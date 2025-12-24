¿Cuál es el nivel de aprobación de la gobernadora de Guanajuato? Esto señala encuesta

Libia Denisse García es la primera mujer que gobierna Guanajuato (Crédito: X | @LibiaDennise)

En el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de noviembre de 2025, elaborado por Consulta Mitofsky, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se ubicó en la posición número seis a nivel nacional, consolidándose dentro del top 10 de la tabla alta de desempeño.

El resultado confirma un avance en su evaluación ciudadana y la coloca como una de las mandatarias mejor valoradas del país en un contexto complejo marcado por retos en materia de seguridad y gobernabilidad.

De acuerdo con el estudio presentado por Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, la gobernadora panista registró un incremento en su nivel de aprobación al pasar de 52.9 a 54.1 por ciento, lo que representa una mejora significativa en comparación con la medición del mes anterior.

Este avance la posiciona como la segunda gobernadora emanada del Partido Acción Nacional (PAN) con mejor evaluación, solo por detrás de la mandataria de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel.

Dos panistas en los primeros lugares

La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, es la mejor panista evaluada en encuesta Foto: x.com/@Claudiashein

Campos destacó que ambas gobernadoras panistas muestran desempeños sólidos y estables, sin variaciones abruptas en sus niveles de aprobación, lo cual resulta relevante en un escenario nacional caracterizado por alta volatilidad política y exigencias ciudadanas crecientes.

En el caso de Guanajuato, subrayó que la evaluación positiva se da en una de las entidades más demandantes del país, donde la presión social y mediática es constante.

Guanajuato, ubicado en la región Bajío Occidente, se mantiene como una de las entidades estratégicas para el desarrollo económico nacional, gracias a su fortaleza industrial, su dinamismo manufacturero y su capacidad de generación de empleo.

Estos factores, según el análisis de Mitofsky, han contribuido a amortiguar el impacto negativo que otros problemas estructurales podrían tener en la percepción ciudadana del gobierno estatal.

Retos de Guanajuato

Encuesta de la gobernadora de Guanajuato, donde sube calificación en evaluación de Mitofsky (captura)

No obstante, el estudio también advierte que la administración de Libia Dennise enfrenta retos importantes, particularmente en materia de violencia e inseguridad en diversas regiones del estado.

Estos fenómenos tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población y continúan siendo el principal desafío para la gobernadora. Aunque existen esfuerzos institucionales para atender la problemática, la percepción ciudadana sigue siendo crítica en este rubro.

Roy Campos señaló que la evaluación de Guanajuato se encuentra marcada por una dualidad: por un lado, una economía sólida que genera confianza y estabilidad; por otro, una persistente preocupación por la seguridad pública. Esta combinación explica por qué, pese a los avances en aprobación, la gobernadora aún enfrenta el reto de consolidar un mayor respaldo ciudadano.

En el análisis regional, Guanajuato se mantiene en el cuarto lugar dentro de su zona, nuevamente por debajo de Aguascalientes, gobernado también por una mandataria panista. Este dato refuerza la lectura de que el PAN conserva bastiones con evaluaciones competitivas, aunque con diferencias claras en los factores que influyen en la percepción ciudadana.

El reto para Libia Dennise García, de acuerdo con Mitofsky, es demostrar resultados tangibles en materia de seguridad sin perder el dinamismo económico que caracteriza al estado. La clave, concluye el análisis, “será mejorar la percepción de seguridad y convertir la fortaleza económica en un mayor respaldo social y político para su administración”.

