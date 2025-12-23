México

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

El primer teaser oficial de la nueva película ha sido publicado

Marvel Studios sorprendió este martes al confirmar el regreso de Chris Evans como Capitán América en la nueva cinta “Avengers: Doomsday”.

El primer adelanto oficial reveló que el superhéroe, además de volver al universo cinematográfico, aparece como padre de un recién nacido, un giro argumental que ha generado especulación y entusiasmo entre los seguidores mexicanos.

Tras la noticia, los nombres de la película y del personaje se han convertido en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido mensajes de emoción y teorías sobre el futuro de la franquicia.

Qué pasará en Avengers: Doomsday

El teaser muestra a Steve Rogers llegando en motocicleta a una granja, mientras observa su antiguo traje antes de tomar en brazos a un bebé.

Una versión al piano del tema clásico de “Avengers” acompaña la secuencia, que concluye con la frase: “Steve Rogers regresará en ‘Avengers: Doomsday’” y un contador con la cuenta regresiva para el estreno, programado para el 18 de diciembre de 2026.

La confirmación del regreso de Evans ha desatado una ola de teorías sobre la naturaleza de este nuevo Capitán América, así como sobre la identidad y los posibles poderes de su hijo.

Redes sociales mexicanas explotan en reacciones por Avengers: Doomsday

Las plataformas digitales en México registraron miles de comentarios y memes en torno al avance. Usuarios destacaron la sorpresa por el giro familiar del personaje, la posibilidad de un nuevo legado y el impacto que podría tener en la narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Entre las reacciones más repetidas se encuentran:

  • Mensajes celebrando el regreso de Evans al papel que lo consolidó como ícono cultural.
  • Teorías sobre si el niño será clave en futuras historias del MCU.
  • Dudas sobre la continuidad temporal: varios seguidores cuestionan si se trata del mismo Steve Rogers visto en “Avengers: Endgame” o una variante.

Marvel Studios planea revelar más adelantos centrados en otros personajes en las próximas semanas, lo que podría ampliar el debate de los fans.

¿Qué se sabe del nuevo Capitán América?

Hasta ahora, el adelanto no aclara si el regreso de Steve Rogers corresponde a una continuación directa de su historia en “Avengers: Endgame” o si se trata de una versión alternativa. En su última aparición, el personaje viajó en el tiempo para devolver las Gemas del Infinito y eligió permanecer en el pasado junto a Peggy Carter. Al final, entregó el escudo a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, quien asumió el manto de Capitán América en el MCU.

El regreso de figuras emblemáticas y la expansión del MCU

No solo Evans volverá a la franquicia. Robert Downey Jr. participará en “Avengers: Doomsday”, interpretando por primera vez al villano Doctor Doom, dejando atrás su papel tradicional como Iron Man. El elenco también incluye a Chris Hemsworth (Thor), Anthony MackieDanny RamirezSebastian StanPaul RuddTom HiddlestonLetitia WrightWinston DukeSimu LiuPedro PascalVanessa KirbyJoseph QuinnEbon Moss-BachrachFlorence PughDavid HarbourWyatt RussellHannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Además, personajes del universo “X-Men” harán su debut en el MCU, con la participación de Patrick StewartIan McKellenKelsey GrammerAlan CummingJames MarsdenChanning Tatum y Rebecca Romijn.

El anuncio de Marvel Studios y el primer adelanto han elevado la expectativa sobre el futuro del MCU. Entre las dudas que circulan en redes sobresalen:

  • ¿Es este Steve Rogers el mismo que se despidió en “Endgame”?
  • ¿El hijo de Rogers tendrá un papel clave?
  • ¿Cómo se integrarán los nuevos y antiguos personajes en la narración?

