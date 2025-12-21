Brugada informó el histórico monto millonario en reparación del daño a familiares de víctimas de pipa siniestrada en Iztapalapa

Clara Brugada da informes sobre la explosión del Puente de la Concordia. (Reuters/Cuartoscuro)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que se destinaron 480 millones de pesos para la reparación de daños de las víctimas directas e indirectas de la explosión la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

Esta cantidad es parte de los 143 acuerdos reparatorios que se han firmado con las víctimas, de acuerdo con Brugada, el 90% del recurso ya ha sido pagado a las familias afectadas y el resto está por solventarse.

“Se trata de una cifra histórica y todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”, explicó.

Así serán los distribuido el dinero por reparación del daño

Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México:

“No podemos dar montos específicos por cada una de las víctimas, por cuestiones de seguridad y esa información reservada”.

Crédito: Clara Brugada Molina

Sin embargo, Alcalde expuso los montos integrales:

266 millones de pesos para familiares de personas fallecidas.

136.5 millones de pesos para personas lesionadas.

27 millones son para personas que sufrieron daños de otro tipo.

La fiscal subrayó que estos montos son históricos en relación a otros sucesos o lesiones que incluyen diversas víctimas.

Clara Brugada reafirma su acompañamiento a las víctimas

La jefa del gobierno capitalino subrayó que las víctimas de la explosión del 10 de septiembre en Iztapalapa han sido acompañadas desde el primer momento. Asimismo, recordó que:

“El Gobierno de la ciudad en dos momentos entregó la cantidad total de 40 mil pesos a cada una de las víctimas y de sus familiares” para disponer de los recursos de manera inmediata “porque recordemos que en algunos casos, de quien dependía la familia, se encontraban personas hospitalizadas o en una situación muy crítica”.

Información en desarrollo...