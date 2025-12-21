Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Dalílah Polanco y Mar Contreras protagonizan el reencuentro en la telenovela Hermanos coraje tras su paso por La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

Dalílah Polanco y Mar Contreras, quienes compartieron pantalla en la tercera temporada de La Casa de los famosos México, volverán a coincidir, pero ahora en una telenovela.

Se trata de “Hermanos coraje”, melodrama de Televisa que se transmitió en 1972 y será la primera vez que vuelva esta historia a la pantalla chica. En esta ocasión, la producción estará dirigida por José Alberto Castro.

La nueva versión de Hermanos coraje, dirigida por José Alberto Castro, actualiza el clásico de 1972 con una ambientación contemporánea y cinematográfica. (La Casa de los Famosos México)

“El güero” Castro anuncia su nueva producción en Televisa

El anuncio hecho meses después del final de popular reality show, ha despertado interés entre los seguidores de ambos formatos.

Fue el pasado 19 de diciembre cuando el productor anunció el regreso de una de las historias más emblemáticas de la televisión mexicana.

La nueva versión actualizará el clásico de 1972 y lo llevará a un contexto contemporáneo, con una ambientación tipo cinematográfico en escenarios áridos y extensos.

El productor, conocido por éxitos como “Las Hijas de la Señora García”, explicó que la trama girará en torno a tres hermanos que se enamoran de la misma mujer, enfrentándose a un conflicto central con el padre de ella, quien será el principal antagonista.

“Son tres hermanos que se enamoran de la misma mujer y tienen problemas con el vecino y ese vecino es el papá de esa mujer”, expresó.

La trama de Hermanos coraje gira en torno a tres hermanos enamorados de la misma mujer y el conflicto con el padre de ella, principal antagonista. (Ig elgueromex)

El reencuentro de las ex habitantes de La Casa de los Famosos México

Las ex habitantes de “Hermanos coraje” marca una nueva etapa en la trayectoria de ambas actrices.

Durante su participación en La Casa de los famosos México 3, vivieron diez semanas de convivencia en las que las estrategias, alianzas y desacuerdos influyeron en la dinámica del programa.

Los momentos de tensión y las rupturas entre ambas captaron la atención del público, lo que ahora añade expectativa sobre la química y el desarrollo de sus personajes en el melodrama.

La convivencia y los desacuerdos entre Dalílah Polanco y Mar Contreras en La Casa de los Famosos México añaden interés a su nueva colaboración actoral. (IG)

Las expectativas del público previo a La Casa de los Famosos México

La producción representa una oportunidad para que ambas actrices exploren una faceta distinta de su relación profesional, esta vez alejadas de la competencia y bajo la dirección de Castro, uno de los productores más reconocidos de la televisión mexicana.

La integración de las exparticipantes de LCDLFMX en proyectos de ficción se ha consolidado como una tendencia en la industria televisiva nacional, aprovechando la notoriedad y el vínculo con la audiencia que los formatos generan.

A la espera del estreno de la telenovela, la atención se dirige a la evolución de la interacción entre ambas actrices en este nuevo contexto dramático.