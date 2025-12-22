Perrita maratonista que corrió 42 kilómetros en Monterrey será adoptada tras conquistar a TikTok

La perrita callejera conquistó el maratón de Monterrey corriendo junto a los participantes. (TikTok: @runlenarunmx/@audreyloza) Crédito: TikTok: @runlenarunmx/@audreyloza

Una perrita callejera se convirtió en la verdadera protagonista de un maratón llevado a cabo recientemente en Monterrey, donde acompañó a los corredores durante prácticamente los 42 kilómetros de la competencia.

Desde los primeros tramos, atletas y espectadores notaron la presencia del animal, que corría junto a los participantes y apareció en distintos puntos del circuito, ganándose rápidamente la simpatía de todos y el apodo de “perrita maratonista”.

Los videos y fotografías que comenzaron a circular en redes sociales rápidamente se volvieron virales, y durante el evento cientos de personas no pudieron evitar animarla mientras completaba el recorrido, algunos demostrando preocupación por su paradero una vez finalizado el maratón.

Rescate exitoso y cuidados médicos para la perrita maratonista

La perrita maratonista recibirá atención médica, vacunas y pruebas para asegurar un buen estado de salud antes de la adopción. (FB: Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León)

El miércoles 17 de diciembre, personal del Parque Fundidora localizó al ejemplar, poniendo fin a la incertidumbre sobre su bienestar tras el evento. La recuperación y rescate del animal fue anunciada oficialmente en sus redes sociales oficiales, cuando la administración del lugar confirmó que la canina se encontraba bajo cuidado y pronta a recibir la atención médica necesaria.

De acuerdo con un comunicado publicado en Facebook por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, el animal tiene aproximadamente tres años de edad y se le realizarán diversas pruebas para evaluar su estado de salud.

Entre los procedimientos detallados están radiografías, aplicación de vacunas y el completo cuadro veterinario requerido antes de iniciar su proceso de adopción responsable. Dicho protocolo, que cumple con las leyes y reglamentos de bienestar animal, busca garantizar que el ejemplar reciba un cuidado adecuado y seguro.

El presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara Assad, destacó el jueves 18 de diciembre el esfuerzo del personal que localizó a la perrita maratonista: “El equipo de Parque Fundidora, a quien felicito, tuvo el gran acierto de encontrarla y llevarla a resguardo. Y esta mañana se hace formalmente la entrega a Raúl Lozano para que la Secretaría de Medio Ambiente corra sus procesos y protocolos para continuar el proceso de adopción”.

Según la información consultada, el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, recibió al animal en la Zona Canina del Parque Fundidora, un espacio especialmente diseñado para que los visitantes puedan convivir con sus mascotas, ejercitarse y compartir tiempo con otros perros, un lugar se convirtió en el punto de encuentro ideal para el inicio del proceso de cuidado y adopción de la perrita maratonista.

Una segunda oportunidad para la corredora de cuatro patas

El proceso de adopción responsable busca garantizar un hogar seguro y digno para la perrita maratonista de Monterrey. (TikTok: @parquefundidoraoficial)

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León detalló que actualmente la perrita se encuentra bajo resguardo, asegurando su protección, cuidado y un futuro digno mientras encuentran un hogar para ella. Presuntamente, la canina padece un Tumor Venéreo Transmisible, por lo que usuarios esperan le brinden atención médica enfocada en ello lo antes posible.

En redes sociales, Parque Fundidora compartió que la perrita se encuentra tranquila y receptiva, mostrando una personalidad amigable y dócil que la hace ideal para la integración a un hogar.

Sumado a ello, en el video publicado en TikTok donde ofrecieron detalles sobre su rescate, escribieron: “Queda claro que esta perrita merece un hogar donde reciba atención y cuidados. Y claro, un humano que la lleve a hacer su deporte favorito: ¡correr!“.

En redes sociales, este peculiar episodio revivió en la memoria de muchos a “El Chicles”, un famoso y querido perro maratonista de Tijuana que se convirtió en un ícono local por correr junto a su dueño Héctor Hernández en circuitos de de cuatro y cinco kilómetros. “El Chicles de Tijuana en D.E.P estaría orgulloso”, comentó un usuario en Tiktok.