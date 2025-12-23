Por qué la gente suele deprimirse en Navidad, según la psicología

El duelo y la ausencia de seres queridos intensifican sentimientos de soledad y nostalgia durante las celebraciones de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ser una época de aparente felicidad, fiestas, regalos y de compañia familiar diversos estudios en psicología señalan que la Navidad también puede ser una época en la que muchas personas experimentan sentimientos de tristeza, soledad o depresión.

Por ejemplo, una investigación realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que la razón de esto suele ser una mezcla de factores emocionales, sociales y biológicos que suelen intensificarse durante las celebraciones.

Así como dicho estudio son diversos los análisis que han encontrado que las causas de esta llamada Depresión Navideña suele ser multifactorial.

La psicología recomienda apoyo social, actividad física y expectativas realistas como estrategias para afrontar la tristeza navideña. (Foto: Difusión)

Festejos, pérdidas y depresión estacional: la otra cara de la Navidad que preocupa a la salud mental

Diversos estudios sobre el tema coinciden en que uno de los motivos más frecuentes de la llamada Holiday Blues en inglés o Depresión Navideña en español suele ser el contraste entre las expectativas sociales sobre la felicidad navideña y la realidad personal de cada individuo.

Son investigaciones tanto de la Asociación Americana de Psicología y de Mayo Clinic las que señala que son las redes sociales, la publicidad y la presión cultural las que transmiten la idea de que todos deben disfrutar en familia, recibir regalos y vivir momentos de armonía.

En este sentido, cuando la experiencia personal no se ajusta a este ideal, pueden surgir sentimientos de insuficiencia, frustración o aislamiento.

La ausencia de seres queridos también juega un papel significativo. La Navidad suele ser un momento de reencuentro familiar, pero para quienes han perdido a familiares o amigos, estas fechas pueden reavivar el duelo y la nostalgia.

Las separaciones, los conflictos familiares no resueltos o la distancia física pueden intensificar la sensación de soledad.

La tristeza en Navidad afecta a muchas personas por factores emocionales, sociales y biológicos, según estudios de psicología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto emocional del recuento de los daños

El balance anual es otro factor que afecta el ánimo de muchas personas.

La proximidad del cierre de año invita a reflexionar sobre logros, fracasos y metas no alcanzadas. Esta revisión personal puede generar ansiedad, desánimo o autocrítica, especialmente en quienes atraviesan dificultades económicas, laborales o de salud.

Los cambios en las rutinas y hábitos también inciden en el bienestar psicológico. Durante las fiestas, es común modificar los horarios de sueño, alimentación y actividad física, lo que puede alterar el equilibrio emocional.

El consumo excesivo de alcohol, la sobrealimentación y la falta de descanso contribuyen a la aparición de síntomas depresivos o ansiedad.

Por su parte, el clima invernal y la menor exposición a la luz solar en algunos países también es una variable que puede agravar el cuadro depresivo en personas vulnerables a la depresión estacional.

La reducción de la luz natural afecta la producción de serotonina y melatonina, neurotransmisores vinculados al estado de ánimo y al sueño.

El balance anual personal provoca ansiedad y autocrítica en quienes enfrentan dificultades económicas, laborales o de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para enfrentar la “depresión navideña”

La psicología recomienda prestar atención a estos factores y buscar apoyo cuando los sentimientos de tristeza persisten o afectan la vida diaria.

Mantener expectativas realistas, fortalecer los vínculos sociales, realizar actividad física y buscar ayuda profesional, si es necesario, son estrategias eficaces para afrontar la tristeza navideña.

Las instituciones de salud mental recuerdan que estos sentimientos son más comunes de lo que se piensa y que pedir ayuda es un paso importante hacia el bienestar.