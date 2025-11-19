México

Esto costarán las nuevas multas en el Edomex

Las sanciones por infracciones de tránsito en el Estado de México ahora se calculan según el historial del conductor

Guardar
El Estado de México implementará
El Estado de México implementará un nuevo sistema de multas viales basado en rangos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). (Ecatepec, Ciudadanos Unidos)

El Estado de México ha renovado su sistema de sanciones viales al establecer un modelo de multas basado en rangos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Según el acuerdo publicado el pasado 10 de noviembre en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, este mecanismo busca asignar penalizaciones proporcionales, conforme al historial de infracciones del conductor.

Cómo funcionan los rangos de las UMAs en las nuevas multas

La sanción por cada infracción vial en el Edomex ya no será fija, sino que se calculará según el historial del infractor. Hay tres rangos: mínimo, medio y máximo. El nivel se determina por la cantidad de multas no pagadas:

  • Multa mínima: Sin sanciones pendientes.
  • Multa media: De dos a tres multas pendientes.
  • Multa máxima: Cuatro o más sanciones sin pagar.

El monto de la UMA aplicable se multiplica por el valor vigente, que para 2025 es de 113.14 pesos. Esto permite calcular cualquier multa al instante con base en el rango impuesto.

Tasas y valores: ejemplos de infracciones y su costo final

El nuevo reglamento de tránsito
El nuevo reglamento de tránsito de Edomex establece que quienes no tengan multas previas pagarán la sanción mínima. (Gob. Edomex)

Existen diversas infracciones cuyas sanciones varían en UMAs dependiendo de la gravedad de la falta. Aquí se muestran algunas y sus valores con la UMA actual:

Invasión de carril confinado, ciclovía y conducción riesgosa

  • Invadir carril confinado/ciclovía:

- Mínima: 16 UMAs (1 mil 810.24 pesos)

- Media: 18 UMAs (2 mil 036.52 pesos)

- Máxima: 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos)

  • Realizar maniobras peligrosas con motocicleta:

- Mínima: 16 UMAs (1 mil 810.24 pesos)

- Media: 18 UMAs (2 mil 036.52 pesos)

- Máxima: 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos)

Conducir sin licencia, placas vencidas o documentación incompleta

Infracciones como invadir carril confinado,
Infracciones como invadir carril confinado, conducir sin licencia o usar el teléfono móvil pueden alcanzar hasta 20 UMAs de sanción. (Cuartoscuro)
  • Sin licencia o permiso válido:

- Mínima: 16 UMAs (1 mil 810.24 pesos)

- Media: 18 UMAs (2 mil 036.52 pesos)

- Máxima: 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos)

  • Circulando con placas vencidas:

- Mínima: 16 UMAs (1 mil 810.24 pesos)

- Media: 18 UMAs (2 mil 036.52 pesos)

- Máxima: 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos)

Otras infracciones cotidianas

  • Estacionarse en zona prohibida:

- Mínima: 16 UMAs (1 mil 810.24 pesos)

- Media: 18 UMAs (2 mil 036.52 pesos)

- Máxima: 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos)

  • No hacer alto ante paso de peatón:

- Mínima: 3 UMAs (339.42 pesos)

- Media: 4 UMAs (452.56 pesos)

- Máxima: 5 UMAs (565.70 pesos)

  • Exceso de velocidad en centros de población:

- Mínima: 10 UMAs (1 mil 131.40 pesos)

- Media: 13 UMAs (1 mil 470.82 pesos)

- Máxima: 15 UMAs (1 mil 697.10 pesos)

  • Uso del teléfono móvil al conducir:

- Mínima: 16 UMAs (1 mil 810.24 pesos)

- Media: 18 UMAs (2 mil 036.52 pesos)

- Máxima: 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos)

Ventajas y criterios detrás del nuevo sistema

Las sanciones en Edomex ahora
Las sanciones en Edomex ahora se calculan según el historial de infracciones del conductor, con tres niveles: mínimo, medio y máximo. (Gob. Huixquiucan)

De acuerdo con la reforma, el sistema de rangos de UMA presenta diferentes beneficios:

  • Proporcionalidad: No se incrementaron las multas máximas; el nuevo modelo solo ajusta el monto según reincidencia.

  • Incentivo al cumplimiento: Saldar deudas mantiene las multas en su nivel más bajo.

  • Educación: El esquema motiva el pronto pago y la regularización voluntaria.

Si el conductor no cuenta con multas previas, su primera penalización se calcula con la base mínima, haciendo menos costosa la infracción para quien suele respetar la ley. Es importante destacar que las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito del Edomex entrarán en vigor a partir del 25 de noviembre.

Temas Relacionados

EdomexMultas Estado de México Reglamento de Tránsito UMA InfraccionesSeguridad VialDineromexico-noticias

Más Noticias

Licencia Permanente 2026: cuáles serán los nuevos costos y requisitos

El trámite estará disponible solo para conductores particulares, motociclistas quedan excluidos de este beneficio

Licencia Permanente 2026: cuáles serán

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Tris de hoy 18 de noviembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números

Pensión Mujeres Bienestar 2025: estas son las nuevas beneficiarias que recibirán el pago del martes 18 al viernes 21 de septiembre

Mujeres que recibieron su tarjeta en el mes de octubre serán quienes se beneficiarán esta semana con el pago de 3 mil pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: estas

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

El Tricolor volvió a ser abucheado por la afición tras la derrota ante los paraguayos

México vs Paraguay: los mejores

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 con dirección Universidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga a alcalde de

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos narcocampamentos, aseguraron armas y detuvieron a 7 personas

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon, permanecerá recluido en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Tras orden de restricción, Gustavo

Tras orden de restricción, Gustavo Adolfo Infante reta a esposo de Maribel Guardia y lo llama “ratero”

Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

DEPORTES

México vs Paraguay: los mejores

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”