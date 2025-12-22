Ataque en restaurante de Zona Rosa: qué se sabe del hombre que fue asesinado

Un hombre fue asesinado en restaurante de Zona Rosa. (X/@RaulGtzNR)

La noche del domingo 21 de diciembre, un ataque armado en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México, dejó como saldo un hombre muerto y otra persona herida.

El ataque y sus primeras pistas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de una tarjeta informativa, dio a conocer que se trató de una agresión directa en contra de tres personas que se encontraban en el restaurante Luaú, ubicado en la calle Niza, de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

(X/@davosv2004)

Una mujer y dos hombres consumían alimentos en el sitio cuando dos sujetos llegaron, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta. Por los hechos, un hombre murió, mientras que otra persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital.

“De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones del caso; en tanto ya se realiza la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona”, dijo la SSC.

Hasta las 2 de la mañana del lunes las autoridades no habían informado ninguna detención.

¿Sería “El Panu”?

Mientras continuaban las diligencias, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer a través de sus redes sociales que el hombre asesinado había sido identificado en un primer momento como Óscar Ruiz, supuesto socio hotelero de Mazatlán, Sinaloa.

(X:@c4jimenez/Captura de pantalla)

Jiménez precisó que a la víctima le habrían disparado en 12 ocasiones, además, indicó que el supuesto empresario tenía dos días en la CDMX, luego de que el viernes llegó a la capital procedente de Mazatlán.

No obstante, minutos después el mismo periodista compartió que las autoridades capitalinas estarían investigando si la persona asesinada en realidad sería Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Jiménez detalló que, aunque su pareja había dicho que se llamaba Óscar Ruiz, “hay indicios de que en realidad es Óscar Medina, un narco por el que EEUU ofrece 4 mdd”, dijo en su cuenta de X.

(@c4jimenez/Captura de pantalla)

¿Quién es “El Panu”?

Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, es señalado por el gobierno de Estados Unidos y México como uno de los operadores más importantes de la estructura criminal de Los Chapitos. El Departamento de Estado de EEUU ofrece una recompensa de cuatro millones de dólares por información que lleve a su captura.

Nacido el 11 de mayo de 1983 en Culiacán, Sinaloa, Medina González, también conocido como “El Lobo”, tiene una estatura aproximada de 1,72 metros y un peso de 72 kilogramos. Además, ha figurado en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Su trayectoria dentro del crimen organizado inició como sicario al servicio del Cártel de Sinaloa y con el tiempo consolidó un puesto como mano derecha de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Al haber sido partícipe de grandes movimientos delictivos, fuerzas federales estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta 4 mdd por información que ayude a su captura. (FOTO: DEA).

En este ascenso, “El Panu” habría acumulado responsabilidades como la supervisión de la seguridad de los líderes, el traslado de drogas, la coordinación de operaciones relativas al tráfico de fentanilo, así como la planeación del Culiacanazo y otras acciones violentas en distintos estados.

Diversos testimonios y documentos oficiales indican que, en 2017, “El Panu” y Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, participaron en el secuestro y tortura de dos agentes federales en Navolato. También se le atribuye la organización de ataques coordinados el 11 de agosto de 2022 en Ciudad Juárez, donde comandos armados ejecutaron ataques contra civiles y negocios, con saldo de muertos y heridos.

En el entorno familiar y social, se le ha identificado como pareja de Debra Susana Rico Zazueta. Su identidad ha sido resaltada en canciones de narcocorrido, lo que ha dado pistas de su perfil dentro de la estructura de confianza de Iván Archivaldo Guzmán.