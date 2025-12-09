SAT recaudó casi 5 billones de pesos de enero a noviembre del 2025

El Servicio de Administración Tributaria reportó ingresos federales por 5 billones 529 mil 814 millones de pesos hasta noviembre de 2025. (Infobae/Jovani Pérez).

Las finanzas públicas en México mantuvieron una tendencia al alza en 2025 gracias a la captación de ingresos realizada por el SAT.

El Servicio de Administración Tributaria reportó que, hasta noviembre, los recursos para el Gobierno Federal se elevaron a 5 billones 529 mil 814 millones de pesos. Este monto representa un crecimiento real de 5.9% respecto al año anterior, superando ampliamente el objetivo previsto por la Ley de Ingresos.

Principales componentes de la recaudación de los 11 meses del año

El Gobierno Federal recibió 500 mil 591 millones de pesos adicionales en ingresos respecto a 2024. Credito: Cuartoscuro

En un comunicado de prensa este 9 de diciembre, el SAT informó que la recaudación tributaria mostró resultados sin precedentes. Los recursos provenientes de impuestos federales llegaron a 4 billones 905 mil 415 millones de pesos entre enero y noviembre del presente año. Así, las contribuciones mostraron avances en todos los rubros principales.

El impuesto sobre la renta (ISR) reflejó el incremento más notorio. Este gravamen aportó 2 billones 652 mil 597 millones de pesos a las arcas federales durante el periodo analizado, con un avance real de 5.1%. En términos nominales, la recaudación del gravamen creció en 222 mil 532 millones de pesos respecto a 2024.

Respecto al impuesto al valor agregado (IVA), los ingresos sumaron 1 billón 369 mil 885 millones de pesos, que significa un aumento de 68 mil 540 millones frente al ciclo previo y representa un avance real de 1.4%.

La captación por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) totalizó 617 mil 787 millones de pesos. Este resultado implicó 47 mil 775 millones adicionales en comparación con el mismo periodo de 2024 y equivale a un crecimiento real de 4.4% en el rubro.

SAT duplica la recaudación programada en el año

El impuesto sobre la renta aportó 2 billones 652 mil 597 millones de pesos, con un avance real de 5.1% respecto al año anterior. Credito: Cuartoscuro

Durante los primeros once meses del 2025, el Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum recibió 500 mil 591 millones más en ingresos respecto al mismo periodo de 2024. La recaudación observada no solo cubrió el monto programado, sino que lo sobrepasó por más del doble de lo estimado por la Ley de Ingresos de la Federación para este tramo del año.

Si se compara el incremento registrado con lo planeado en la legislación fiscal, los resultados representan un cumplimiento de 102.3% de la meta anual de enero a noviembre.

Operación y días de descanso del SAT en diciembre

De cara a la temporada decembrina, el calendario publicado por el SAT establece que solo el 25 de diciembre habrá suspensión de actividades. Las 164 oficinas fiscales a nivel nacional no tienen otros días de descanso en el mes.

El 1 de enero se considera inhábil, pero en diciembre solo se detendrán operaciones en Navidad. No existe suspensión el 24, 31 de diciembre, ni el 6 de enero. La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 sólo fijó días de asueto internos para abril.

Durante el resto del mes, la atención en oficinas se mantiene con horario habitual: lunes a jueves, de 9:00 a 16:00h y viernes de 8:30 a 15:00h. Además, los servicios digitales y la aplicación móvil permiten gestionar trámites incluso en días inhábiles y a cualquier hora.