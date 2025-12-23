Hacienda reporta la entrega de más de 90 mil tarjetas FINABIEN a migrantes durante el año

El programa contribuye a la bancarización de comunidades tradicionalmente excluidas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, de octubre de 2024 a diciembre de 2025, se han entregado 91 mil 380 tarjetas Finabien Paisan@ a migrantes mexicanos y a sus familias, como parte de la estrategia federal para facilitar el envío de remesas y fortalecer la inclusión financiera.

El programa, administrado por la Financiera para el Bienestar (Finabien), está a punto de alcanzar su meta de 100 mil tarjetas antes de que concluya el año, de acuerdo con autoridades federales.

Hacienda destacó el avance del programa Finabien en beneficio de la comunidad migrante.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rocío Mejía Flores, directora general de Finabien, destacó que a través de estos plásticos ya se han realizado 63 mil 227 envíos de remesas, por un monto global de 28 millones 951 mil 150 dólares, cifras que reflejan el crecimiento del programa y su aceptación entre la comunidad migrante.

Hacienda destaca avance del programa Finabien

Hacienda subrayó que la tarjeta Finabien se ha convertido en una herramienta clave para ordenar y abaratar el flujo de remesas, al permitir transferencias electrónicas seguras y reducir el uso de efectivo.

La Financiera para el Bienestar es la institución encargada de operar el programa Finabien Paisan@. FINABIEN

Uno de los principales atractivos es que evita el pago del impuesto de 1% que Estados Unidos aplica a los envíos de dinero en efectivo, lo que representa un ahorro directo para los usuarios.

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha colocado durante 14 semanas consecutivas a Finabien como la mejor opción para el envío de remesas en efectivo, gracias a sus bajas comisiones y a un tipo de cambio competitivo.

¿Qué es la tarjeta Finabien y para qué sirve?

La Tarjeta Finabien Paisan@ es un instrumento financiero del Gobierno de México diseñado para migrantes mexicanos en Estados Unidos y sus familias en México.

Existen dos modalidades: Finabien Paisan@-EUA, para quienes envían el dinero desde el extranjero, y Finabien Paisan@-México, para quienes lo reciben de manera inmediata.

Permite a los migrantes transferir dinero a sus familias con menores comisiones.

Su objetivo es facilitar el envío de remesas de forma electrónica, segura y rápida, además de brindar acceso a servicios financieros básicos, como pagos, compras y transferencias, con el respaldo de redes internacionales como Visa.

Beneficios para migrantes y sus familias

Entre los principales beneficios que ofrece la tarjeta Finabien se encuentran:

Comisión mínima de 2.99 dólares, una de las más bajas del mercado.

Resguardo de hasta 20 mil dólares en Estados Unidos.

Envíos mensuales de hasta 9 mil 999 dólares.

Transferencias electrónicas inmediatas entre tarjetas Finabien.

Recepción de depósitos de nómina y pagos en línea o en comercios físicos.

Posibilidad de realizar aportaciones al IMSS y contratar un seguro de repatriación.

Acceso a programas de bienestar y, en el caso de personas repatriadas, apoyos económicos para gastos iniciales.

La tarjeta FINABIEN reduce el costo de envío de remesas entre México y Estados Unidos. (Crédito: Presidencia)

¿Cómo tramitar la tarjeta Finabien?

El trámite puede realizarse de distintas formas, según el lugar de residencia:

En Estados Unidos : en línea o en cualquiera de los 53 consulados mexicanos.

En México : en más de 1,700 sucursales Finabien o a través de internet.

Para personas repatriadas: en Centros de Atención, con la documentación oficial correspondiente.

Las autoridades exhortaron a los migrantes a solicitar su tarjeta antes de que concluya el año, con el fin de alcanzar la meta de 100 mil plásticos y evitar posibles cargos en 2026, cuando se prevén cambios en las políticas fiscales sobre remesas.