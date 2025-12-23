México

Dos libros mexicanos que adaptaron la tradición del cuento de Navidad

Mensajes de esperanza y fraternidad impregnan los relatos enmarcados en las celebraciones navideñas, por supuesto adaptados al contexto del país

Esta navidad te recomendamos estos dos libros: Navidad en las montañas y Cuentos de Navidad Crédito: Especial

Aunque la tradición de contar relatos relacionados con la Navidad tiene su origen en Europa, principalmente en las zonas de habla inglesa y germánica, la costumbre llegó a México y Latinoamérica durante el siglo XIX.

Fue en esa época cuando la literatura de naciones como Francia, Inglaterra y España circularon de manera más amplia en la región, sobre todo en las familias con acceso a la lectura que compartían las historias durante las reuniones decembrinas.

En México, la tradición de los cuentos de Navidad se empapó de las características propias el país, incorporando elementos como las posadas, la llegada de los Reyes Magos, referencias a la gastronomía local, costumbres familiares y personajes típicos, todo con la idea de transmitir un mensaje de fe y solidaridad.

Te compartimos dos recomendaciones de relatos relacionados con la Navidad, de autores mexicanos:

“Navidad en las montañas” de Ignacio Manuel Altamirano

Escrita en 1871, “Navidad en las montañas” de Ignacio Manuel Altamirano es una novela fundamental de la literatura mexicana que retrata la celebración navideña en un pequeño pueblo de la sierra. Altamirano, una de las figuras más importantes del siglo XIX, utiliza el relato para mostrar la convivencia entre diferentes sectores sociales y la importancia de la solidaridad en tiempos de celebración.

La historia se centra en la llegada de un militar a un pueblo apartado durante la víspera de Navidad. El forastero es recibido por el cura local y por los habitantes, quienes lo integran en las festividades que giran en torno al nacimiento de Jesús.

La traidición de los cuentos
La traidición de los cuentos de Navidad llegó a México en el siglo XIX (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la narración, Altamirano describe las costumbres, la preparación de la misa de gallo, los rezos y el ambiente de unión comunitaria que caracteriza la época. El encuentro de personajes de distintas clases y orígenes permite al autor reflexionar sobre temas como la tolerancia, la fraternidad y la esperanza.

El libro es considerado un homenaje a la vida rural mexicana y a las tradiciones populares. A través de los paisajes y los rituales descritos, Altamirano logra plasmar la atmósfera cálida de la Navidad y su papel en la construcción de una identidad colectiva. La novela es también un llamado a reconocer los valores de bondad y generosidad, situando la celebración navideña como un momento de reconciliación y humanidad.

“Cuentos de Navidad”, de Severino Salazar

“Cuentos de Navidad”, escrito por Severino Salazar, es una colección de relatos centrados en la vida cotidiana de Zacatecas durante la época navideña. A través de diferentes historias, el autor recrea el ambiente que se vive en las comunidades mexicanas durante diciembre, destacando la convivencia familiar, las celebraciones religiosas y los valores de la temporada.

Cada cuento aborda distintos aspectos de la Navidad, desde la preparación de las cenas hasta las reuniones en torno al pesebre. Salazar utiliza una prosa cercana y emotiva para retratar la esperanza, la nostalgia y la generosidad que suelen intensificarse en estos días. Los personajes que pueblan sus relatos representan a la gente común, con sus alegrías y dificultades.

Las tradiciones mexicanas se retrataron
Las tradiciones mexicanas se retrataron en los relatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obra es reconocida por su capacidad para captar la esencia de las festividades en el México rural y urbano. Además de ofrecer entretenimiento, los cuentos invitan a reflexionar sobre el significado profundo de la Navidad y la importancia de los lazos familiares y comunitarios.

