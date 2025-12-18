México

Arturo Carmona revela si Alicia Villarreal “obligó” a su hija, Melenie Carmona, a cuidar a sus hermanos

El galán de telenovelas defendió la autonomía de su primogénita y resaltó el valor de los acuerdos familiares pese a la polémica

El actor rompió el silencio
El actor rompió el silencio sobre los rumores y explicó cómo fue realmente la participación de su hija en el cuidado de sus hermanos, dejando claro que todo se dio en un ambiente de cariño y acuerdo familiar.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal siguen en el ojo del huracán desde las declaraciones de su hija, Melenie Carmona, sobre la relación familiar y el nuevo romance de la cantante.

En esta ocasión, el galán de melodramas aprovechó su encuentro con los medios para negar que la intérprete de “Te quedó grande la yegua” haya obligado a su primogénita a cuidar a sus hermanos, fruto de la relación de Villarreal con Cruz Martínez.

Arturo Carmona niega que Melenie
Arturo Carmona niega que Melenie Carmona haya asumido el rol de madre con sus hermanos tras la separación de Alicia Villarreal.

Niegan que Melenie Carmona haya desempeñado el rol de mamá con sus hermanos

De acuerdo con Carmona, la decisión de que la exintegrante de Juego de Voces estuviera con sus hermanos, fue consensuada en el entorno familiar.

“Obviamente a petición de su mamá que le ayudara a cuidar a sus hermanos. Entonces fue algo consensuado”, afirmó el intérprete de Televisa.

Sin embargo, pese a haber sido una petición de la artista, resaltó el afecto con el que su hija asumió ese papel: “Si era bueno o malo, si fue correcto o no, mi hija siempre lo tomó con mucho amor y con mucho cariño. Los hermanos, hoy por hoy, aman a mi hija”.

La hija de Alicia Villarreal abordó el tema legal de su mamá con su ex. Crédito: TikTok/meleniecarmona

Cabe mencionar que dichas declaraciones se producen en medio de una polémica por el distanciamiento familiar entre Melenie y la cantante de regional. Situación que ha sido motivada por la reciente relación sentimental de Villarreal con Cibad Hernández.

Cómo surgió el distanciamiento entre Alicia Villarreal y su hija

Fue el pasado 3 de diciembre cuando la joven de 26 años realizó una transmisión en vivo a través de TikTok para compartir su perspectiva sobre la nueva relación de su mamá.

Asimismo, detalló que tanto ella como sus hermanos consideraron que la cantante inició un nuevo romance muy poco tiempo después de finalizar su matrimonio con el productor Cruz Martínez.

“Nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz a finales de julio, entonces para nosotros claro que fue muy rápido”, explicó Melenie.

La relación entre Alicia Villarreal
La relación entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona enfrenta tensiones por el nuevo romance de la cantante con Cibad Hernández.

La incomodidad de Melenie Carmona y el respaldo de su papá

En ese mismo espacio, Melenie Carmona expresó su incomodidad ante los comentarios que la presionan para respaldar a su madre públicamente

“Me cae bien gordo que digan ‘es que es tu mamá’, ‘tienes que apoyar a tu mamá’, ‘tienes que soportar el pe*o’. Yo no tengo por qué soportar nada; a final de cuentas, yo ahorita estoy intentando hacer mi familia, que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos”, reveló.

Al respecto, el actor de Televisa compartió su postura con la prensa y resaltó algunos puntos claves pese a que su expareja asegura que se involucra en temas personales.

“Yo siempre he dicho y siempre he manifestado que quiero y me importa que la madre de mi hija sea feliz. A mi hija también le importa que su madre sea feliz”, reflexionó.

Arturo Carmona respalda a su
Arturo Carmona respalda a su hija Melenie y destaca la importancia de la felicidad de Alicia Villarreal tras el divorcio.

Pese a la cercanía que aseguró tener con sus hermanos, Melenie resaltó que no desea adquirir roles que no le corresponden dentro de la dinámica familiar, pues busca crear su propio núcleo.

