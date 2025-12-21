México

Operativo en Iztacalco tras asesinato de comerciante deja cuatro detenidos en Agrícola Pantitlán

Un despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió identificar y poner a disposición del Ministerio Público a cuatro personas

El reforzamiento de la seguridad
El reforzamiento de la seguridad en la zona permitió la detención de cuatro person as. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Como resultado del reforzamiento de seguridad implementado tras una agresión con disparos de arma de fuego en la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres mujeres y un hombre en posesión de más de 100 bolsas de aparente droga.

Los hechos se derivan de un ataque ocurrido el pasado 19 de diciembre en un establecimiento de venta de pollo, ubicado en la calle 4 y la avenida Unión, donde un locatario perdió la vida y otro más resultó lesionado por impactos de arma de fuego. Tras este evento, la SSC activó un operativo especial de vigilancia e investigación en la zona para dar seguimiento a los responsables.

Los agresores habrían huido del
Los agresores habrían huido del lugar tras la agresión que dejó a un muerto y un herido. Foto: (Redes sociales)

De acuerdo con información oficial, personal de la SSC realizó el análisis de las grabaciones del circuito cerrado del comercio afectado, así como de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Norte. En los videos se observó que dos sujetos ingresaron al local y realizaron detonaciones de arma de fuego contra los comerciantes. Durante el ataque, una de las víctimas cayó sobre la cinta asfáltica, mientras que la otra resultó herida. Posteriormente, los agresores salieron del establecimiento y huyeron a bordo de un automóvil color gris.

Mediante un cerco virtual, los monitoristas del C2 lograron ubicar el vehículo involucrado cuando circulaba sobre la avenida Unión y la calle 5. En ese punto, oficiales en campo dieron alcance a la unidad y solicitaron a la conductora, una mujer de 29 años de edad, que descendiera del automóvil para realizarle una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección, le aseguraron 20 bolsas de plástico que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

De manera simultánea, otros uniformados realizaban recorridos de vigilancia e investigación en las calles 4 y Prosperidad, en la misma colonia. Durante estas acciones, observaron a dos mujeres y un hombre que, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud desafiante y comenzaron a agredir verbalmente a los elementos de la SSC.

El asesinato de una persona
El asesinato de una persona marcó una mañana de movilizaciones en la alcaldía Iztacalco, el pasado 19 de diciembre. Foto: (Captura de pantalla)

Ante esta conducta, y con el objetivo de descartar la posible comisión de un delito, los oficiales detuvieron a dos mujeres de 31 y 54 años de edad, así como a un hombre de 29 años. Tras una revisión preventiva, les fueron aseguradas 98 bolsas de aparente marihuana, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Finalmente, a las cuatro personas detenidas les fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la aparente droga asegurada y el vehículo relacionado con los hechos, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

