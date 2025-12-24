Cibad Hernández revela el origen de su relación con Alicia Villarreal tras rumores de infidelidad

La cantante de regional mexicana anunció su relación con Cibad Hernández poco después de su separación con Cruz Martínez. (IG, Alicia Villarreal - Cibad Hernández)

Alicia Villarreal se ha visto envuelta en diversas polémicas desde que hizo pública su separación de Cruz Martínez, a quien acusó de violencia familiar.

Fue a inicios de 2025 cuando la intérprete de temas como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” acaparó los medios de comunicación al realizar una señal de auxilio durante uno de sus conciertos.

Desde entonces, la “Güerita Consentida” ha sido protagonista de varios titulares, además, las controversias aumentaron cuando anunció su relación con Cibad Hernández en medio del pleito legal que vive con el productor musical.

Durante un show en Michoacán, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio para denunciar violencia Credito: @lachicaunica_

Cibad Hernández pone fin a las especulaciones de una supuesta infidelidad de Cruz Martínez

Debido a que la relación entre la cantante de regional mexicano y Cibad Hernández comenzó tan solo 20 días después de que Villarreal confirmara su divorcio de Cruz Martínez, su romance ha estado envuelto en la polémica.

El creador de contenido concedió una entrevista para compartir los detalles de su relación, pues aunque se conocieron el año pasado, no fue hasta meses después que comenzaron a hablar.

“Empezó una relación meramente amistosa hasta que llegó el momento que levanta la mano (la señal de auxilio). Fue cuando a mí me despierta esa sensación de protección”, reveló.

La señal de auxilio de Alicia Villarreal habría despertado una sensación de protección en Cibad Hernández. (IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )

El día en que se hicieron novios y formalizaron su relación

A partir de ese momento comenzaron a tener más interacción, tanto que la intérprete lo invitó a un concierto como creador de contenido. Ese encuentro fue clave para que surgiera el “clic” entre la pareja.

Pese a su buena relación, su romance se formalizó a finales de agosto, luego de que fueran vistos en un concierto de Los Backstreet Boys en el MSG Sphere de Las Vegas.

“Fue hasta en Las Vegas cuando nos hicimos novios porque nos estuvimos frecuentando”, confesó.

Sin embargo, Cibad reconoció que su romance ocurrió tan solo 20 días después de que la cantante formalizó su separación de Cruz Martínez, pero argumentó que su pareja ya había atravesado un proceso de separación desde meses atrás.

“Ella ya venía de un proceso de separación y tú tienes que seguir tu vida, tus sueños, trabajando, y eso es lo que ella hizo”, aseguró.

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández comenzó en Las Vegas. (IG)

La verdadera fecha en la que Alicia Villarreal y Cruz Martínez se habrían separado

Pese a que la ruptura de su romance se volvió noticia durante los primeros meses de 2025, el creador de contenido aseguró que desde un año antes ya existía distanciamiento entre la pareja.

En lo que respecta a la vida sentimental de Cibad Hernández, compartió que su matrimonio llegó a su fin en septiembre de 2024, por lo que al iniciar una nueva relación ya había pasado casi un año.

“Llevaba ya casi un año absolutamente soltero”, sentenció.