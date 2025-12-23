¿Cuál es el nivel de aprobación de la gobernadora de Guerrero? Esto señala encuesta

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado tiene una baja evaluación de su mandato, según datos de encuesta de Mitofsky (Foto: Gobierno)

En el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de noviembre de 2025, elaborado por Consulta Mitofsky, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se ubicó en la posición 28 a nivel nacional, dentro de la tabla media-baja de desempeño.

Los resultados fueron difundidos por el director de la casa encuestadora, Roy Campos, quien subrayó que la mandataria enfrenta una evaluación presionada principalmente por los problemas de violencia, inseguridad y gobernabilidad que persisten en la entidad.

De acuerdo con el estudio, Salgado alcanzó un 43.5 por ciento de aprobación ciudadana, cifra que refleja un descenso respecto al mes de octubre, cuando había registrado 45.9 por ciento.

Lugar a la baja

Encuesta de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado (Mitofsky)

Esta caída de 2.4 puntos porcentuales provocó que la gobernadora descendiera un lugar en el ranking, al pasar del puesto 27 al 28, en un contexto nacional marcado por evaluaciones altamente sensibles a la percepción de seguridad pública.

Consulta Mitofsky destaca que Guerrero se mantiene como uno de los estados con mayores desafíos estructurales en materia de seguridad, situación que influye de manera directa en la opinión ciudadana sobre el desempeño del gobierno estatal.

Aunque existen factores económicos que aportan elementos positivos a la evaluación, estos no han sido suficientes para revertir la percepción negativa asociada a la violencia.

Retos de la gobernadora

Elementos de seguridad confrontaron a miembros de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo, ligada a Los Tlacos. Foto: Cuartoscuro

Entre los elementos clave que influyen en la evaluación de la gobernadora y que al final son retos de su administración, se encuentran:

Alta percepción de inseguridad , especialmente en regiones con presencia de grupos delictivos.

Hechos de violencia recurrentes , que impactan la gobernabilidad y la confianza institucional.

Dificultades para consolidar el control territorial, un tema señalado de manera constante por analistas.

En el análisis regional, Guerrero se encuentra clasificado dentro de la zona Sur y Península, donde ocupa el penúltimo lugar en el ranking.

En esta región, únicamente Tabasco se ubica por debajo, lo que confirma que el desempeño del gobierno guerrerense enfrenta una comparación desfavorable frente a entidades vecinas.

Roy Campos explicó que, si bien la entidad cuenta con un motor económico relevante como el turismo, este factor no logra compensar la percepción negativa generada por los problemas de inseguridad.

Destinos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco continúan siendo pilares económicos, pero la narrativa pública sigue dominada por episodios de violencia que inciden en la evaluación ciudadana.

La economía turística en Guerrero ayuda pero no compensa la percepción de inseguridad que es alta EFE/ David Guzmán

En este sentido, el turismo aporta:

Dinamismo económico y generación de empleo , especialmente en temporadas altas.

Ingresos relevantes para la entidad , con impacto en servicios y comercio.

Visibilidad nacional e internacional, que puede influir positivamente en la imagen del estado.

No obstante, subrayó que estos elementos resultan insuficientes frente a una percepción de inseguridad que se mantiene elevada entre la población.

La confianza ciudadana, indicó, depende en gran medida de la capacidad de los gobiernos para garantizar condiciones básicas de seguridad y estabilidad.

“El reto es reducir la violencia para recuperar confianza ciudadana”, afirmó Roy Campos al referirse al caso de Guerrero. En su análisis, sostuvo que mientras no se logren avances tangibles y sostenidos en materia de seguridad, cualquier mejora económica o social tendrá un impacto limitado en la aprobación de la mandataria.

El Ranking de Gobernadores de Consulta Mitofsky se ha consolidado como un referente para medir el pulso de la opinión pública en torno al desempeño de los mandatarios estatales.

En el caso de Evelyn Salgado, los resultados de noviembre reflejan un escenario complejo, en el que los desafíos estructurales del estado continúan pesando más que los avances sectoriales, y donde la seguridad pública se mantiene como el principal pendiente de su administración.