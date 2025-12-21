México

Brugada informó el histórico monto millonario en reparación del daño a familiares de víctimas de pipa siniestrada en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó junto a otras autoridades los detalles de la repartición, además de la salud de actualizar la salud de los heridos

Guardar
Clara Brugada da informes sobre
Clara Brugada da informes sobre la explosión del Puente de la Concordia. (Reuters/Cuartoscuro)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que se destinaron 480 millones de pesos para la reparación de daños de las víctimas directas e indirectas de la explosión la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

Esta cantidad es parte de los 143 acuerdos reparatorios que se han firmado con las víctimas, de acuerdo con Brugada, el 90% del recurso ya ha sido pagado a las familias afectadas y el resto está por solventarse.

“Se trata de una cifra histórica y todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”, explicó.

Así serán los distribuido el dinero por reparación del daño

Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México:

“No podemos dar montos específicos por cada una de las víctimas, por cuestiones de seguridad y esa información reservada”.

Crédito: Clara Brugada Molina
Crédito: Clara Brugada Molina

Sin embargo, Alcalde expuso los montos integrales:

  • 266 millones de pesos para familiares de personas fallecidas.
  • 136.5 millones de pesos para personas lesionadas.
  • 27 millones son para personas que sufrieron daños de otro tipo.

La fiscal subrayó que estos montos son históricos en relación a otros sucesos o lesiones que incluyen diversas víctimas.

Clara Brugada reafirma su acompañamiento a las víctimas

La jefa del gobierno capitalino subrayó que las víctimas de la explosión del 10 de septiembre en Iztapalapa han sido acompañadas desde el primer momento. Asimismo, recordó que:

“El Gobierno de la ciudad en dos momentos entregó la cantidad total de 40 mil pesos a cada una de las víctimas y de sus familiares” para disponer de los recursos de manera inmediata “porque recordemos que en algunos casos, de quien dependía la familia, se encontraban personas hospitalizadas o en una situación muy crítica”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Clara BrugadaPuente de la ConcordiaIztapalapaPipa de gasexplosiónCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 21 de diciembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Río Grande

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Las autoridaeds se encuentran investigando los hechos

Localizan tres hieleras con aparentes

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

Los famosos se encontraban al interior de ‘La Casita’ cuando fueron captados en un momento que causó indignación en redes sociales

Renata Notni dio fuerte jalón

Bertha Alicia Alcalde explica quién tuvo la responsabilidad en explosión de la Pipa en Puente de la Concordia tras peritajes

El saldo de personas afectadas suman 33 fallecidas y 63 personas lesionadas

Bertha Alicia Alcalde explica quién
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan tres hieleras con aparentes

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

‘La Granja VIP’: este es el millonario premio que se llevará el ganador

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo