Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández desata comentarios en redes sociales por su exposición pública y mensajes indirectos (Instagram)

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, no solo por la exposición pública de su romance ni por la marcada diferencia de edades, sino también por los mensajes que el creador de contenido ha dirigido, de manera indirecta, a las exparejas de la cantante.

En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, Cibad Hernández compartió una reflexión que muchos interpretaron como una alusión a Arturo Carmona y Cruz Martínez, figuras que forman parte del pasado sentimental de la intérprete de música regional mexicana.

El creador de contenido expresó en su grabación: “Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir, que tiene que estar diciendo del novio de la ex, para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huevitos, ya cómprate una vida, ya estuvo no crees, ya estuvo que te estés colgando de tu ex y de los huevos del novio de tu ex, ¿cómo que ya estuvo no?”.

Cibad Hernández publica un video en Instagram que muchos interpretan como una indirecta a los ex de Alicia Villarreal, Arturo Carmona y Cruz Martínez (IG)

Aunque Hernández evitó mencionar nombres, la publicación fue interpretada por muchos seguidores como una indirecta dirigida a quienes han compartido una historia sentimental con Alicia Villarreal.

La reacción de Arturo Carmona, exesposo de la cantante y padre de Melenie Carmona, no se hizo esperar. Consultado sobre la nueva relación de Villarreal, Carmona subrayó que su principal preocupación es el bienestar de su hija y el de la madre de esta. “Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien”, dijo Arturo Carmona.

Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal, afirma que su prioridad es el bienestar de su hija Melenie y de la madre de esta (Foto: arturo_carmona / lavillarrealmx)

Aunque algunos allegados sostienen que el actor no estaría completamente de acuerdo con la nueva pareja de Villarreal, públicamente ha optado por mantener una postura centrada en la armonía familiar.

A pesar de las críticas y los comentarios sobre la rapidez con la que surgió su vínculo, Alicia Villarreal y Cibad Hernández han dejado claro que su relación se mantiene firme y ajena a los señalamientos externos.

Ambos suelen intercambiar mensajes de afecto en redes sociales, reafirmando su compromiso y felicidad. En una de sus publicaciones más recientes, Cibad Hernández escribió:

“Y si sale todo bien? Y si disfrutamos este amor como hasta ahora? Sin permitir que nadie juzgue si está bien o está mal nuestra felicidad, al final es solo nuestra y no le hace daño a nadie… y si eres el amor de mis días? De mi vida? Que el mundo gire, que te amo y me amas…. Y SI NOS QUEDAMOS … que?…. TE AMO @lavillarrealmx #benditalocura”.

A pesar de las críticas, Alicia Villarreal y Cibad Hernández mantienen una relación sólida y muestran su felicidad en redes sociales (IG)

La pareja ha optado por priorizar su bienestar y el de sus familias, mostrando que, pese a las opiniones ajenas, su vínculo se fortalece día a día.