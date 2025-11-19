México

Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: ¿enfrentará cárcel?

El productor musical enfrenta proceso judicial en NL; dos cargos fueron desestimados, pero la investigación sigue

Guardar
Cruz Marínez se presentó en
Cruz Marínez se presentó en la Fiscalía de Nuevo León y emitió algunas declaraciones. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

La vida personal de Cruz Martínez, fundador de Kumbia Kings, ha dado un vuelco mediático tras confirmarse su vinculación a proceso por el delito de violencia familiar contra su ex esposa, la cantante Alicia Villarreal.

La noticia fue dada a conocer la tarde de este miércoles 19 de noviembre a través de un comunicado publicado en las redes sociales del propio productor, quien enfrentará los próximos dos meses bajo investigación judicial en el estado de Nuevo León.

Dos cargos desestimados: uno sigue en pie

Vinculan a proceso a Cruz
Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal. (Instagram)

De acuerdo con el comunicado difundido por Martínez, “las autoridades desestimaron dos de las tres acusaciones y cargos en mi contra, que han sido completamente rechazados en su totalidad”: los de intento de feminicidio y robo, interpuestos por Alicia Villarreal. Sin embargo, el revés llegó cuando el juez decidió vincularlo a proceso formalmente por la acusación de violencia familiar.

Martínez fue enfático al señalar que la vinculación a proceso “no significa que soy culpable”, sino que únicamente permite al Ministerio Público continuar con la investigación durante los próximos dos meses.

“Ante la Ley sigo siendo completamente inocente”, agregó, en un intento por calmar las especulaciones y proteger su imagen pública.

¿Por qué Cruz Martínez fue acusado por Alicia Villarreal?

Cruz Martienz podría demandar a
Cruz Martienz podría demandar a Alicia Villarreal por difamación. Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz

El escándalo estalló meses atrás, cuando Alicia Villarreal procedió legalmente contra el productor musical y padre de sus hijos por los delitos de intento de feminicidio, robo y violencia familiar, confirmando además su divorcio en agosto de este año.

Desde entonces, el caso ha transitado por una intensa cobertura mediática y debates sobre la responsabilidad penal en situaciones de violencia dentro del ámbito familiar y artístico.

El comunicado de Cruz Martínez llegó tras una audiencia en la que se analizaron las pruebas presentadas hasta el momento, lo que llevó a la autoridad judicial a desechar dos de los cargos más graves y mantener abierto el proceso por violencia familiar.

¿Podría Cruz Martínez ir a prisión?

El productor musical no asistió
El productor musical no asistió a la audiencia que tenía programada con Alicia Villarreal. Créditos: Instagram/@mtzcruz

La clave del caso está en la gravedad de la acusación que aún pesa sobre Martínez. Según el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, “a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión”.

Si al finalizar el periodo de investigación la fiscalía logra acreditar su responsabilidad, el ex integrante de Kumbia Kings podría enfrentar una sentencia considerable, aunque por ahora sigue en libertad bajo presunción de inocencia.

Mientras la investigación sigue y la opinión pública aguarda nuevas decisiones judiciales, ni Alicia Villarreal ni sus representantes han dado un posicionamiento extenso sobre esta etapa del proceso. La situación deja sobre la mesa temas delicados sobre violencia de género, figuras públicas y el acceso a la justicia en México.

Temas Relacionados

Cruz MartínezAlicia VillarrealNuevo LeónKumbia Kingsredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

El momento se viralizó en redes sociales, donde la actitud del presentador dividió opiniones

¿Se hartó? Kristal Silva lanza

Limp Bizkit en México: estos son todos los invitados al Gringo Papi Tour 2025

La capital mexicana será testigo de una fusión musical única con artistas de talla internacional dentro del nu metal

Limp Bizkit en México: estos

¿Se puede obtener el apoyo de Becas de excelencia en el Edomex con otros programas federales?

Los participantes deberán tener un promedio de excelencia

¿Se puede obtener el apoyo

Guillermo del Toro da cátedra: estos son sus mejores consejos y verdades para jóvenes cineastas mexicanos

El creador de Frankenstein abre su proceso, su filosofía del arte y el poder de reinventar el abecedario universal

Guillermo del Toro da cátedra:

Novio acaba en hospital de Hermosillo durante su boda y su reacción se vuelve viral

Una celebración nupcial terminó en un giro inesperado cuando el novio sufrió una fuerte lesión, pero su actitud desató risas y memes en redes sociales

Novio acaba en hospital de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Manzo: así sería

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

ENTRETENIMIENTO

Flow Fest 2025: estos son

Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

Limp Bizkit en México: estos son todos los invitados al Gringo Papi Tour 2025

Guillermo del Toro da cátedra: estos son sus mejores consejos y verdades para jóvenes cineastas mexicanos

Christian Nodal buscará revancha contra su disquera por ensuciar el nombre de sus padres

DEPORTES

Ester Expósito sorprende en la

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana

“Con victorias, la gente volverá a creer en nosotros”: Aguirre busca reconstruir al Tri rumbo al Mundial 2026

Los partidos de la NFL de la Semana 12 que prometen mucha acción

Paola Espinosa acusa a Rommel Pacheco, director de la CONADE, de quitarle una casa en Mérida