Embajada de Estados Unidos en México anuncia entrega de 3 mil dólares a los migrantes que opten por el regreso voluntario

Un nuevo incentivo está disponible para quienes decidan salir del país norteamericano, ofreciendo recursos financieros, transporte aéreo sin costo y la omisión de cargos civiles

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en México ofrece un incentivo de 3 mil dólares, vuelo gratuito y perdón de multas a migrantes que opten por la autodeportación. . Crédito: AP Foto/Gregory Bull

La Embajada de Estados Unidos en México comunicó que quienes decidan dejar ese país de manera voluntaria podrán recibir 3 mil dólares, un vuelo gratuito a su país de origen y el perdón de multas o sanciones civiles. Este anuncio se realizó en la cuenta oficial de la embajada en X la noche de este 22 de diciembre.

Esta oferta está dirigida a personas en situación irregular en Estados Unidos que se registren en la aplicación CBP Home. Aunque la publicación es clara sobre los beneficios, la Embajada no precisó cómo ni cuándo entregarán el dinero, ni estableció una fecha límite exacta para participar.

El proceso se realiza por medio de la app, donde los interesados deben inscribirse y completar su información. Después de esto, las personas interesadas recibirán una llamada donde recibirán instrucciones futuras para el viaje de regreso a su país de origen.

Del bono de mil dólares al nuevo monto

La iniciativa de autodeportación en
La iniciativa de autodeportación en Estados Unidos está dirigida a migrantes en situación irregular que se registren en la aplicación CBP Home. (AP Foto/Erin Hooley)

Esta iniciativa representa una ampliación respecto a campañas anteriores. Pocos días antes de esta publicación, la misma Embajada ofreció mil dólares y un vuelo gratuito a migrantes que optaran por la autodeportación durante las fiestas decembrinas. A través de videos en redes sociales, se promocionó esta opción para quienes buscaban reunirse con sus familias en sus países de origen.

En la promoción anterior, el proceso también se centralizaba en el uso de la aplicación CBP Home, a través de la cual los migrantes podían iniciar su trámite para regresar a su país de manera sencilla y sin costos asociados. El mensaje oficial insistía en que permanecer en Estados Unidos de forma irregular es considerado un delito y que la autodeportación voluntaria es la vía más segura y rentable para evitar sanciones o detenciones migratorias.

Este antecedente marcó el inicio de una nueva narrativa en la política migratoria estadounidense para quienes se encuentran sin documentos. El incentivo económico y la logística simplificada buscaban aumentar la participación voluntaria en el programa, minimizando los riesgos y obstáculos asociados a los procesos migratorios tradicionales.

Respuesta y acciones del gobierno mexicano

El gobierno mexicano asignó 300
El gobierno mexicano asignó 300 mil dólares para la liberación bajo fianza de hasta 200 mexicanos detenidos en centros migratorios estadounidenses. Crédito: Cuartoscuro

Por su parte, el gobierno mexicano ha intensificado los esfuerzos de apoyo a sus ciudadanos en situación migratoria complicada en Estados Unidos.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la asignación de 300 mil dólares para facilitar la liberación bajo fianza de hasta 200 mexicanos detenidos en centros migratorios, gracias a la colaboración entre el Consulado General de México en Chicago y organizaciones aliadas en la región.

La red consular mexicana, a su vez, ha realizado más de 130 mil asistencias a migrantes a lo largo del año, cubriendo visitas a centros de detención, asesorías legales externas, canalización para orientación jurídica y repatriaciones médicas. Este esfuerzo conjunto busca garantizar los derechos, la seguridad y la reunificación familiar de los mexicanos que enfrentan procesos migratorios en el extranjero.

El gobierno de México también ha reforzado la gestión de recursos para alivios migratorios, autorizando apoyos de fianzas y promoviendo repatriaciones médicas en casos de emergencia. Así, se consolida una red integral que acompaña a los migrantes en distintos aspectos de su tránsito y estancia en el exterior.

