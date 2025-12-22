Cuál es la parte del pavo que los expertos advierten no debe comerse para evitar el colesterol y subir de peso

El pavo suele ser el dentro de cenas navideñas en distintas familias. Foto: (iStock)

Durante la temporada navideña, el pavo se convierte en el plato principal en muchas mesas.

Aunque la atención suele centrarse en elegir entre carne blanca o carne oscura, expertos en nutrición advierten que la piel del pavo es la verdadera fuente de preocupación para quienes buscan cuidar su colesterol y controlar el peso.

Carne blanca y carne oscura: diferencias claves para la dieta en Navidad

Durante las reuniones festivas, los comensales debaten sobre cuál parte del pavo es más saludable: la carne blanca o la carne oscura. Willingham precisó para el reporte de Houston Methodist que la principal diferencia se encuentra en el contenido de mioglobina, una proteína que transporta oxígeno en los músculos de las aves.

La carne blanca, que incluye pechuga, solomillos de pechuga y alas, posee menos mioglobina, mientras que muslos y piernas, considerados carne oscura, contienen mayores niveles de este nutriente por el esfuerzo físico de las aves en esas zonas.

Valor nutricional: beneficios y mitos del pavo en Navidad

Tanto el pavo como el pollo son reconocidos por su alto contenido proteico. Sin embargo, la carne oscura suele catalogarse como más grasosa. Según Emma Willingham en el informe del Houston Methodist, los cortes oscuros poseen el doble de grasas saturadas que los cortes blancos, aunque eso no significa que deban descartarse de la dieta.

Estos mismos cortes contienen mayores micronutrientes esenciales, como el hierro, el cual se absorbe con más eficacia que el hierro procedente de fuentes vegetales. Este nutriente resulta clave para personas con anemia por deficiencia de hierro.

Por su parte, la carne blanca aporta más vitaminas del complejo B, conocidas por su función en la producción de energía, y ofrece una cantidad menor de calorías y grasas saturadas. Willingham puntualizó que “tanto la carne blanca como la oscura tienen un buen contenido de grasas insaturadas, que benefician la salud cardiovascular”.

El consejo de la experta recoge que ambos tipos de carne pueden estar presentes en el plato navideño, siempre que se tome en cuenta su preparación.

Valor nutricional: beneficios y mitos del pavo en Navidad Foto: Kitchen Fair

La amenaza principal a la salud: la piel del pavo

En el análisis aportado por el medio estadounidense, los expertos coinciden: la parte del pavo que debe evitarse para cuidar el colesterol y el peso es la piel. La capa superficial del ave, tanto en muslo, pierna como en pechuga, suma importantes cantidades de grasas saturadas.

“La piel del pavo agrega aún más grasa saturada a tu plato”, advirtió Willingham. Este exceso representa un riesgo para quienes deben vigilar el colesterol o buscan controlar el aporte calórico de sus comidas. El exceso de grasas saturadas se asocia con mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y dificultades para controlar el peso.

Recomendaciones de expertos para un consumo más saludable del pavo

Especialistas recomiendan mantener ciertas precauciones durante estas festividades si el objetivo es cuidar la salud cardiovascular y el peso corporal. Entre sus sugerencias destacan:

Retirar la piel del pavo antes de consumir cualquier porción, ya sea de carne blanca o carne oscura.

Preferir preparaciones asadas o al horno en lugar de fritas.

Elegir cortes magros y limitar el tamaño de las porciones.

Acompañar el platillo con vegetales frescos y evitar salsas con alto contenido de grasas o azúcares.

“El consumo ocasional de piel no representa un problema para la mayoría de las personas,” reiteró Willingham al medio, “pero quienes buscan cuidar el colesterol o reducir calorías extras harían bien en apartarla de su porción favorita de pavo”.

Tanto la carne blanca como la carne oscura ofrecen beneficios nutricionales importantes. Por ello, la mayor atención debe dirigirse a la presencia de la piel y su efecto en el perfil lipídico y calórico de la dieta, especialmente en un contexto como las fiestas de Navidad, donde muchas personas disfrutan banquetes abundantes.