México

FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

La entidad acumula mil 895 perforaciones ilegales en ductos de gasolina durante 2024

Guardar
FGR detecta dos tomas clandestinas
FGR detecta dos tomas clandestinas de huachicolen el municipio de Tala, Jalisco (especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló infraestructura ilegal para la extracción de combustible tras localizar dos tomas clandestinas en el municipio de Tala, Jalisco, como parte de las acciones permanentes de vigilancia en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El operativo se llevó a cabo en coordinación con personal de Seguridad Física de Pemex y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las inmediaciones del poblado de San Isidro Mazatepec.

Las perforaciones ilegales se ubicaron en el kilómetro 282+976 del poliducto Salamanca–Guadalajara, dentro del tramo Castillo–Zapopan, una zona considerada estratégica por su conectividad y capacidad de transporte de hidrocarburos hacia el área metropolitana de Guadalajara.

Se integró una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables, por los delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, tras la localización de las dos tomas clandestinas.

Tras el aseguramiento del sitio, no se reportaron personas detenidas durante la intervención.

Huachicol, reto de las autoridades en Jalisco

El huachicol mantiene a Jalisco
El huachicol mantiene a Jalisco en segundo lugar por este delito (FGR)

Autoridades federales señalaron que este hallazgo confirma la persistencia del robo de combustible en Jalisco, una entidad que enfrenta un desafío sostenido en materia de seguridad energética y combate al mercado ilícito de hidrocarburos. La ubicación de tomas clandestinas en corredores clave de distribución representa un riesgo para la población, el medio ambiente y la infraestructura estratégica del país.

De Acuerdo a los datos del SESNSP durante el primer semestre de 2024, Jalisco registró un incremento de 14.86 por ciento en la detección de tomas clandestinas, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el acumulado anual, la entidad contabilizó mil 895 perforaciones ilegales en ductos de gasolina, cifra que la colocó como el segundo estado con mayor incidencia a nivel nacional, solo por debajo de Hidalgo.

El asedio a la infraestructura de Pemex se concentra en diversos municipios del estado. Tototlán encabezó los registros durante los primeros seis meses de 2024, con 258 tomas clandestinas detectadas, seguido de Tlajomulco, Zapopan y El Salto, donde las autoridades mantuvieron operativos de vigilancia y respuesta.

Estos puntos destacan por su cercanía a ductos de alto flujo y por la presencia de redes delictivas que buscan explotar la demanda regional.

En operativos federales recientes, realizados en agosto de 2025, las autoridades aseguraron más de 277 mil litros de hidrocarburo y lograron la detención de seis personas en distintos puntos de la entidad, acciones que reforzaron la estrategia de contención y persecución penal.

La FGR reiteró que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables, desarticular las cadenas logísticas del huachicol y reducir el impacto económico y social de este delito.

Finalmente, las dependencias involucradas llamaron a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas cerca de ductos y zonas industriales, con el objetivo de fortalecer la prevención y proteger instalaciones críticas para el abasto energético del país.

Temas Relacionados

FGRHuachicolTomas clandestinasSedenaJaliscoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Trabajadores mexicanos elogian y celebran a su patrón estadounidense y el video rompe estereotipos

La grabación muestra una relación laboral basada en respeto y gratitud, generando miles de reacciones positivas

Trabajadores mexicanos elogian y celebran

Ceci Flores llama a donar juguetes en Navidad para hijos de personas desaparecidas en Sonora: “Que los niños tengan un día feliz”

La madre buscadora y activista pidió a la ciudadanía en general donar desde pasteles y piñatas hasta ropa o calzado

Ceci Flores llama a donar

Alberto del Río ‘El Patrón’ es eliminado de La Granja VIP y se queda a nada de la final del próximo domingo

El luchador agradeció la experiencia vivida en el reality y destacó el valor de reencontrarse con sus seres queridos

Alberto del Río ‘El Patrón’

Clavo de olor: cómo fortalece el sistema inmunológico en temporada invernal

En invierno las infecciones respiratorias y los resfriados aumentan, esta especie se posiciona como un aliado natural

Clavo de olor: cómo fortalece

Pareja engaña a sus invitados con fiesta de cumpleaños y la sorpresa fue que era su boda

La grabación demostró que, con humor y complicidad, incluso los momentos más importantes pueden celebrarse de formas poco convencionales, convirtiendo una boda inesperada en un recuerdo viral e inolvidable

Pareja engaña a sus invitados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la seguridad para combatir la “narcoguerra”

Madres Buscadoras hallan siete cuerpos de jóvenes enterrados en fosa clandestina de Silao, Guanajuato

Detienen en Ecatepec a seis presuntos narcomenudistas con armas y drogas

Cae “El Basi” en la alcaldía Azcapotzalco: lo señalan como parte del grupo “Los Malportados” en CDMX

Narcomantas para el CJNG en Villaflores, Chiapas: Cártel de Sinaloa cuelga nuevos mensajes para sus rivales

ENTRETENIMIENTO

Alberto del Río ‘El Patrón’

Alberto del Río ‘El Patrón’ es eliminado de La Granja VIP y se queda a nada de la final del próximo domingo

¿Quién es Graco Sendel? El joven actor que comienza a brillar con luz propia en el melodrama mexicano

La palomera 3D de Bob Esponja que todos quieren tener: cuánto cuesta, cómo comprarla y cuándo estará disponible

Filtran nombre de quién podría ganar La Granja VIP el próximo domingo 21 de diciembre

Christian Nodal y Ángela Aguilar apoyaron en video a Kunno en la final de LEBEH, pero la victoria fue para otros

DEPORTES

Confirmado: Edson Álvarez se suma

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua