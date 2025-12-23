México

Por qué el chayote es un aliado clave para la salud digestiva y cardiovascular

Su bajo aporte calórico y su versatilidad culinaria lo convierten en un vegetal estratégico dentro de una dieta equilibrada

Guardar
Su bajo aporte calórico y
Su bajo aporte calórico y su versatilidad culinaria lo convierten en un vegetal estratégico dentro de una dieta equilibrada

El chayote, una hortaliza originaria de Mesoamérica y ampliamente consumida en México, ha ganado relevancia en el ámbito de la nutrición por sus efectos positivos en la salud digestiva y cardiovascular.

De acuerdo con información difundida, este vegetal destaca por su perfil nutricional balanceado, caracterizado por un alto contenido de agua, fibra dietética y compuestos antioxidantes, con un bajo aporte de calorías y grasas.

Más allá de su sabor suave y su fácil incorporación en distintos platillos, el chayote se posiciona como un alimento funcional, es decir, un producto que además de nutrir aporta beneficios específicos para el organismo.

Su consumo regular se asocia con una mejor digestión, una adecuada regulación del tránsito intestinal y la reducción de factores de riesgo relacionados con enfermedades del corazón.

El chayote destaca en la
El chayote destaca en la nutrición por su perfil bajo en calorías y grasas, así como por su alto contenido de agua, fibra y antioxidantes, propiedades que contribuyen a la salud digestiva y cardiovascular

Un apoyo natural para la salud digestiva

Uno de los principales aportes del chayote es su contenido de fibra dietética, un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. La fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y favorece la salud de la microbiota, clave para una digestión eficiente y un sistema inmunológico fortalecido.

A este beneficio se suma su alto contenido de agua, que contribuye a la hidratación del organismo y mejora la consistencia de las heces, facilitando su eliminación. Estas características hacen del chayote un alimento recomendable para personas que buscan mantener un sistema digestivo ligero, especialmente en contextos de climas cálidos o rutinas con alta demanda física.

Además, se le atribuyen propiedades diuréticas y antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la hinchazón abdominal y la retención de líquidos. Si bien no sustituye tratamientos médicos, su inclusión frecuente en la dieta puede apoyar el bienestar digestivo de forma natural y sostenida.

Beneficios clave para el corazón y el sistema circulatorio

El impacto del chayote no se limita al aparato digestivo. Su bajo contenido calórico y prácticamente nulo aporte de grasas lo convierten en un aliado para el control del peso, un factor determinante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Mantener un peso saludable reduce la carga sobre el corazón y disminuye el riesgo de hipertensión y dislipidemias.

El chayote destaca en la
El chayote destaca en la nutrición por su perfil bajo en calorías y grasas, así como por su alto contenido de agua, fibra y antioxidantes, propiedades que contribuyen a la salud digestiva y cardiovascular

Asimismo, el chayote aporta antioxidantes como flavonoides y vitamina C, compuestos que ayudan a combatir el daño celular provocado por los radicales libres. Este efecto antioxidante se asocia con una menor formación de placas en las arterias y, por ende, con la reducción del riesgo de enfermedades del corazón.

Otro punto relevante es su contenido de minerales esenciales, en particular potasio y magnesio. Estos micronutrientes desempeñan un papel clave en la regulación de la presión arterial y en el adecuado funcionamiento del sistema circulatorio.

Un consumo suficiente de potasio, por ejemplo, contribuye a contrarrestar los efectos del sodio y a mantener un equilibrio saludable en la presión sanguínea.

Versatilidad y consumo responsable

Uno de los factores que facilita la incorporación del chayote en la alimentación diaria es su versatilidad culinaria. Puede consumirse crudo o cocido, en ensaladas, guisos, sopas, cremas o incluso en jugos, lo que permite aprovechar sus beneficios sin complicaciones ni preparaciones complejas.

No obstante, especialistas recomiendan un consumo moderado y equilibrado. Aunque es seguro para la mayoría de las personas, un exceso de fibra puede provocar molestias digestivas leves en algunos casos. Por ello, se sugiere integrarlo dentro de una dieta variada, acompañado de otros vegetales, frutas y fuentes de proteína.

El chayote destaca en la
El chayote destaca en la nutrición por su perfil bajo en calorías y grasas, así como por su alto contenido de agua, fibra y antioxidantes, propiedades que contribuyen a la salud digestiva y cardiovascular

Un vegetal sencillo con impacto preventivo

El chayote demuestra que los alimentos simples y accesibles pueden tener un impacto significativo en la salud preventiva. Su combinación de fibra, antioxidantes, minerales y bajo aporte calórico lo convierte en un aliado clave para mantener un intestino sano y proteger la salud cardiovascular. Incorporarlo de manera regular a la dieta no solo aporta valor nutricional, sino que refuerza hábitos alimentarios orientados al bienestar a largo plazo.

Temas Relacionados

chayotebeneficiosdigestiónsalud cardiovascularalimentos ricos en fibramexico-noticias

Más Noticias

Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Su captura se dio tras el asesinato de El Panu, en la CDMX

Cercan a Los Chapitos: detienen

Tres trucos para evitar los estragos de la resequedad en el rostro causada por las bajas temperaturas

Durante las fiestas decembrinas, la resequedad en el rostro se acentúa como uno de los problemas dermatológicos más frecuentes

Tres trucos para evitar los

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: cierre a la circulación en la autopista México-Texcoco por volcadura de pipa

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Por qué los mexicanos eligen mercados sobre tiendas en diciembre

Una mezcla de precios accesibles y el ambiente festivo atrae a quienes desean cuidar su bolsillo y sumar detalles únicos a sus festejos

Por qué los mexicanos eligen

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

La detención del personaje más polémico de Villa Quién ocurrió en la posada comunitaria para las familias de la colonia La Cholla

Capturan a El Grinch por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a El Grinch por

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

Arman operativo federal tras desfile navideño de sicarios de “Los Tlacos” en Guerrero, revela Sheinbaum

Navidad tras las rejas: pavo, cerdo y postres, estos son algunos platillos festivos que degustaron capos mexicanos en prisión

Asesinan a tiros a Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Ángela Aguilar:

Christian Nodal y Ángela Aguilar: todo lo que se sabe sobre la boda más esperada del 2026 en México

Fátima Bosch visitó zonas arqueológicas en la CDMX tras críticas de Lupita Jones por bailar en caravana de Tabasco

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

¿Despidieron a Eugenio Derbez de LOL México? Anuncia la fecha de estreno de nueva temporada con 2 nuevos famosos

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: lista completa de DJs que tocarán gratis en Reforma

DEPORTES

NBA en vivo: los duelos

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?