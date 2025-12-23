México

Los servicios y el campo animan la actividad económica en México, reporta el Inegi

Respecto a la variación mensual, en octubre la economía mexicana avanzó 1% en comparación al mismo periodo del año anterior

Guardar
La producción agrícola le da
La producción agrícola le da un impulso a la economía nacional. (Foto AP/Félix Márquez)

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México registró en octubre de 2025 un incremento interanual del 1,6% impulsado, en gran parte, por el dinamismo del sector primario.

La expansión de las actividades primarias fue, según cifras desglosadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 11,8% frente a octubre de 2024, mientras que el sector terciario creció 2,5% y las actividades secundarias retrocedieron 0,7%.

Respecto a la variación mensual, en octubre la economía mexicana avanzó 1% en comparación al mismo periodo del año anterior.

La manufactura ha registrado menor
La manufactura ha registrado menor dinamismo. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por componentes, las actividades primarias subieron 1,4%, el sector servicios aumentó 1,2% y el secundario presentó un alza del 0,7%.

En el desglose del sector secundario, sobresalió el crecimiento en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, con 1,7%, y la construcción, que subió 1,5%, mientras las industrias manufactureras cayeron 1,4% en la tasa anual.

En las actividades terciarias, los servicios profesionales, científicos y técnicos se expandieron 7,5%, los culturales y deportivos crecieron 5,7% y los servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos subieron 9,3%.

Por el contrario, los servicios de alojamiento temporal tuvieron una baja de 2,5% y los de preparación de alimentos y bebidas retrocedieron 1,9%.

Analistas privados recortan expectativa de crecimiento económico

Analistas privados recortaron su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2025 a 0,4 %, según la última Encuesta de Expectativas de Citi México.

Dentro del mismo reporte, el mayor cálculo para el PIB mexicano al cierre de 2025 fue de 0,6 %, cifra aportada por Bank of America.

En el extremo opuesto, Scotiabank y Valmex previeron un repunte de apenas 0,1 %, alejándose del rango estimado por el Gobierno de México, que oscila entre 1,5 % y 2,3 %. Asimismo, para 2026 la estimación consensuada disminuyó de 1,4 % a 1,3 %.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se alcanzaron acuerdos con organizaciones de transportistas y productores agrícolas, evitando así los bloqueos programados en diversas carreteras del país. La titular de la dependencia enfatizó que el diálogo es la principal herramienta para resolver conflictos y que el gobierno siempre atenderá las demandas ciudadanas.

El informe precisó que sigue vigente la expectativa de un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) durante la reunión de diciembre, mientras que las previsiones sitúan la tasa de interés al cierre de 2025 en 7 %.

Respecto a la inflación, la encuesta de Citi México elevó el pronóstico para la general en 2025 a 3,79 %, y mantuvo la estimación de la inflación subyacente en 4,23 %, todavía por encima del objetivo de Banxico de 3 %.

El documento añadió que la mediana para la tasa de inflación anual promedio entre 2027 y 2031 continuó en 3,7 %.

En cuanto al tipo de cambio, el consenso proyectó una paridad peso-dólar de 18,51 unidades al cierre de 2025. Para 2026, se previó que el dólar alcance los 19,2 pesos, levemente por debajo de los 19,31 estimados en la encuesta anterior.

Temas Relacionados

InegiEconomíaProducto Interno Brutomexico-noticias

Más Noticias

Este será el menú de El Torito CDMX para las celebraciones del 24 y 31 de diciembre

Conducir bajo los efectos del alcohol puede derivar en multa y pasar la noche en el Centro de Sanciones Administrativas

Este será el menú de

Por qué la gente suele deprimirse en Navidad, según la psicología

Especialistas de la Asociación Ameriana de Psicología exploran cómo la falta de seres queridos, la presión de las celebraciones y la reflexión anual son factores invisibles que desafían el ideal festivo y pueden incidir en nuestro estado emocional

Por qué la gente suele

Refuerzan Ecatepec con el Operativo Navidad Segura

Azucena Cisneros, presidenta municipal de la entidad, afirmó su compromiso con los ciudadanos mediante un video

Refuerzan Ecatepec con el Operativo

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: reabren vialidad México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Tren Suburbano - AIFA: cuántos trenes darán servicio cuando inauguren la obra en 2026

Las autoridades federales aseguraron que la obra tiene un avance del 92% y se perfila a abrir en los primeros meses del próximo año

Tren Suburbano - AIFA: cuántos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 31 mil litros de

Aseguran 31 mil litros de huachicol y pozo artesanal en Jalisco

Plan Michoacán logró la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas, entre otros objetos

Cae miembro de una familia dedicada el tráfico de personas y drogas para el CJNG: EEUU destaca apoyo para la captura

Este sería el papel en la organización de “Los Chapitos” de “El Panu”, presunto hombre asesinado en la Zona Rosa

Procesan a dos personas que transportaban más de 60 millones de pesos de marihuana en un camión en Yucatán

ENTRETENIMIENTO

Quién es el Payaso Pichurris,

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

Fernando Delgadillo pide a fans reportar cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

DEPORTES

¿Cómo quedó la Selección Mexicana

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función