Certificación de motociclistas Edomex 2025: se abre nuevo módulo y estos son los 7 que hay en la entidad

La Secretaría de Movilidad del Estado de México abrió un nuevo módulo para tramitar la certificación de motociclistas (X@SEMOV_Edomex)

El Gobierno del Estado de México puso en marcha un nuevo Centro de Certificación para motociclistas en Chimalhuacán, con lo que suman siete módulos de atención en la entidad. Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir los incidentes de tránsito.

La certificación que tiene un costo de 460 pesos y que es independiente de la licencia de conducir, resulta obligatoria para tramitar o renovar el permiso para motociclistas. Este proceso permite evaluar si los usuarios cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para operar motocicletas, así como para realizar la revisión del estado del vehículo, el casco y el equipo.

Se abre nuevo módulo para tramitar la certificación de motociclistas en el Edomex

La dependencia indicó que a partir del 19 de diciembre comenzó a operar este módulo fijo. Además, Alejandro Palacios Estrada, director de Registro de Licencias y Operadores de la Semov, explicó que hasta la fecha se han realizado más de 60 mil procesos de evaluación a motociclistas bajo el Estándar de Competencia EC1631. Este estándar está avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuáles son los módulos para tramitar la certificación de motociclistas?

Los interesados pueden acudir de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas. El trámite busca garantizar que los conductores circulen con mayor seguridad y preparación, contribuyendo así a la reducción de accidentes en el Estado de México.

Chimalhuacán

Avenida Nezahualcóyotl, Manzana 004, en Plaza Chimalhuacán, Colonia Santa María Natividad en Chimalhuacán.

Tlalnepantla de Baz

Avenida Hidalgo número 132, Colonia La Romana, en Tlalnepantla de Baz.

Chalco

Plaza Constitución número 6, Colonia Juchitepec, en Chalco.

Cuautitlán Izcalli

Premium Outlets Punta Norte, Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, en Cuautitlán Izcalli.

Metepec

Privada de la Besana S/N, Barrio Espíritu Santo, en Metepec

Nezahualcóyotl

Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Rey Neza, en Nezahualcóyotl

Ecatepec

Avenida insurgentes Manzana 002, Fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec.

Requisitos y cómo tramitar la certificación de motos en el Edomex

Para iniciar el trámite, es necesario agendar una cita en el sitio oficial de la Semov: smovilidad.edomex.gob.mx.

Una vez obtenida la cita, la persona debe acudir a cualquiera de los módulos para presentar la evaluación, que incluye pruebas teóricas y prácticas diseñadas para comprobar que cuenta con los conocimientos y habilidades indispensables para conducir una motocicleta de manera segura, según lo explicó Candi Ashanti Domínguez Manjarrez, vocal ejecutiva del Instituto del Transporte del Estado de México (ITEM).

Los requisitos para acceder a la certificación son: identificación oficial con CURP, motocicleta, casco certificado conforme al reglamento de tránsito, dispositivo móvil con batería y datos suficientes, y la confirmación de la cita en formato impreso o digital.

Tras obtener la certificación, los conductores pueden gestionar la licencia tipo “C” en los módulos fijos y en las unidades móviles de servicio particular. Los precios actualizados en 2025 para este permiso de motociclistas son de 678 pesos por un año, 909 por dos años, 1,214 por tres y 1,615 por cuatro.