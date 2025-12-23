México

Nuevo corredor de transporte público Toluca–Metepec–Tenango: publican convocatoria en Gaceta de Gobierno del Edomex

Se busca reducir emisiones, mejorar la movilidad y beneficiar a más de 182 mil habitantes del Valle de Toluca

Nuevo corredor de transporte público
Nuevo corredor de transporte público Toluca–Metepec–Tenango (Jorge Contreras/infobae)

El gobierno del Estado de México (Edomex) emitió la Declaratoria de Necesidad Pública para la prestación del servicio de transporte público de mediana capacidad en el corredor “Toluca–Metepec–Tenango”, una decisión que marca el inicio de la reestructuración integral de uno de los ejes de movilidad más importantes del Valle de Toluca.

El proyecto busca modernizar el servicio, reducir emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia operativa en beneficio de miles de usuarios.

Población beneficiada

De acuerdo con la declaratoria, el corredor operará en los municipios de Toluca, Metepec, Tenango del Valle, Rayón y Mexicaltzingo, donde se estima una población beneficiada de 182 mil 259 personas, considerando un radio de influencia de un kilómetro alrededor del trazo en sus distintas localidades.

La estrategia responde al crecimiento urbano y a la alta demanda diaria de traslado entre zonas periféricas y el centro de la capital mexiquense.

Las unidades de transporte público
Las unidades de transporte público que circulan en Toluca ya rebasaron su vida últil (Cuartoscuro)

El nuevo esquema de operación contempla un servicio preferencial o exclusivo en vialidades total o parcialmente confinadas, con paradas predeterminadas y la infraestructura necesaria para el ascenso y descenso de pasajeros.

Además, se prevé la instalación de terminales en los puntos de origen y destino, así como una organización del servicio a cargo de personas jurídico-colectivas, con el objetivo de ordenar la prestación y elevar los estándares de calidad.

Actualmente, el parque vehicular que circula en el corredor está integrado por 198 unidades entre semana y 122 los fines de semana, en su mayoría de mediana capacidad y con años modelo que rebasan la vida útil establecida en la normatividad vigente. La convocatoria destaca que estas unidades son tecnológicamente obsoletas, no cumplen con las normas ambientales y generan altas emisiones contaminantes, además de contribuir a la saturación vial debido a su baja eficiencia.

Construcción en fases

Ruta del corredor de transporte
Ruta del corredor de transporte público Toluca–Metepec–Tenango (Gob. Edomex)

Para atender esta problemática, la reestructuración del servicio se llevará a cabo en dos fases:

  • Primera fase
    • Mínimo de 179 unidades operativas.
    • 9 unidades de reserva, para un total de 188 unidades.
    • Ejecución de visitas de inspección y verificación por parte de la autoridad competente.
    • Reducción de la presencia de servicios irregulares dentro del corredor.
  • Segunda fase
    • Mínimo de 127 unidades operativas.
    • 15 unidades de reserva, para un total de 142 unidades.
    • En ambos casos, las unidades de reserva representarán el 5 por ciento del total operativo.

Las nuevas unidades serán autobuses con capacidad de entre 70 y 90 pasajeros, lo que permitirá transportar a más personas con menos vehículos, disminuir tiempos de espera y reducir el impacto ambiental en una de las zonas con mayor flujo vehicular del estado.

En materia de movilidad, los estudios técnicos realizados por la autoridad revelan la magnitud de la demanda en el corredor. Durante 2024, el servicio atendió en promedio 67 mil 504 pasajeros diarios, cifra que fue analizada de manera individual para determinar horarios, frecuencias y niveles de ocupación.

¿Cómo es la demanda de pasajeros?

Las horas de máxima demanda
Las horas de máxima demanda en los Boulevard José María Pino Suárez y Solidaridad Las Torres con 985 pasajeros a las 7 am (Jorge Contreras/Infobae México)

El Estudio de Frecuencia y Ocupación Visual identificó las horas de máxima demanda (HDM) en puntos clave del trayecto:

  • Estación 1: Boulevard José María Pino Suárez y esquina con Boulevard Solidaridad Las Torres
    • HDM: 7:00 a 8:00 horas
    • Sentido: periferia–centro
    • Demanda: 985 pasajeros
  • Estación 2: Carretera Toluca–Tenango de Arista, cruce con carretera Metepec–Zacango
    • HDM: 8:00 a 9:00 horas
    • Sentido: periferia–centro
    • Demanda: 1,655 pasajeros
  • Estación 3: Carretera Toluca–Tenango de Arista, cruce con carretera a Chapultepec
    • HDM: 8:00 a 9:00 horas
    • Sentido: periferia–centro
    • Demanda: 1,815 pasajeros

Con esta declaratoria, el Gobierno del Estado de México busca ordenar, modernizar y hacer más sustentable el transporte público en el Valle de Toluca, priorizando la seguridad, la eficiencia y el bienestar de los usuarios que diariamente dependen de este corredor para sus actividades laborales, educativas y sociales.

