Profeco arranca el operativo “Fiestas decembrinas 2025” para vigilar los precios de tiendas y negocios

El despliegue de personal busca garantizar que los comercios respeten los derechos de quienes adquieren productos o servicios durante la temporada

El operativo 'Fiestas decembrinas 2025'
El operativo 'Fiestas decembrinas 2025' de Profeco abarca la vigilancia de comercios, restaurantes, hoteles y agencias de viajes en todo el país.

En diciembre, los comercios de México viven una de sus épocas de mayor actividad. La temporada decembrina impulsa la compra de regalos, la organización de festejos y el consumo en restaurantes y hoteles.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un operativo nacional para proteger a los consumidores y garantizar que sus derechos estén a salvo en estas fiestas.

Vigilancia y asesoría en fiestas decembrinas

El operativo de Profeco monitorea
El operativo de Profeco monitorea más de mil productos para asegurar la transparencia en precios y ofertas durante diciembre.

La Profeco inició el operativo “Fiestas decembrinas 2025”, que se desarrollará del 16 al 31 de diciembre. Su objetivo es vigilar, verificar y, en su caso, intervenir en establecimientos vinculados con las celebraciones de fin de año. La cobertura será nacional, con personal desplegado en las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, según informó la Profeco en un comunicado este 17 de diciembre.

Los giros comerciales sujetos a revisión son numerosos e incluyen:

  • Tiendas departamentales y de autoservicio
  • Comercios temporales y mercados
  • Jugueterías y vinaterías
  • Restaurantes, bares y hoteles
  • Agencias de viajes y arrendadoras de servicios para eventos
  • Florerías, lugares de entretenimiento y centros de espectáculos

El operativo asegura el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las Normas Oficiales Mexicanas, poniendo especial atención en precios, promociones, información clara, garantías y la seguridad de productos y servicios.

Acciones en la primera jornada del operativo

La supervisión de Profeco se
La supervisión de Profeco se enfoca en precios, promociones, garantías y seguridad de productos y servicios en las fiestas de fin de año.

En el primer día, el personal de la Profeco realizó acciones claves para proteger a los consumidores. Colocaron 641 preciadores, que sirven para informar de manera transparente los precios a los clientes. También se repartieron 198 decálogos con los derechos de los consumidores, elemento clave para que la población conozca cómo exigir un trato justo en sus compras.

Otros datos relevantes del arranque del operativo:

  1. Se brindaron 185 asesorías directas a consumidores.
  2. El personal realizó 24 visitas de verificación para corroborar el cumplimiento de la ley.
  3. Hubo 150 acciones de vigilancia adicionales, enfocadas en supervisar el comportamiento comercial.
  4. Se monitorearon mil 115 productos diferentes para asegurar la transparencia en precios y ofertas.

Este operativo abarca no solo la supervisión de lo que se ofrece al público, sino también la protección activa contra abusos. Profeco vigila que no existan prácticas discriminatorias, que las promociones sean legítimas y las garantías se respeten puntualmente.

El cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de todas las Normas Oficiales Mexicanas es piedra angular, sin excepción para ningún negocio vinculado a las festividades. La Profeco recuerda que mantiene canales de atención para asesorías o quejas sobre productos o servicios.

Recomendaciones de la Profeco para evitar deudas en fiestas

La Profeco recomienda evitar el
La Profeco recomienda evitar el pago mínimo en tarjetas de crédito para prevenir deudas y problemas financieros en las fiestas.

En estos días en los que el consumo suele aumentar, Profeco también ha compartido recomendaciones para evitar deudas provenientes del uso de tarjetas de crédito.

La institución sugiere no recurrir al pago mínimo de manera habitual, ya que puede tener impactos financieros duraderos y hacer más costosas las compras realizadas en estas fechas.

