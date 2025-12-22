México

Albergue canino en Guadalajara enfrenta crisis tras muerte de su fundador: buscaban reubicar a más de 200 perros

La coordinación entre organizaciones y autoridades ha evitado el abandono de los animales, aunque persiste la necesidad de apoyo para cubrir gastos y garantizar su bienestar

El refugio enfrenta emergencia tras
El refugio enfrenta emergencia tras fallecimiento de su fundador. (IG: @perrisimosengdl)

El albergue canino Saint Vincents Home, ubicado en Guadalajara, Jalisco, desde 1993, enfrenta una compleja crisis tras el fallecimiento de su fundador, Lawrence Smith, ciudadano estadounidense residente en México que dedicó casi 30 años de su vida a rescatar y rehabilitar perros en situación de abandono.

Smith falleció el domingo 14 de diciembre, dejando bajo su cuidado a cerca de 200 ejemplares, los cuales, de acuerdo con el perfil del refugio publicado en una plataforma global de financiación colectiva, pertenecen a razas pequeñas, medianas y grandes, como chihuahuas, caniches franceses, malteses, pitbulls, labradores, golden retrievers y pastores alemanes, belgas e ingleses.

En vida, su labor altruista permitió que cientos de animales encontraran un hogar digno, convirtiendo al refugio en un espacio de resguardo temporal para cánidos en situación de maltrato o calle, sin embargo, su ausencia dejó un vacío humano y operativo que impactó de manera inmediata en el funcionamiento del albergue.

La carrera contra el tiempo para reubicar cientos de animales


El refugio enfrenta emergencia tras fallecimiento de su fundador. (IG: @perrisimosengdl)

Tras la muerte de Smith, los gastos operativos del refugio quedaron bajo la administración temporal de un grupo de voluntarios encabezados por Román Esquivel Serna, representante del colectivo Perrísimos, según el comunicado oficial de Saint Vincents Home, publicado en su página de Facebook.

El grupo asumió la responsabilidad de coordinar las labores básicas, enfocando sus esfuerzos en mantener la alimentación y el cuidado de los perros, mientras logran encontrar un hogar permanente o temporal para los canes. La fecha límite para reubicar a los animales y desalojar el inmueble se ha fijado para el 10 de enero de 2026, lo que ha intensificado la urgencia de las acciones, de acuerdo con El Occidental.

Pese a este panorama, el sábado 20 de diciembre, Esquivel Serna informó en Instagram que se habían logrado reubicar 115 ejemplares, quedando menos de 100 perros.

¿Cómo ayudar al refugio?

El refugio solicita apoyo económico
El refugio solicita apoyo económico para garantizar la alimentación y el cuidado de los perros rescatados. (IG: @perrisimosengdl)

Ante la magnitud de la crisis, los involucrados han hecho un llamado urgente a la ciudadanía y a organizaciones de rescate para sumar esfuerzos. El comunicado oficial, al igual que en redes sociales de Perrísimos, se solicitan donaciones de alimento para perros, productos de limpieza y contribuciones económicas, destinadas a cubrir gastos esenciales.

En caso de desear apoyar, los depósitos económicos pueden realizarse a través de las siguientes opciones:

  • Banregio

Número de tarjeta: 4217 4700 2679 9797

Cuenta CLABE: 728969000011381241

Beneficiario: Roman Esquivel Serna

  • Paypal

Paypal.me/huellitasdiferentes

  • Spin Card (Oxxo)

Número de tarjeta: 4217 4700 2679 9797

Cuenta CLABE: 728969000011381241

Beneficiario: Román Esquivel Serna

Además, se invita a quienes puedan adoptar o acoger temporalmente a los ‘lomitos’ a sumarse a la causa.

La respuesta solidaria que mantiene con vida al albergue

La situación de los perros
La situación de los perros en Saint Vincents Home sigue siendo delicada tras la muerte de su fundador. (Fundrazr/Lawrence Smith)

Pese a todo, de acuerdo con Esquivel Serna, la respuesta social y gubernamental ha sido significativa, pues, en un video publicado en Instagram compartió que la Unidad de Protección Animal del gobierno de Zapopan, donó diez costales de croquetas y ofrecerá atención médica gratuita para los ejemplares adoptados directamente del refugio.

Estas acciones buscan incentivar el resguardo permanente de los ejemplares en familias responsables y asegurar que los animales reciban los cuidados necesarios durante el proceso de reubicación.

Desafortunadamente, en medio de la emergencia, han circulado rumores sobre el estado de los perros, incluyendo versiones que sugerían abandono o situaciones extremas dentro del refugio.

En su momento, Esquivel desmintió estas afirmaciones en un video publicado en la cuenta de Instagram del refugio y aseguró que los animales permanecen bajo resguardo, reciben alimento y agua diariamente, y no se encuentran en condiciones de abandono.

Actualmente, la situación en Saint Vincents Home sigue siendo delicada, pero la coordinación entre voluntarios, autoridades y la comunidad ha permitido que los perros continúen recibiendo atención y cuidados esenciales.










