El gobierno destaca controles más estrictos para la distribución de gas licuado de petróleo

Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Este domingo 21 de diciembre, se presentó un informe conjunto de la Fiscalía General de Justicia y el gobierno de la Ciudad de México, el reveló las causas de la volcadura de una pipa con gas LP y la explosión ocurrida en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, que provocaron 32 personas fallecidas y 63 lesionados.

La fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján precisó que, tras el análisis de la evidencia técnica, se determinó responsabilidad tanto del conductor como de la empresa de transporte involucrados en el siniestro.

Accidente en el Puente de la Concordia fue por exceso de velocidad, concluye la Fiscalía

“Responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad, y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarlo con el muro”, explicó Alcalde Luján.

El informe descartó que el accidente se debiera a problemas en la vía de circulación, como baches o irregularidades en el pavimento, así como a fallas mecánicas o a factores naturales externos como lluvia o fuertes vientos.

En este contexto, las autoridades confirmaron la modificación del reglamento para el transporte de combustibles, como el gas licuado de petróleo.

Reglas básicas para el tránsito de pipas de gas en México

Las nuevas normas para el transporte y distribución de Gas LP en México exigen que todas las unidades cuenten con “gobernadores de velocidad”, GPS monitoreado, y códigos QR para verificar en tiempo real la documentación y los permisos.

Se establecen inspecciones más rigurosas, tanto visuales externas como internas, junto con pruebas periódicas de presión hidrostática en los vehículos, además de la obligación de acreditar programas de mantenimiento ante la ASEA.

Los operadores deberán certificar capacitación técnica y práctica mediante un estándar específico; las normas otorgan plazos de cuatro a seis meses para el cumplimiento, con supervisión conjunta entre la SENER, ASEA y SICT en aspectos físico-mecánicos y de documentación.

Entra en vigor nuevo reglamento para el traslado de combustibles

La entrada en vigor de la Nueva Regulación de Seguridad para el transporte y distribución de Gas LP en México impactará a cerca de 35 mil unidades del sector, según informó Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Explosión de pipa en la carretera México-Puebla generó movilización y cierre en ambos sentidos

Esta normativa, que será publicada el 3 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, introduce controles más estrictos como la instalación obligatoria de GPS monitoreados en tiempo real, reguladores de velocidad y la exigencia de pruebas técnicas periódicas, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad en toda la cadena de suministro.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que la norma emergente NOM-EM-006-ASEA-2025 para el transporte de Gas LP establece un plazo de cuatro meses para su cumplimiento.

En el caso de la NOM-EM-007-ASEA-2025, que regula la distribución, las unidades con capacidad superior a 5 mil litros y más de diez años de antigüedad deberán adaptarse en el mismo periodo, mientras que el resto de los vehículos dispondrán de seis meses adicionales para demostrar su conformidad.

Estas disposiciones se suman a la implementación de códigos QR en los vehículos, que permitirán verificar en sitio o de forma remota el cumplimiento de permisos, obligaciones y registros a través del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Energía (SENER).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la nueva regulación busca transformar el sistema de inspección, pasando de una supervisión visual limitada a un esquema integral con pruebas técnicas y vigilancia permanente.

Explicó: “Antes no había inspección; ahora va a haber inspección. Es decir, se le creía a la empresa de acuerdo con lo que le decía la autoridad; ahora no, ahora va a haber una inspección. Antes era una inspección visual, nada más; ahora no, ahora se tienen que hacer pruebas”.