,51 unidades al cierre de 2025. Para 2026, se previó que el dólar alcance los 19,2 pesos, levemente por debajo de los 19,31 estimados en la encuesta anterior.