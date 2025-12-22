México

Estas son las ciudades de México donde se pronóstica que podría haber caída de nieve este 2025

La nieve en México durante Navidad ocurre solo en regiones montañosas con bajas temperaturas y alta humedad atmosférica

Guardar
La presencia de nieve en
La presencia de nieve en México representa un fenómeno geográfico atípico, reservado a regiones específicas y no generalizado.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que las temperaturas descienden durante el invierno, la expectativa de una Navidad con nieve en México permanece restringida a regiones muy específicas del país.

Contrario a lo que muchas imágenes navideñas sugieren, la mayor parte del territorio mexicano no experimenta nevadas debido a factores climáticos particulares, como la ubicación bajo la línea del Trópico de Cáncer y la falta de humedad suficiente en la atmósfera.

Aunque el fenómeno de la nieve resulta poco común en México, los expertos explican que su formación depende de una combinación crítica de bajas temperaturas y humedad atmosférica elevada, elementos que raramente convergen en la mayor parte del país.

En altiplanos con intenso frío,
En altiplanos con intenso frío, la poca humedad propicia eventos de aguanieve o solo sensación térmica invernal sin nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades y estados donde podría caer nieve en México este invierno 2025

Como es bien sabido, para que ocurra una precipitación sólida, es necesario que el agua suspendida en la atmósfera se congele al descender por debajo de los 0 ℃ (32 ℉), dando origen a los pequeños cristales de hielo que, al chocar entre sí, forman los característicos copos de nieve y este proceso, regulado por la presión y la humedad, sólo se concreta en altitudes elevadas.

En este sentido, uno de los lugares donde la presencia de la nieve resulta posible es Chihuahua, especialmente en sus zonas montañosas. Las ciudades y pueblos que suelen experimentar nevadas son principalmente los ubicados en la Sierra Tarahumara, destacando Creel famoso Pueblo Mágico conocido por sus climas helados.

Además de este lugar, otras zonas donde suele haber la posibilidad de nieve son otros municipios de alta altitud como Bocoyona, Guazapares, Uruachi, Madera, Ocampo y Urique donde el frío intenso de diciembre a febrero pinta de blanco los paisajes, bosques y barrancas.

Además de Chihuahua otros estados y ciudades donde podrían cumplirse las condiciones meterologicas para la caída de nieve son los siguientes:

  1. Durango: Mexiquillo
  2. Aguascalientes: San José de Gracia
  3. Coahuila: Arteaga
  4. Zacatecas: Sombrerete

En esos puntos, principalmente durante las fechas cercanas a Navidad, suelen alcanzarse las condiciones necesarias para el fenómeno, como temperaturas persistentemente bajas y un nivel de humedad mayor al promedio nacional.

Chihuahua destaca como una de
Chihuahua destaca como una de las pocas entidades donde es posible ver nieve en Navidad gracias a su altitud y clima frío.(X/@ClimaChihuahua1)

Por qué en México no es común la caída de nieve

De acuerdo con especialistas, la ausencia de nevadas se explica porque la mayor parte del país carece tanto de la temperatura como de la humedad adecuada, lo que limita estos eventos a territorios bien definidos.

En contraposición, en áreas tropicales mexicanas, el ambiente se caracteriza por su sequedad y temperaturas superiores, lo que impide la formación de cristales de hielo y, en consecuencia, la precipitación de nieve.

Incluso allí donde el frío es intenso, como en ciertos altiplanos, la escasa humedad propicia la aparición ocasional de aguanieve o cuaja únicamente una sensación de frío, en lugar de una nevada propiamente dicha.

La nieve en México se convierte así en un privilegio geográfico, reservado para regiones montañosas donde confluyen los factores climáticos idóneos, constituyendo un fenómeno atípico que dista mucho de ser generalizado durante la temporada invernal.

Temas Relacionados

nievenevadasmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Coca-Cola FEMSA ha consolidado un modelo laboral donde la cultura organizacional centrada en las personas no solo impulsa el desarrollo de sus colaboradores, sino que también se traduce en indicadores de éxito

“Las personas en el centro”:

¿Cómo valora Sheinbaum la paridad de género frente a la “Ley Esposa”?

Algunos partidos argumentan que la reforma podría limitar la libertad de elección ciudadana

¿Cómo valora Sheinbaum la paridad

Tren México-Toluca: estas son las pruebas que debe superar en el tramo de Observatorio a Santa Fe

Solo tras superar satisfactoriamente cada ensayo, el vehículo podrá circular con pasajeros

Tren México-Toluca: estas son las

37 millones de pesos, dos armas cortas, una blindada y dos detenidos: el saldo de una revisión en Naucalpan, Edomex

Autoridades mexiquenses informaron sobre el aseguramiento, en el cual los detenidos no pudieron acreditar la posesión del efectivo

37 millones de pesos, dos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Betito”, sobrino

Quién es “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en Monterrey, Nuevo León

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

Lucero Sánchez reveló que El Chapo la secuestró y la violentó físicamente

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco”

Alejandro Speitzer: el actor mexicano que impresiona en la escena teatral

DEPORTES

Tigres hace oficial la salida

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”

Cuándo juega Santiago Giménez y los demás mexicanos en Europa