Estas son las ciudades de México donde se pronóstica que podría haber caída de nieve este 2025

La presencia de nieve en México representa un fenómeno geográfico atípico, reservado a regiones específicas y no generalizado.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que las temperaturas descienden durante el invierno, la expectativa de una Navidad con nieve en México permanece restringida a regiones muy específicas del país.

Contrario a lo que muchas imágenes navideñas sugieren, la mayor parte del territorio mexicano no experimenta nevadas debido a factores climáticos particulares, como la ubicación bajo la línea del Trópico de Cáncer y la falta de humedad suficiente en la atmósfera.

Aunque el fenómeno de la nieve resulta poco común en México, los expertos explican que su formación depende de una combinación crítica de bajas temperaturas y humedad atmosférica elevada, elementos que raramente convergen en la mayor parte del país.

En altiplanos con intenso frío, la poca humedad propicia eventos de aguanieve o solo sensación térmica invernal sin nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades y estados donde podría caer nieve en México este invierno 2025

Como es bien sabido, para que ocurra una precipitación sólida, es necesario que el agua suspendida en la atmósfera se congele al descender por debajo de los 0 ℃ (32 ℉), dando origen a los pequeños cristales de hielo que, al chocar entre sí, forman los característicos copos de nieve y este proceso, regulado por la presión y la humedad, sólo se concreta en altitudes elevadas.

En este sentido, uno de los lugares donde la presencia de la nieve resulta posible es Chihuahua, especialmente en sus zonas montañosas. Las ciudades y pueblos que suelen experimentar nevadas son principalmente los ubicados en la Sierra Tarahumara, destacando Creel famoso Pueblo Mágico conocido por sus climas helados.

Además de este lugar, otras zonas donde suele haber la posibilidad de nieve son otros municipios de alta altitud como Bocoyona, Guazapares, Uruachi, Madera, Ocampo y Urique donde el frío intenso de diciembre a febrero pinta de blanco los paisajes, bosques y barrancas.

Además de Chihuahua otros estados y ciudades donde podrían cumplirse las condiciones meterologicas para la caída de nieve son los siguientes:

Durango: Mexiquillo Aguascalientes: San José de Gracia Coahuila: Arteaga Zacatecas: Sombrerete

En esos puntos, principalmente durante las fechas cercanas a Navidad, suelen alcanzarse las condiciones necesarias para el fenómeno, como temperaturas persistentemente bajas y un nivel de humedad mayor al promedio nacional.

Chihuahua destaca como una de las pocas entidades donde es posible ver nieve en Navidad gracias a su altitud y clima frío.(X/@ClimaChihuahua1)

Por qué en México no es común la caída de nieve

De acuerdo con especialistas, la ausencia de nevadas se explica porque la mayor parte del país carece tanto de la temperatura como de la humedad adecuada, lo que limita estos eventos a territorios bien definidos.

En contraposición, en áreas tropicales mexicanas, el ambiente se caracteriza por su sequedad y temperaturas superiores, lo que impide la formación de cristales de hielo y, en consecuencia, la precipitación de nieve.

Incluso allí donde el frío es intenso, como en ciertos altiplanos, la escasa humedad propicia la aparición ocasional de aguanieve o cuaja únicamente una sensación de frío, en lugar de una nevada propiamente dicha.

La nieve en México se convierte así en un privilegio geográfico, reservado para regiones montañosas donde confluyen los factores climáticos idóneos, constituyendo un fenómeno atípico que dista mucho de ser generalizado durante la temporada invernal.