Pronóstico del tiempo en México este 21 de diciembre: lluvias fuertes y frío matutino en gran parte del país

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 21 de diciembre

Las precipitaciones estarán acompañadas de vientos intensos en el noreste y sureste. (Cuartoscuro)

El ingreso de humedad del océano Pacifico y golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Un frente frío se extenderá sobre el noreste del país, generará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de:

Nuevo León

Tamaulipas

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional, lo que ocasionará un ascenso de las temperaturas vespertinas, así como ambiente frío a muy frío durante la madrugada y mañana por efecto de irradiación solar.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República Mexicana. (SMN)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (norte y noreste)

Tabasco (oeste)

Chiapas (norte y este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí (Huasteca)

Hidalgo (Huasteca)

Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Querétaro (Sierra Gorda)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Nuevo León

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Guerrero

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Oaxaca

Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Las entidades del norte y noroeste experimentarán ascenso de temperaturas y ambiente frío en la madrugada. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sinaloa (centro)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.