Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: ¿enfrentará cárcel?

Cruz Marínez se presentó en la Fiscalía de Nuevo León y emitió algunas declaraciones. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

La vida personal de Cruz Martínez, fundador de Kumbia Kings, ha dado un vuelco mediático tras confirmarse su vinculación a proceso por el delito de violencia familiar contra su ex esposa, la cantante Alicia Villarreal.

La noticia fue dada a conocer la tarde de este miércoles 19 de noviembre a través de un comunicado publicado en las redes sociales del propio productor, quien enfrentará los próximos dos meses bajo investigación judicial en el estado de Nuevo León.

Dos cargos desestimados: uno sigue en pie

Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal. (Instagram)

De acuerdo con el comunicado difundido por Martínez, “las autoridades desestimaron dos de las tres acusaciones y cargos en mi contra, que han sido completamente rechazados en su totalidad”: los de intento de feminicidio y robo, interpuestos por Alicia Villarreal. Sin embargo, el revés llegó cuando el juez decidió vincularlo a proceso formalmente por la acusación de violencia familiar.

Martínez fue enfático al señalar que la vinculación a proceso “no significa que soy culpable”, sino que únicamente permite al Ministerio Público continuar con la investigación durante los próximos dos meses.

“Ante la Ley sigo siendo completamente inocente”, agregó, en un intento por calmar las especulaciones y proteger su imagen pública.

¿Por qué Cruz Martínez fue acusado por Alicia Villarreal?

Cruz Martienz podría demandar a Alicia Villarreal por difamación. Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz

El escándalo estalló meses atrás, cuando Alicia Villarreal procedió legalmente contra el productor musical y padre de sus hijos por los delitos de intento de feminicidio, robo y violencia familiar, confirmando además su divorcio en agosto de este año.

Desde entonces, el caso ha transitado por una intensa cobertura mediática y debates sobre la responsabilidad penal en situaciones de violencia dentro del ámbito familiar y artístico.

El comunicado de Cruz Martínez llegó tras una audiencia en la que se analizaron las pruebas presentadas hasta el momento, lo que llevó a la autoridad judicial a desechar dos de los cargos más graves y mantener abierto el proceso por violencia familiar.

¿Podría Cruz Martínez ir a prisión?

El productor musical no asistió a la audiencia que tenía programada con Alicia Villarreal. Créditos: Instagram/@mtzcruz

La clave del caso está en la gravedad de la acusación que aún pesa sobre Martínez. Según el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, “a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión”.

Si al finalizar el periodo de investigación la fiscalía logra acreditar su responsabilidad, el ex integrante de Kumbia Kings podría enfrentar una sentencia considerable, aunque por ahora sigue en libertad bajo presunción de inocencia.

Mientras la investigación sigue y la opinión pública aguarda nuevas decisiones judiciales, ni Alicia Villarreal ni sus representantes han dado un posicionamiento extenso sobre esta etapa del proceso. La situación deja sobre la mesa temas delicados sobre violencia de género, figuras públicas y el acceso a la justicia en México.