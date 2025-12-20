FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

FGR detecta dos tomas clandestinas de huachicolen el municipio de Tala, Jalisco (especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló infraestructura ilegal para la extracción de combustible tras localizar dos tomas clandestinas en el municipio de Tala, Jalisco, como parte de las acciones permanentes de vigilancia en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El operativo se llevó a cabo en coordinación con personal de Seguridad Física de Pemex y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las inmediaciones del poblado de San Isidro Mazatepec.

Las perforaciones ilegales se ubicaron en el kilómetro 282+976 del poliducto Salamanca–Guadalajara, dentro del tramo Castillo–Zapopan, una zona considerada estratégica por su conectividad y capacidad de transporte de hidrocarburos hacia el área metropolitana de Guadalajara.

Se integró una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables, por los delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, tras la localización de las dos tomas clandestinas.

Tras el aseguramiento del sitio, no se reportaron personas detenidas durante la intervención.

Huachicol, reto de las autoridades en Jalisco

El huachicol mantiene a Jalisco en segundo lugar por este delito (FGR)

Autoridades federales señalaron que este hallazgo confirma la persistencia del robo de combustible en Jalisco, una entidad que enfrenta un desafío sostenido en materia de seguridad energética y combate al mercado ilícito de hidrocarburos. La ubicación de tomas clandestinas en corredores clave de distribución representa un riesgo para la población, el medio ambiente y la infraestructura estratégica del país.

De Acuerdo a los datos del SESNSP durante el primer semestre de 2024, Jalisco registró un incremento de 14.86 por ciento en la detección de tomas clandestinas, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el acumulado anual, la entidad contabilizó mil 895 perforaciones ilegales en ductos de gasolina, cifra que la colocó como el segundo estado con mayor incidencia a nivel nacional, solo por debajo de Hidalgo.

El asedio a la infraestructura de Pemex se concentra en diversos municipios del estado. Tototlán encabezó los registros durante los primeros seis meses de 2024, con 258 tomas clandestinas detectadas, seguido de Tlajomulco, Zapopan y El Salto, donde las autoridades mantuvieron operativos de vigilancia y respuesta.

Estos puntos destacan por su cercanía a ductos de alto flujo y por la presencia de redes delictivas que buscan explotar la demanda regional.

En operativos federales recientes, realizados en agosto de 2025, las autoridades aseguraron más de 277 mil litros de hidrocarburo y lograron la detención de seis personas en distintos puntos de la entidad, acciones que reforzaron la estrategia de contención y persecución penal.

La FGR reiteró que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables, desarticular las cadenas logísticas del huachicol y reducir el impacto económico y social de este delito.

Finalmente, las dependencias involucradas llamaron a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas cerca de ductos y zonas industriales, con el objetivo de fortalecer la prevención y proteger instalaciones críticas para el abasto energético del país.