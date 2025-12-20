Asesinan a comerciante en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco

Los agresores habrían huido en una motocicleta. Foto: (Redes sociales)

La mañana del este viernes 19 de diciembre, un comerciante dedicado a la venta de pollo fue asesinado a balazos en la colonia Agrícola Pantitlán, al oriente de la Ciudad de México, en un hecho que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la zona.

El ataque, que ocurrió en el cruce de Calle 4 y Unión, se produjo en un contexto de tensión creciente, ya que apenas un día antes se había realizado un operativo por denuncia de extorsión en el que un policía resultó herido, lo que mantiene en alerta a las autoridades de la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), los peritos localizaron entre ocho y 10 casquillos percutidos en la escena del crimen, los cuales fueron protegidos con vasos desechables para preservar la evidencia.

El asesinato de una persona marcó una mañana de movilizaciones en la alcaldía Iztacalco. Foto: (Captura de pantalla)

Testigos relataron que tras la agresión, el tirador corrió hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice; ambos huyeron a toda velocidad en dirección al municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables.

La víctima, identificada por vecinos como Eugenio, era un joven conocido en el barrio por su dedicación al trabajo. Según testimonios recabados en el lugar, Eugenio salió de su local justo en el momento en que los agresores abrieron fuego contra otro comerciante de la zona. Las primeras indagatorias sugieren que el ataque iba dirigido a una carnicería contigua y que el comerciante de pollo habría intentado defender a su colega, lo que lo expuso a los disparos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía de Investigación acordonaron rápidamente el área, cubriendo el cuerpo con una sábana azul y notificando a la Coordinación Territorial correspondiente. Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo, mientras que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del traslado y la necropsia.

Autoridades se movilizaron a la zona del incidente. Foto: (iStock)

Imágenes difundidas en plataformas digitales mostraron el momento en que una mujer lloraba junto al cuerpo de la víctima, mientras familiares llegaban al sitio para realizar la identificación. Los agresores, descritos por testigos como dos sujetos a bordo de una motocicleta —uno con casco blanco y otro con casco anaranjado—, escaparon hacia el Estado de México, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El homicidio de Eugenio se suma a una serie de hechos violentos que han golpeado a los comerciantes de la zona oriente de la capital, generando inquietud entre los habitantes y reforzando la presencia policial en la colonia Agrícola Pantitlán.