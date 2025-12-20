Navidad sin deudas: estas son las recomendaciones de Profeco y Condusef para evitar la cuesta de enero

Las compras de fin de año suelen desbalancear las finanzas personales

La llamada cuesta de enero no comienza con el cambio de calendario, sino semanas antes, cuando el consumo navideño se acelera. Regalos, cenas, adornos y promociones de temporada pueden empujar a muchas familias a gastar más de lo que su ingreso permite.

Ante este escenario recurrente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (Condusef) difunden recomendaciones prácticas para cerrar el año sin deudas y arrancar enero con mayor estabilidad financiera.

Planeación: el antídoto contra el gasto impulsivo

Uno de los principales riesgos de diciembre es el gasto por impulso. La Condusef advirtió que la presión social y las ofertas “irresistibles” suelen derivar en compras no planificadas que terminan rebasando la capacidad de pago. La recomendación es clara: definir un presupuesto que incluya todos los gastos de la temporada y respetarlo.

Profeco sugiere elaborar una lista de compras, comparar precios entre establecimientos y comprar con anticipación para evitar picos de demanda que encarecen productos. No todas las promociones representan un ahorro real; por ello, contrastar opciones es clave para no pagar de más.

La cuesta de enero comienza desde diciembre, cuando el gasto en regalos, cenas y celebraciones navideñas se intensifica y puede rebasar el ingreso familiar

Aguinaldo con propósito y ahorro prioritario

Ambos organismos coinciden en que el aguinaldo debe tener un destino estratégico. Lejos de consumirse por completo, conviene dividirlo en tres rubros:

Celebraciones decembrinas ajustadas al presupuesto

Pago de deudas (especialmente las de mayor tasa de interés)

Ahorro, aunque sea modesto

Crear o reforzar un fondo para imprevistos reduce la necesidad de endeudarse en enero.

Crédito responsable y pagos inteligentes

El uso de tarjetas de crédito exige cautela. Los meses sin intereses pueden ser útiles solo si el consumidor tiene la certeza de cubrir puntualmente cada mensualidad. La Condusef recomienda pagar siempre más del mínimo, ya que cubrirlo únicamente alarga la deuda y eleva el costo financiero.

Revisar estados de cuenta, proteger datos bancarios y comprar en sitios seguros son medidas indispensables para prevenir fraudes y clonaciones, riesgos que aumentan durante la temporada alta de comercio electrónico.

Ajuste de gastos y metas tras las fiestas

Superado diciembre, es momento de rehacer el presupuesto con el dinero disponible. Priorizar gastos inevitables, planear compras semanales y evitar nuevas deudas ayuda a estabilizar las finanzas. Involucrar a la familia en hábitos de ahorro —como reducir consumo eléctrico o evitar gastos prescindibles— puede acelerar la recuperación.

¿Empeñar o pedir préstamo? Última alternativa

Si la presión financiera es ineludible, Profeco y Condusef recomiendan cautela extrema. Los préstamos deben ser la última opción, evitando ofertas de créditos exprés o solicitudes de pagos anticipados.

En el caso del empeño, es indispensable comparar instituciones, analizar tasas anualizadas, comisiones, seguros y condiciones de recuperación de la prenda, además de verificar la legalidad del establecimiento.

En resumen:

La cuesta de enero puede evitarse si se planea el gasto desde diciembre .

El aguinaldo debe usarse con inteligencia , priorizando deudas, ahorro y gastos esenciales.

Mantener un consumo consciente ayuda a prevenir el sobreendeudamiento.

Las recomendaciones de Profeco y Condusef coinciden en celebrar sin excesos .

Cuidar la salud financiera permite iniciar el año con mayor estabilidad económica.

Empezar enero con un margen real para cumplir obligaciones y metas reduce la presión financiera.

Una Navidad sin deudas no solo protege el bolsillo, también brinda tranquilidad para enfrentar el nuevo año.